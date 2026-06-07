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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUGC Scholarship 2026: सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

UGC Scholarship 2026: सिंगल गर्ल चाइल्ड को मिलेगी 72,400 रुपये की स्कॉलरशिप, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

UGC की पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत इकलौती बेटी को मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए दो वर्षों में कुल 72,400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 Jun 2026 08:32 AM (IST)
UGC की पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत इकलौती बेटी को मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए दो वर्षों में कुल 72,400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 'पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड' योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत उन छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और नियमित रूप से मास्टर डिग्री (PG) की पढ़ाई कर रही हैं.

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इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य देश में बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत पात्र छात्राओं को दो वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना वित्तीय परेशानी के जारी रख सकें.
इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य देश में बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत पात्र छात्राओं को दो वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना वित्तीय परेशानी के जारी रख सकें.
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UGC की इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 36,200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. यह सहायता दो वर्षों तक दी जाती है, जिससे कुल 72,400 रुपये की राशि छात्रा के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है. हर वर्ष लगभग 3,000 नई छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है.
UGC की इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 36,200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. यह सहायता दो वर्षों तक दी जाती है, जिससे कुल 72,400 रुपये की राशि छात्रा के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है. हर वर्ष लगभग 3,000 नई छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है.
Published at : 07 Jun 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Education

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