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QS Ranking 2027: पढ़ाई के लिए सियोल दुनिया का बेस्ट शहर, मुंबई भारत में नंबर-1 और दिल्ली सबसे किफायती स्टूडेंट सिटी
दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती स्टूडेंट शहर भी माना गया. आपको बता दें कि ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म QS Quacquarelli Symonds की ओर से जारी रैंकिंग में दुनिया के 150 शहरों का मूल्यांकन किया.
QS Best Students cities 2027: विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2027 जारी कर दी गई है. इस साल भी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल ने दुनिया की टॉप स्टूडेंट सिटी का खिताब बरकरार रखा है. वहीं भारत की बात करें तो मुंबई देश की सबसे बेहतर स्टूडेंट सिटी बनकर उभरी है, जबकि दिल्ली ने पहली बार ग्लोबल टॉप 100 में जगह बनाई है.
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Published at : 22 Jul 2026 06:28 PM (IST)
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