एक्सप्लोरर
UGC Scholarship 2026: सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
UGC की पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत इकलौती बेटी को मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए दो वर्षों में कुल 72,400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 'पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड' योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत उन छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और नियमित रूप से मास्टर डिग्री (PG) की पढ़ाई कर रही हैं.
1/6
2/6
Published at : 07 Jun 2026 08:32 AM (IST)
Tags :Education
शिक्षा
6 Photos
सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
शिक्षा
6 Photos
आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया
शिक्षा
6 Photos
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन
शिक्षा
6 Photos
NCL में 1607 पदों पर मौका, ITI से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए खुला रोजगार का बड़ा दरवाजा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
बड़ी खबर: NTA का बड़ा बयान,Re-NEET UG पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी, पैसे ऐंठने के लिए फैलाया जा रहा झूठ
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए कितना खर्च होता है पैसा, क्या यहां मुफ्त में पढ़ने का मिल सकता है मौका?
शिक्षा
'बेनकाब हो चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, सत्ता में बने रहना...', CBSE के OSM सिस्टम पर भड़की कांग्रेस
शिक्षा
कांग्रेस या भाजपा जैसी पार्टियों का प्रवक्ता बनने के लिए किस डिग्री की होती है जरूरत?
Advertisement
ओपी त्रिपाठी
Opinion