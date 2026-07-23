अच्छा काम करने के बाद भी अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती या बहुत कम बढ़ती है, तो इसकी एक वजह बॉस की आपके बारे में बनी राय भी हो सकती है. कई बार कर्मचारी अपने काम को बेहतरीन मानते हैं, लेकिन बॉस की नजर में उसमें सुधार की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने की जगह सीधे अपने सीनियर से बात करें और अगर वे किसी कमी की ओर इशारा करें तो उसे सुधारने की कोशिश करें.