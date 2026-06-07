UGC की इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 36,200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. यह सहायता दो वर्षों तक दी जाती है, जिससे कुल 72,400 रुपये की राशि छात्रा के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है. हर वर्ष लगभग 3,000 नई छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है.