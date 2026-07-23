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Boss Warning Signs: बॉस देने लगे ये इशारे तो समझो डूब गई नैया, भूलकर भी अपने सीनियर से न बोलें ये बात
Boss Warning Signs : अक्सर बॉस अपनी नाराजगी सीधे शब्दों में नहीं बताते, बल्कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ते में दूरी बढ़ रही है.
ऑफिस में कई बार आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी बॉस उम्मीद के मुताबिक तारीफ, प्रमोशन या अच्छी रेटिंग नहीं देता है. इसकी वजह सिर्फ काम नहीं, बल्कि बॉस के साथ बिगड़ता प्रोफेशनल रिश्ता भी हो सकता है. अक्सर बॉस अपनी नाराजगी सीधे शब्दों में नहीं बताते, बल्कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ते में दूरी बढ़ रही है. अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए और अपनी गलतियों पर काम किया जाए, तो स्थिति को सुधारा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि भूलकर भी अपने सीनियर से क्या बात ना बोलें.
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Published at : 23 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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