UP Police SI Final result 2026: यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2020-21 सीधी भर्ती (सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस पीएसी प्लाटून कमांडर और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर) का सप्लीमेंट्री अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 सितंबर 2026 को दिए गए निर्देशों के पालन में यह लिस्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है.

इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत कुल 203 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. इसमें सब इंस्पेक्टर के पद पर 200 उम्मीदवार और पीएसी प्लाटून कमांडर के पद पर 3 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. भर्ती बोर्ड ने दोनों पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम के साथ अलग-अलग पीडीएफ मेरिट लिस्ट जारी की है.

कैसे पूरी हुई चयन प्रक्रिया?

भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अधिकारी सूचना के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने के लिए कई चरण में प्रक्रिया पूरी की गई है. इसमें कोर्ट के आदेश से प्रभावित 138 उम्मीदवारों को 2 नवंबर 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया था. इनमें 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 129 उम्मीदवार सफल घोषित हुए. वहीं इन 129 सफल उम्मीदवारों और पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण पास कर चुके 149 उम्मीदवारों को मिलाकर 5 नवंबर 2026 को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया. इस परीक्षा में 16 उम्मीदवार एब्सेंट रहे, 60 असफल हुए और 202 उम्मीदवारों ने दौड़ पास की. इसके अलावा 10 उम्मीदवार पहले ही दोनों चरण पास कर चुके थे. वहीं सभी चरणों के बाद कुल 203 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया, जबकि निर्धारित अंतिम कटऑफ अंक प्राप्त न कर पाने के कारण 9 उम्मीदवार चयन सूची में जगह नहीं बना पाएं.

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ऐसे चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर लेटेस्ट नोटिस या रिजल्ट सेक्शन में 2020-21 के भर्ती रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अब स्क्रीन पर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की अलग-अलग लिस्ट वाली पीडीएफ खुल जाएगी.

पीडीएफ में कंट्रोल एफ की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें.

वहीं लास्ट में पीडीएफ को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें

चयनित उम्मीदवारों का आगे क्या होगा?

अंतिम रिजल्ट घोषित होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड की ओर से जारी होने वाले अगले निर्देशों का इंतजार करना होगा. जिसमें यूनिट आवंटन, ट्रेनिंग और पोस्टिंग से जुड़ी जानकारी शेयर की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पहचान पत्र और कैटेगरी प्रमाण पत्र पूरी तरह तैयार रखें और किसी भी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर नजर बनाए रखें.

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