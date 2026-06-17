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BCA करने का सपना होगा पूरा, अभी नोट कर लें ये काम की स्कॉलरशिप
BCA स्टूडेंट्स के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई स्कॉलरशिप चलाई जा रही हैं. आइए जानते हैं कि BCA करने के इच्छुक छात्रों को किन स्कीम का फायदा मिल सकता है.
अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में करियर बनाने के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए कई सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम मौजूद हैं. आइए जानते हैं...
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Published at : 17 Jun 2026 04:32 PM (IST)
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