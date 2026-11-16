कार्तिगई दीपम विवाद: 'DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी...' CM विजय पर भड़के अन्नामलाई

तमिलनाडु के तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम विवाद एक बार फिर से राज्य की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बन गया है. BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकारपर आरोप लगाया है कि वह राज्य की पूर्व DMK सरकार की तरह ही भगवान विरोधी छवि अपनाने की कोशिश कर रही है.

के. अन्नामलाई ने सोमवार (16 नवंबर, 2026) को मीडिया से बातचीत के दौरान तमिलनाडु में CM विजय की TVK सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा, ‘सरकार मदुरई स्थित पहाड़ी के ऊपर बने पत्थर के दीपथून पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति देने का विरोध जारी रखे हुए है. यह परंपरा धार्मिक आस्था और विरासत से जुड़ी है.’ उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद विवाद को लंबा खींचने के लिए सरकार की आलोचना की.

तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल हलफनामे में किया विरोध

राजनीतिक संगठन वी द लीडर्स के संस्थापक के. अन्नामलाई की यह टिप्पणी कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर नए सिरे से शुरू हुई कानूनी लड़ाई के बीच आई है. दरअसल, 12 नवंबर को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में उस याचिका का विरोध किया, जिसमें मंदिर और पहाड़ी का कंट्रोल आर्कियोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडिया (ASI) सौंपने की मांग की गई है. इसके अलावा, दीपथून पर स्थायी दीप जलाने और त्योहार के दौरान पूरी पहाड़ी पर दीप जलाने की मांग का भी विरोध किया गया है.

इस पर अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार डीएमके के उस कोशिश को आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत वह अपनी छवि को भगवान विरोधी सरकार के तौर पर पेश करना चाहती है. तिरुपरंकुद्रम पहाड़ी पर स्थित दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीप जलाना लंबे समय से चली ई रही धार्मिक परंपरा है. राजनीतिक कारणों की वजह से लोगों की धार्मिक आस्था और विरासत से जुड़ी स परंपरा को रोकना किसी भी लिहाज से स्वीकार्य नहीं है.’

CM विजय से अन्नामलाई ने की अपील

अन्नामलाई ने कहा, ‘सरकार की अपीलों और प्रशासनिक देरी के जरिए मामले को लंबा खींचने के बजाए मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू करना चाहिए. श्रद्धालु साल में एक बार पहाड़ी पर शांतिपूर्वक दीप जलाने आते हैं, तो इस परंपरा से आखिर क्या परेशानी हो सकती है?’

उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की सरकार से मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करने और कानूनी प्रक्रिया के जरिए विवाद सुलझाने की अपील भी की. साथ ही, चेतावनी दी कि सरकार के कदमों से ऐसी जगह पर गैर-जरूरी विवाद पैदा नहीं होना चाहिए, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग पारंपरिक रूप से साथ रहते आए हैं.

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