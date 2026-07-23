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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBoss Warning Signs: बॉस देने लगे ये इशारे तो समझो डूब गई नैया, भूलकर भी अपने सीनियर से न बोलें ये बात

Boss Warning Signs: बॉस देने लगे ये इशारे तो समझो डूब गई नैया, भूलकर भी अपने सीनियर से न बोलें ये बात

Boss Warning Signs : अक्सर बॉस अपनी नाराजगी सीधे शब्दों में नहीं बताते, बल्कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ते में दूरी बढ़ रही है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Boss Warning Signs : अक्सर बॉस अपनी नाराजगी सीधे शब्दों में नहीं बताते, बल्कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ते में दूरी बढ़ रही है.

ऑफिस में कई बार आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी बॉस उम्मीद के मुताबिक तारीफ, प्रमोशन या अच्छी रेटिंग नहीं देता है. इसकी वजह सिर्फ काम नहीं, बल्कि बॉस के साथ बिगड़ता प्रोफेशनल रिश्ता भी हो सकता है. अक्सर बॉस अपनी नाराजगी सीधे शब्दों में नहीं बताते, बल्कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं रिश्ते में दूरी बढ़ रही है. अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए और अपनी गलतियों पर काम किया जाए, तो स्थिति को सुधारा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि भूलकर भी अपने सीनियर से क्या बात ना बोलें.

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अगर पहले आपके बॉस आपसे हालचाल पूछते थे, सलाह देते थे या काम के अलावा भी सामान्य बातचीत कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ जरूरी काम की बात करते हैं और उनका व्यवहार पहले की तुलना में काफी रूखा हो गया है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनके मन में आपकी इंप्रेशन बदल रही है. किसी भी रिश्ते में बदलाव अचानक नहीं आता, इसलिए ऐसे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
अगर पहले आपके बॉस आपसे हालचाल पूछते थे, सलाह देते थे या काम के अलावा भी सामान्य बातचीत कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ जरूरी काम की बात करते हैं और उनका व्यवहार पहले की तुलना में काफी रूखा हो गया है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनके मन में आपकी इंप्रेशन बदल रही है. किसी भी रिश्ते में बदलाव अचानक नहीं आता, इसलिए ऐसे बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
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हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोग नियमित फीडबैक देते हैं तो कुछ कम देते हैं, लेकिन अगर आपका बॉस टीम के बाकी सदस्यों के काम की समीक्षा करता है, उनकी तारीफ करता है या सुधार के सुझाव देता है, जबकि आपको पूरी तरह नजरअंदाज करता है, तो यह चिंता की बात हो सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप खुद आगे बढ़कर अपने काम का फीडबैक मांगें.
हर मैनेजर का काम करने का तरीका अलग होता है. कुछ लोग नियमित फीडबैक देते हैं तो कुछ कम देते हैं, लेकिन अगर आपका बॉस टीम के बाकी सदस्यों के काम की समीक्षा करता है, उनकी तारीफ करता है या सुधार के सुझाव देता है, जबकि आपको पूरी तरह नजरअंदाज करता है, तो यह चिंता की बात हो सकती है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप खुद आगे बढ़कर अपने काम का फीडबैक मांगें.
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अगर आपका बॉस आपकी बातों का जवाब छोटे छोटे शब्दों में देने लगे, आपकी बातों में रुचि न दिखाए, आपको नजरअंदाज करे या बिना वजह साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है. ऐसे समय में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, जिससे वह नाराज हुए हों. अगर गलती समझ आए तो समय लेकर उनसे खुलकर बात करें.
अगर आपका बॉस आपकी बातों का जवाब छोटे छोटे शब्दों में देने लगे, आपकी बातों में रुचि न दिखाए, आपको नजरअंदाज करे या बिना वजह साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है. ऐसे समय में पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, जिससे वह नाराज हुए हों. अगर गलती समझ आए तो समय लेकर उनसे खुलकर बात करें.
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अच्छा काम करने के बाद भी अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती या बहुत कम बढ़ती है, तो इसकी एक वजह बॉस की आपके बारे में बनी राय भी हो सकती है. कई बार कर्मचारी अपने काम को बेहतरीन मानते हैं, लेकिन बॉस की नजर में उसमें सुधार की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने की जगह सीधे अपने सीनियर से बात करें और अगर वे किसी कमी की ओर इशारा करें तो उसे सुधारने की कोशिश करें.
अच्छा काम करने के बाद भी अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती या बहुत कम बढ़ती है, तो इसकी एक वजह बॉस की आपके बारे में बनी राय भी हो सकती है. कई बार कर्मचारी अपने काम को बेहतरीन मानते हैं, लेकिन बॉस की नजर में उसमें सुधार की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने की जगह सीधे अपने सीनियर से बात करें और अगर वे किसी कमी की ओर इशारा करें तो उसे सुधारने की कोशिश करें.
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अगर पहले आपको जरूरी प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, लेकिन अब जिम्मेदारियां किसी और को मिलने लगी हैं, मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया गया है या टीम की चर्चा, लंच या दूसरी एक्टिविटी में आपकी राय तक नहीं ली जाती, तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके बॉस का भरोसा कम हो रहा है. लगातार ऐसा होना आपके लिए चेतावनी हो सकती है.
अगर पहले आपको जरूरी प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, लेकिन अब जिम्मेदारियां किसी और को मिलने लगी हैं, मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया गया है या टीम की चर्चा, लंच या दूसरी एक्टिविटी में आपकी राय तक नहीं ली जाती, तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके बॉस का भरोसा कम हो रहा है. लगातार ऐसा होना आपके लिए चेतावनी हो सकती है.
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अगर आप नौकरी में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहते हैं, तो कुछ बातें अपने बॉस से कहने से बचें. जैसे यह मेरा काम नहीं है, मैं इस कंपनी में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, मैं हमेशा से ऐसे ही काम करता आया हूं, मुझे इतने कम पैसों में काम नहीं करना या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसी बातें आपके प्रोफेशनल रवैये पर सवाल खड़े कर सकती हैं और बॉस के सामने आपकी गलत इंप्रेशन बना सकती हैं.
अगर आप नौकरी में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहते हैं, तो कुछ बातें अपने बॉस से कहने से बचें. जैसे यह मेरा काम नहीं है, मैं इस कंपनी में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, मैं हमेशा से ऐसे ही काम करता आया हूं, मुझे इतने कम पैसों में काम नहीं करना या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसी बातें आपके प्रोफेशनल रवैये पर सवाल खड़े कर सकती हैं और बॉस के सामने आपकी गलत इंप्रेशन बना सकती हैं.
Published at : 23 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Career Tips LIfestyle Workplace Tips Boss Warning Signs

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