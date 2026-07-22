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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीRRB JE recruitment 2026: रेलवे ने 4098 पदों पर भर्ती का किया ऐलान, 14 अगस्त से JE-DMS और CMA के पदों पर शुरू होंगे आवेदन

RRB JE recruitment 2026: रेलवे ने 4098 पदों पर भर्ती का किया ऐलान, 14 अगस्त से JE-DMS और CMA के पदों पर शुरू होंगे आवेदन

रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती सभी आरआरबी के माध्यम से की जाएगी. इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के कुल 4,098 पद भरे जाएंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 22 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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RRB JE recruitment 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेंट्रलाइज्ड एंप्लॉयमेंट नोटिस 04/2026 के तहत 4098 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू होगी और 13 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी.  हालांकि फिलहाल जारी की गई तारीखें अस्थायी है. भर्ती से जुड़ी अधिसूचना आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जारी की जाएगी. 

4,098 पदों पर होगी भर्ती 

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती देशभर के सभी आरआरबी के माध्यम से की जाएगी. इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के कुल 4,098 पद भरे जाएंगे. नोटिफिकेशन में जॉन वार और पदवार व्यक्तियों का पूरा विवरण भी जारी किया जाएगा. 

रेलवे भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें 

  • संक्षिप्त अधिसूचना जारी-21 जुलाई 2026 
  • विस्तृत अधिसूचना जारी होने की संभावित तारीख- 13 अगस्त 2026 
  • ऑनलाइन आवेदन शुरू-14 अगस्त 2026 
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि-13 सितंबर 2026 

कौन कर सकता है आवेदन?

संक्षिप्त नोटिस के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 तक 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी विस्तृत अधिसूचना में जारी की जाएगी. भर्ती के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा या ग्रेजुएट की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे. पोस्ट के अनुसार योग्यता का पूरा विवरण नोटिफिकेशन में उपलब्ध कराया जाएगा. 

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कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होगी चयन प्रक्रिया?

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल 6 के तहत की जाएगी. चयन होने पर उम्मीदवार को 35,400 रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा रेलवे के नियमानुसार अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा. आरआरबी जेई भर्ती 2026 के तहत उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. इसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी-1 आयोजित होगी. इसमें सफल अभ्यर्थियों को सीबीटी-2 में शामिल होना होगा. इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी. सभी चरणों में रहने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी.

आवेदन से पहले आधार अपडेट करने की सलाह 

रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों काे आवेदन के दौरान आधार के जरिए पहचान सत्यापित करने की सलाह दी है. बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में दर्ज नाम और जन्मतिथि बिल्कुल वही होनी चाहिए, जो कक्षा दसवीं के प्रमाण पत्र में दर्ज है. इसके साथ उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधार में अपनी फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट करने की सलाह दी गई है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 22 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Railway Jobs Railway Recruitment 2026 RRB JE Recruitment 2026 RRB JE Vacancy
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