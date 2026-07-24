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हिंदी न्यूज़शिक्षाRRB Group D Exam: रेलवे ने जारी की RRB ग्रुप D परीक्षा की सिटी स्लिप, 3 अगस्त को होना है एग्जाम

RRB Group D Exam: रेलवे ने जारी की RRB ग्रुप D परीक्षा की सिटी स्लिप, 3 अगस्त को होना है एग्जाम

RRB Group D Exam: RRB ने 3 अगस्त से शुरू होने वाली ग्रुप D परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 24 Jul 2026 09:01 PM (IST)
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RRB Group D Exam: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे ग्रुप D परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है. 3 अगस्त, 2026 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा फॉर्म भरें हैं, वे अपने नामित सिटी सेंटर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट देख सकते हैं. आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक, रेलवे ग्रुप D CBT 2026 देश भर में कई परीक्षा केंद्रों पर 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा.

 ऐसे डाउनलोड करें RRB ग्रुप D सिटी स्लिप

RRB ग्रुप D सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट RRB www.rrbcdg.gov.in पर जाएं, इसके बाद CEN 09/2025 Group D City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें. वहां पर रेलवे RRB ग्रुप D सिटी स्लिप खोज कर उस पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें. अगला ऑपशन सिक्योरीटी कैपचा को पूरा करें. फिर अपना आवंटित सिटी सेंटर, तारीख और सिटिंग जांचे. इसे लॉगिन करते ही आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. अगर स्लिप डाउनलोड करने में समस्या आए तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें या अपने क्षेत्रीय RRB हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

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रेलवे ग्रुप D सिटी इंटिमेशन स्लिप पर दी गई जानकारी चेक करें 

RRB की ओर से जारी सिटी इंटिमेशन स्लिप में उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख, सिटी सेंटर, शिफ्ट और जरूरी निर्देश दिए जाते हैं. परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी केवल एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगी, जिन उम्मीदवारों का का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय और उम्मीदवार की श्रेणी होगी. अगर आपके सूची पर्ची में किसी तरह की गलती दिखे तो तुरंत RRB से संपर्क करें.

महत्वपूर्ण निर्देश पालन करें 

तय किए गए शहर के आधार पर यात्रा की प्लान बनाएं. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन की जानकारी सुरक्षित रखें. परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी और अपना एडमिट कार्ड साथ लाएं. रिपोर्टिंग के समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. RRB ग्रुप D की कंप्यूटर आधारित परीक्षा  3 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 3 अगस्त को है, उनके लिए सिटी स्लिप जारी हो चुकी है, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट प्राप्त करें और परीक्षा से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.  शहर की जानकारी वाली पर्ची पर दी गई सभी जानकारी देख लें.

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Published at : 24 Jul 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Railway Group D Exam RRB Group D Exam City Slip
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