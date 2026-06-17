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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBCA करने का सपना होगा पूरा, अभी नोट कर लें ये काम की स्कॉलरशिप

BCA करने का सपना होगा पूरा, अभी नोट कर लें ये काम की स्कॉलरशिप

BCA स्टूडेंट्स के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई स्कॉलरशिप चलाई जा रही हैं. आइए जानते हैं कि BCA करने के इच्छुक छात्रों को किन स्कीम का फायदा मिल सकता है.

Reported By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 17 Jun 2026 04:32 PM (IST)
BCA स्टूडेंट्स के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई स्कॉलरशिप चलाई जा रही हैं. आइए जानते हैं कि BCA करने के इच्छुक छात्रों को किन स्कीम का फायदा मिल सकता है.

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बताते चलें कि प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ती फीस को देखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होती हैं. इन स्कीम का फायदा मुख्य रूप से होनहार स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) और छात्राओं को मिलता है.
बताते चलें कि प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ती फीस को देखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होती हैं. इन स्कीम का फायदा मुख्य रूप से होनहार स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) और छात्राओं को मिलता है.
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बताते चलें कि प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ती फीस को देखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होती हैं. इन स्कीम का फायदा मुख्य रूप से होनहार स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) और छात्राओं को मिलता है.
बताते चलें कि प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ती फीस को देखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होती हैं. इन स्कीम का फायदा मुख्य रूप से होनहार स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) और छात्राओं को मिलता है.
Published at : 17 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Education BCA  Sholarships Sholarships For BCA Students

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