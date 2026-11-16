UP Board 2027 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी, 21 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 

UP Board 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 2027 के कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. बोर्ड ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए प्रस्तावित परीक्षा सेंटर आवंटन की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है. इस लिस्ट के सार्वजनिक होने से आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों परीक्षार्थियों, पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधन को यह जानने का मौका मिल गया है कि उनके स्कूल का सेंटर किस संस्थान में गया है.

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद यह लिस्ट अपलोड की गई है. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने साफ किया है कि अगर किसी छात्र, पेरेंट्स, प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रबंधन को आवंटित परीक्षा केंद्र की दूरी, सुविधाओं या छात्र आवंटन से जुड़ी कोई समस्या है, तो वह 21 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

कैसे तैयार हुई केंद्रों की सूची?

1 जुलाई 2026 को (शासनादेश संख्या 1381374) 18 अगस्त 2026 (संशोधित शासनादेश संख्या 1812) और 25 सितंबर 2026 (शासनादेश संख्या 2190) को जारी दिशा निर्देश के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया. हालांकि यह अभी एक प्रोविजनल लिस्ट है. इसलिए इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कुछ जरूरी नियम तय किए गए हैं. शिकायत दर्ज करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. वहीं आपत्ति के समर्थन में उचित कारण और सबूत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना सबूत के भेजे गए आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित विद्यालय की आईडी के माध्यम से परिषद के आधिकारिक पोर्टल पर ही ऑनलाइन आपत्ति भेजी जा सकती है. जिला स्तरीय समिति की ओर से सभी आपत्तियों की गहन जांच और निस्तारण के बाद ही परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.

जिलेवार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट कैसे करें डाउनलोड?

लिस्ट देखने के लिए पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और जरूरी लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में जाएं.

यहां परीक्षा वर्ष 2027 से संबंधित परीक्षा केंद्रों की लिस्ट पर क्लिक करें.

अब आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की लिस्ट खुल जाएगी.

अब उम्मीदवार अपने जिले के नाम के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लें.

पीडीएफ खोलने के बाद सर्च बॉक्स में कंट्रोल एफ में अपने विद्यालय का कोड या नाम डालकर आवंटित परीक्षा केंद्र की जांच करें.

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छात्रों और पेरेंट्स को दी गई जरूरी सलाह

निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, राउटर और वेबकास्टिंग की अनिवार्य व्यवस्था की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह समय रहते अपने आवंटित परीक्षा केंद्र की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की गलती या असुविधा होने पर 21 नवंबर से पहले अपने विद्यालय के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर दें.

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