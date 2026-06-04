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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाआने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया

आने वाले दिनों में कैसे स्कूल में पढ़ना महंगा हो जाएगा, स्कूल ने बसों के किराये में इजाफा किया

नए शैक्षणिक सत्र में कई स्कूलों द्वारा बस किराये में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी किए जाने से बच्चों की शिक्षा का कुल खर्च बढ़ गया है.आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Jun 2026 06:00 PM (IST)
नए शैक्षणिक सत्र में कई स्कूलों द्वारा बस किराये में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी किए जाने से बच्चों की शिक्षा का कुल खर्च बढ़ गया है.आइए डिटेल्स जानते हैं.

नए सेशन की शुरुआत के साथ ही कई स्कूलों ने ट्रांसपोर्ट फीस यानी बस किराये में बढ़ोतरी कर दी है. इसका सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है.

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पहले से ही बढ़ती स्कूल फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के खर्च के बीच अब बस किराये में हुई वृद्धि ने बच्चों की शिक्षा को और महंगा बना दिया है.
पहले से ही बढ़ती स्कूल फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के खर्च के बीच अब बस किराये में हुई वृद्धि ने बच्चों की शिक्षा को और महंगा बना दिया है.
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हाल के सालो में स्कूलों के संचालन से जुड़ी लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है. इसका असर अब परिवहन शुल्क के रूप में अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है. कई स्कूलों और बस ऑपरेटरों ने इस सत्र में बस किराए में 10 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है.
हाल के सालो में स्कूलों के संचालन से जुड़ी लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है. इसका असर अब परिवहन शुल्क के रूप में अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है. कई स्कूलों और बस ऑपरेटरों ने इस सत्र में बस किराए में 10 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है.
Published at : 04 Jun 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Education School Bus Fee Hike School Transportation Charges

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