घर की चौखट से ग्लोबल करियर तक, बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा ये सब्जेक्ट  

एक्सपर्ट्स की मानें तो नई शिक्षा और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप होम साइंस की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्राएं इस विषय को अपने करियर विकल्प के रूप में चुन रही हैं. इस फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के साथ-साथ विभिन्न डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए छात्राएं कम समय में रोजगारपरक कौशल हासिल कर सकती हैं.