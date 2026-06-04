आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया

हाल के सालो में स्कूलों के संचालन से जुड़ी लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है. इसका असर अब परिवहन शुल्क के रूप में अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है. कई स्कूलों और बस ऑपरेटरों ने इस सत्र में बस किराए में 10 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है.