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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षावकालत करने के लिए बेस्ट हैं देश के ये 5 लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो करियर की हो जाएगी बल्ले बल्ले

वकालत करने के लिए बेस्ट हैं देश के ये 5 लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो करियर की हो जाएगी बल्ले बल्ले

NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप 5 लॉ कॉलेजों की सूची, उनकी खासियत, CLAT के जरिए एडमिशन प्रक्रिया और बेहतर करियर के अवसरों की जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jul 2026 04:03 PM (IST)
NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत के टॉप 5 लॉ कॉलेजों की सूची, उनकी खासियत, CLAT के जरिए एडमिशन प्रक्रिया और बेहतर करियर के अवसरों की जानकारी.

आजकल बहुत से छात्र 12वीं के बाद लॉ की पढ़ाई करना सपना होता है. लेकिन कई बार छात्र सही कॉलेज चुनने में चुक जाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लें जिसमें पढ़ाई करने पर करियर बनाना काफी आसान हो जाता है. शिक्षा मंत्रालय हर साल NIRF रैंकिंग जारी करता है, जिसमें देश के सबसे बेहतर लॉ कॉलेजों की लिस्ट होती है. आइए जानते हैं देश के टॉप 5 लॉ कॉलेजों के बारे में. 

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NIRF 2025 रैंकिंग के हिसाब से देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु पहले नंबर पर है. इस कॉलेज का स्कोर सबसे ज्यादा रहा है और यह लगातार टॉप पोजीशन पर बना हुआ है. यह कॉलेज अपनी पढ़ाई की क्वालिटी, अच्छे टीचरों और शानदार प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है.  यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ी-बड़ी लॉ फर्मों और कंपनियों में अच्छी नौकरी मिलती है. 
NIRF 2025 रैंकिंग के हिसाब से देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु पहले नंबर पर है. इस कॉलेज का स्कोर सबसे ज्यादा रहा है और यह लगातार टॉप पोजीशन पर बना हुआ है. यह कॉलेज अपनी पढ़ाई की क्वालिटी, अच्छे टीचरों और शानदार प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है.  यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ी-बड़ी लॉ फर्मों और कंपनियों में अच्छी नौकरी मिलती है. 
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दूसरे स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), नई दिल्ली है. यह कॉलेज भी देश के सबसे भरोसेमंद लॉ कॉलेजों में गिना जाता है. यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को कोर्ट और कानून से जुड़े कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है. क्योंकि ये दिल्ली मे है इसलिए इसमें पढ़ने वाले छात्रों को इंटरनशिप के मौके भी मिलते रहते है, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट हेती रहती है. 
दूसरे स्थान पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), नई दिल्ली है. यह कॉलेज भी देश के सबसे भरोसेमंद लॉ कॉलेजों में गिना जाता है. यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को कोर्ट और कानून से जुड़े कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है. क्योंकि ये दिल्ली मे है इसलिए इसमें पढ़ने वाले छात्रों को इंटरनशिप के मौके भी मिलते रहते है, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट हेती रहती है. 
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तीसरे नंबर पर हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (NALSAR) है. यह कॉलेज अपने प्रोफेशनल कोर्स और अच्छे प्लेसमेंट के लिए मशहूर है, यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कई छात्रों का सपना होता है.
तीसरे नंबर पर हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (NALSAR) है. यह कॉलेज अपने प्रोफेशनल कोर्स और अच्छे प्लेसमेंट के लिए मशहूर है, यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कई छात्रों का सपना होता है.
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वहीं चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंसेज (WBNUJS), कोलकाता आता है. पिछले आकड़ों के हिसाब से देखें तो, इस कॉलेज का परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है. खासबात यह है कि यहां पर पढ़ाई और सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है. 
वहीं चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंसेज (WBNUJS), कोलकाता आता है. पिछले आकड़ों के हिसाब से देखें तो, इस कॉलेज का परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है. खासबात यह है कि यहां पर पढ़ाई और सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है. 
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पांचवें स्थान पर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU), गांधीनगर है. यह कॉलेज भी छात्रों के बीच काफी चर्चा में रहता है साथ ही पसंद भी किया जाता है. यहां से पढ़ाई करने के बाद छात्रों को कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने के अच्छे मौके मिलते हैं.
पांचवें स्थान पर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU), गांधीनगर है. यह कॉलेज भी छात्रों के बीच काफी चर्चा में रहता है साथ ही पसंद भी किया जाता है. यहां से पढ़ाई करने के बाद छात्रों को कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने के अच्छे मौके मिलते हैं.
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इन सभी कॉलेजों में एडमिशन लेने कि बात करें तो उसके लिए छात्रों को CLAT जैसी एंट्रेंस परीक्षा पास करनी होती है, जो हर साल आयोजित की जाती है. अगर कोई छात्र वकालत के क्षेत्र में अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो इन टॉप 5 कॉलेजों में से किसी एक में एडमिशन लेना उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को न सिर्फ बेहतरीन शिक्षा मिलती है, बल्कि अच्छी नौकरी और करियर बनाने का रास्ता भी आसान हो जाता है. 
इन सभी कॉलेजों में एडमिशन लेने कि बात करें तो उसके लिए छात्रों को CLAT जैसी एंट्रेंस परीक्षा पास करनी होती है, जो हर साल आयोजित की जाती है. अगर कोई छात्र वकालत के क्षेत्र में अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो इन टॉप 5 कॉलेजों में से किसी एक में एडमिशन लेना उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को न सिर्फ बेहतरीन शिक्षा मिलती है, बल्कि अच्छी नौकरी और करियर बनाने का रास्ता भी आसान हो जाता है. 
Published at : 21 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Education News Top Law Colleges In India

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