QS Ranking 2027: पढ़ाई के लिए सियोल दुनिया का बेस्ट शहर, मुंबई भारत में नंबर-1 और दिल्ली सबसे किफायती स्टूडेंट सिटी

खास बात यह है कि दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती स्टूडेंट शहर भी माना गया है. आपको बता दें कि ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म QS Quacquarelli Symonds की ओर से जारी इस रैंकिंग में दुनिया के 150 शहरों का मूल्यांकन किया गया. रैंकिंग तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी की क्वालिटी, रोजगार के अवसर, पढ़ाई का खर्च, रहने की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मौजूदगी और छात्रों के अनुभव जैसे 6 प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया है.