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12वीं के बाद Merchant Navy में शानदार करियर, लाखों की सैलरी और विदेश घूमने का मौका- जानें कैसे बने अधिकारी
मर्चेंट नेवी भारतीय नौसेना की तरह सैन्य सेवा नहीं बल्कि एक कमर्शियल क्षेत्र है. इसके अधिकारी माल वाहक जहाज का संचालन, नेविगेशन, इलेक्ट्रिकल उपकरणों और जहाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं.
Merchant Navy Career: अगर आप 12वीं के बाद ऐसा करियर चुनना चाहते हैं, जहां शुरुआत में ही अच्छी सैलरी मिले, दुनिया के अलग-अलग देश में काम करने का मौका मिले और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ करियर बनाने का अवसर हो तो मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रशिक्षित सीफेयरर उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है और हर साल बड़ी संख्या में भारतीय युवा इस क्षेत्र में करियर भी बना रहे हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 09:58 PM (IST)
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