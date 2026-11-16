इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के बाद से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. इस पूरे विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर हमलावर हैं. उन्होंने एक ओर पोस्ट करते हुए कहा है कि खुद का मजाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को नसीहत भी दी है.

हाल ही में हैदराबाद में हुई कांग्रेस की भारत समिट में एक इटैलियन नेता ने वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया था, जिसपर खुद राहुल गांधी और मंच पर बैठे नेता ताली बजाते देखे गए थे. इस कार्यक्रम में कई विदेशी डेलिगेट्स आए थे.

खुद का मज़ाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया। Once again, I am offering unsolicited advice. Congress can win some trusts of the people if Rahul Gandhi ji can do these: 1. Spend more time in India and avoid secret foreign vacations frequently. 2. Respect seniors and gain valuable wisdom from the elders, which is Indian tradition. 3. Do not meet Anti-India people and stop promoting their agenda. 4. End deep hatred against BJP, RSS & Modi Ji. Treat BJP as political opponent, not enemy. 5. Take Parliament more seriously and let MPs take part in debates & discussion. 6. Respect Constitution of India, and honour Constitutional Institutions. 7. Allow Congress party to function as a democratic party and smash dynastic politics. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 16, 2026

राहुल गांधी को रिजिजू ने दी सलाह

रिजिजू ने कहा कि एक बार फिर, मैं बिना मांगे सलाह दे रहा हूं. अगर राहुल गांधी जी ये काम करें, तो कांग्रेस लोगों का कुछ भरोसा जीत सकती है. उन्हें भारत में ज्यादा समय बिताना चाहिए. बार-बार चुपके से विदेश जाने से बचें. सीनियर लोगों का सम्मान करें. उनसे बहुमूल्य सीख लें, जैसा कि भारतीय परंपरा रही है.

रिजिजू ने कहा कि भारत विरोधी लोगों से न मिलें. उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करें. बीजेपी आरएसएस और मोदी के प्रति गहरी नफरत को कम करें. बीजेपी को अपना राजनीतिक विरोधी मानें, दुश्मन नहीं.

संसद को गंभीरता से लें: रिजिजू

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि संसद को ज्यादा गंभीरता से लें. सांसदों को बहसों और चर्चाओं में हिस्सा लेने दें. भारत के संविधान का सम्मान करें. संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें. कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक दल के रूप मे्ं काम करने दे. परिवारवादी राजनीति को खत्म करें.

किरेन रिजिजू यह 15 नवंबर को किए एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए किया है. उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी किसी को तब हंसते हुए देखा है, जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन सा भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है.