एक्सप्लोरर
आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया
नए शैक्षणिक सत्र में कई स्कूलों द्वारा बस किराये में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी किए जाने से बच्चों की शिक्षा का कुल खर्च बढ़ गया है.आइए डिटेल्स जानते हैं.
नए सेशन की शुरुआत के साथ ही कई स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट फीस यानी बस किराये में बढ़ोतरी कर दी है. इसका सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है.
1/6
2/6
Published at : 04 Jun 2026 06:00 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया
शिक्षा
6 Photos
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 543 पदों पर भर्ती, 1.51 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, फटाफट करें आवेदन
शिक्षा
6 Photos
NCL में 1607 पदों पर मौका, ITI से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए खुला रोजगार का बड़ा दरवाजा
शिक्षा
6 Photos
LLB डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, 371 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
शिक्षा
CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिन्होंने तोड़ दी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी
शिक्षा
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया
डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion