BCA करने का सपना होगा पूरा, अभी नोट कर लें ये काम की स्कॉलरशिप

बताते चलें कि प्रोफेशनल कोर्स की बढ़ती फीस को देखते हुए स्कॉलरशिप स्कीम छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होती हैं. इन स्कीम का फायदा मुख्य रूप से होनहार स्टूडेंट्स, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) और छात्राओं को मिलता है.