IIRF रैंकिंग 2026 आई सामने, देखें भारत के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट

दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो इन पर तमिलनाडु के दो बड़े संस्थानों ने जगह बनाई है. दूसरे स्थान पर चेन्नई स्थित SRM Institute of Science and Technology ने जगह बनाई है, जबकि तीसरे स्थान पर वेल्लोर स्थित Vellore Institute of Technology (VIT) ने अपनी जगह बनाई है. दोनों संस्थान अपनी मॉडर्न लैब्स, रिसर्च के मौकों और इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज की वजह से हर साल हजारों छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. साथ ही इन दोनों कॉलेजों में पढ़ाई के साथ-साथ कैंपस लाइफ और इंटरनेशनल एक्सपोजर पर भी खास ध्यान दिया जाता है. यही वजह है कि ये कॉलेज रैंकिंग में टॉप 3 में गिने जाते हैं.