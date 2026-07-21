वकालत करने के लिए बेस्ट हैं देश के ये 5 लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो करियर की हो जाएगी बल्ले बल्ले

इन सभी कॉलेजों में एडमिशन लेने कि बात करें तो उसके लिए छात्रों को CLAT जैसी एंट्रेंस परीक्षा पास करनी होती है, जो हर साल आयोजित की जाती है. अगर कोई छात्र वकालत के क्षेत्र में अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो इन टॉप 5 कॉलेजों में से किसी एक में एडमिशन लेना उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को न सिर्फ बेहतरीन शिक्षा मिलती है, बल्कि अच्छी नौकरी और करियर बनाने का रास्ता भी आसान हो जाता है.