एक्सप्लोरर
घर की चौखट से ग्लोबल करियर तक, बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगा ये सब्जेक्ट
होम साइंस अब केवल घरेलू कार्यों तक सीमित विषय नहीं रह गया है. बल्कि पोषण, स्वास्थ्य, फैशन, शिक्षा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में करियर के नए अवसर खोल रहा है.
अगर आप भी होम साइंस को केवल घर-परिवार और घरेलू कामकाज से जुड़ा सब्जेक्ट मानते हैं, तो ऐसा सोचना भूल जाइए. बदलते समय के साथ इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. आज होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है. जो पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, फैशन, बाल विकास, सामाजिक कार्य और उद्यमिता जैसे कई क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका दे रहा है.
1/6
2/6
Published at : 26 Jun 2026 08:53 AM (IST)
शिक्षा
7 Photos
IIRF रैंकिंग 2026 आई सामने, देखें भारत के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट
शिक्षा
6 Photos
NMC का बड़ा फैसला 2027 से बंद होंगे मेडिकल PG डिप्लोमा कोर्स, जानें छात्रों पर क्या होगा असर
शिक्षा
6 Photos
यूपीएससी में बिना परीक्षा के भर्ती मौका, 1.44 लाख तक मिलेगा वेतन, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
री-NEET 2026 की आंसर-की जारी, अब घर बैठे जानें कितने आएंगे नंबर
शिक्षा
फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कैसे बन सकते होस्ट, कौन-सी करनी होती है पढ़ाई?
शिक्षा
यूपी पीसीएस 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 500 पदों पर आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
सरकार का बड़ा फैसला, SC-OBC छात्रवृत्ति के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अब नही होगी जरूरत
Advertisement
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion