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वकालत करने के लिए बेस्ट हैं देश के ये 5 लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो करियर की हो जाएगी बल्ले बल्ले
NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप 5 लॉ कॉलेजों की सूची, उनकी खासियत, CLAT के जरिए एडमिशन प्रक्रिया और बेहतर करियर के अवसरों की जानकारी.
आजकल बहुत से छात्र 12वीं के बाद लॉ की पढ़ाई करना सपना होता है. लेकिन कई बार छात्र सही कॉलेज चुनने में चुक जाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें जिसमें पढ़ाई करने पर करियर बनाना काफी आसान हो जाता है. शिक्षा मंत्रालय हर साल NIRF रैंकिंग जारी करता है, जिसमें देश के सबसे बेहतर लॉ कॉलेजों की लिस्ट होती है. आइए जानते हैं देश के टॉप 5 लॉ कॉलेजों के बारे में.
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Published at : 21 Jul 2026 04:03 PM (IST)
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