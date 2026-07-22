12वीं के बाद Merchant Navy में शानदार करियर, लाखों की सैलरी और विदेश घूमने का मौका- जानें कैसे बने अधिकारी

मर्चेंट नेवी में शुरुआती स्तर से ही अच्छी सैलरी भी मिलती है, कंपनी, जहाज और एक्सपीरियंस के आधार पर अलग-अलग सैलरी मिलती है. जैसे डेक कैडेट को लगभग 30 से 80 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता है. वहीं थर्ड ऑफिसर को एक से तीन लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है. ऐसे ही सेकंड ऑफिसर को दो से चार लाख, चीफ ऑफिसर को चार से आठ लाख रुपये और कैप्टन को 6 से 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा प्रति माह सैलरी मिलती है.