ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'

इटैलियन नेता के नारे को लेकर राहुल पर फायर हुए रिजिजू, 'खुद का मजाक बनवाया और देश को...'

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाने पर लेते हुए, नसीहत दी है. उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Nov 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के बाद से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं. इस पूरे विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी पर हमलावर हैं. उन्होंने एक ओर पोस्ट करते हुए कहा है कि खुद का मजाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को नसीहत भी दी है.

हाल ही में हैदराबाद में हुई कांग्रेस की भारत समिट में एक इटैलियन नेता ने वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया था, जिसपर खुद राहुल गांधी और मंच पर बैठे नेता ताली बजाते देखे गए थे. इस कार्यक्रम में कई विदेशी डेलिगेट्स आए थे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे अकोइजम लड़ेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद का ऐलान
यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे अकोइजम लड़ेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद का ऐलान
इंडिया
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में विपक्ष का जमावड़ा, CM विजय, अखिलेश समेत पहुंचे ये दिग्गज
सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में विपक्ष का जमावड़ा, CM विजय, अखिलेश समेत पहुंचे ये दिग्गज
इंडिया
भारतीय सेना ने लिया कुलगाम हमले का बदला! लश्कर का एक आतंकी ढेर
भारतीय सेना ने लिया कुलगाम हमले का बदला! लश्कर का एक आतंकी ढेर

राहुल गांधी को रिजिजू ने दी सलाह

रिजिजू ने कहा कि एक बार फिर, मैं बिना मांगे सलाह दे रहा हूं. अगर राहुल गांधी जी ये काम करें, तो कांग्रेस लोगों का कुछ भरोसा जीत सकती है. उन्हें भारत में ज्यादा समय बिताना चाहिए. बार-बार चुपके से विदेश जाने से बचें. सीनियर लोगों का सम्मान करें. उनसे बहुमूल्य सीख लें, जैसा कि भारतीय परंपरा रही है. 

रिजिजू ने कहा कि भारत विरोधी लोगों से न मिलें. उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करें. बीजेपी आरएसएस और मोदी के प्रति गहरी नफरत को कम करें. बीजेपी को अपना राजनीतिक विरोधी मानें, दुश्मन नहीं. 

संसद को गंभीरता से लें: रिजिजू

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि संसद को ज्यादा गंभीरता से लें. सांसदों को बहसों और चर्चाओं में हिस्सा लेने दें. भारत के संविधान का सम्मान करें. संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें. कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक दल के रूप मे्ं काम करने दे. परिवारवादी राजनीति को खत्म करें. 

किरेन रिजिजू यह 15 नवंबर को किए एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए किया है. उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी किसी को तब हंसते हुए देखा है, जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता है? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन सा भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 16 Nov 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI KIren Rijiju
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे अकोइजम लड़ेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद का ऐलान
यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे अकोइजम लड़ेंगे मणिपुर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सांसद का ऐलान
इंडिया
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में विपक्ष का जमावड़ा, CM विजय, अखिलेश समेत पहुंचे ये दिग्गज
सोनिया गांधी की किताब लॉन्चिंग में विपक्ष का जमावड़ा, CM विजय, अखिलेश समेत पहुंचे ये दिग्गज
इंडिया
भारतीय सेना ने लिया कुलगाम हमले का बदला! लश्कर का एक आतंकी ढेर
भारतीय सेना ने लिया कुलगाम हमले का बदला! लश्कर का एक आतंकी ढेर
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: Mathura में BJP का 'महामंथन', विपक्ष को टेंशन! | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
बिहार
'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं
'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
Absolute Cinema: आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
'मुझे मुख्यमंत्री कहना बंद कर दें, जल्द सत्ता में करेंगे वापसी', स्टालिन का CM विजय पर निशाना
एग्रीकल्चर
Wheat Farming: एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
ट्रेंडिंग
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget