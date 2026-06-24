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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIIRF रैंकिंग 2026 आई सामने, देखें भारत के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट

IIRF रैंकिंग 2026 आई सामने, देखें भारत के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट

IIRF रैंकिंग 2026 में BITS पिलानी, SRM और VIT समेत भारत के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को जगह मिली है. रैंकिंग में रिसर्च, प्लेसमेंट और अकादमिक गुणवत्ता को आधार बनाया गया है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Jun 2026 12:05 AM (IST)
IIRF रैंकिंग 2026 में BITS पिलानी, SRM और VIT समेत भारत के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को जगह मिली है. रैंकिंग में रिसर्च, प्लेसमेंट और अकादमिक गुणवत्ता को आधार बनाया गया है.

इंजीनियरिंग कॉलेजों की आईआईआरएफ रैंकिंग

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इस साल की रैंकिंग में पहला स्थान BITS Pilani को मिला है. यानी Birla Institute of Technology and Science. यह इंस्टीट्यूट राजस्थान के पिलानी में स्थित है, जो अपनी पढ़ाई, मजबूत एलुमनाई और अच्छे प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा है कि इससे पढ़कर निकलने वाले छात्र हमेशा से बड़ी-बड़ी कंपनियों में अच्छे पदों पर काम करते हैं. यही वजह है कि यह कई साल से अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए है. 
इस साल की रैंकिंग में पहला स्थान BITS Pilani को मिला है. यानी Birla Institute of Technology and Science. यह इंस्टीट्यूट राजस्थान के पिलानी में स्थित है, जो अपनी पढ़ाई, मजबूत एलुमनाई और अच्छे प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इस इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा है कि इससे पढ़कर निकलने वाले छात्र हमेशा से बड़ी-बड़ी कंपनियों में अच्छे पदों पर काम करते हैं. यही वजह है कि यह कई साल से अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए है. 
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दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो इन पर तमिलनाडु के दो बड़े संस्थानों ने जगह बनाई है. दूसरे स्थान पर चेन्नई स्थित SRM Institute of Science and Technology ने जगह बनाई है, जबकि तीसरे स्थान पर वेल्लोर स्थित Vellore Institute of Technology (VIT) ने अपनी जगह बनाई है. दोनों संस्थान अपनी मॉडर्न लैब्स, रिसर्च के मौकों और इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज की वजह से हर साल हजारों छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.  साथ ही इन दोनों कॉलेजों में पढ़ाई के साथ-साथ कैंपस लाइफ और इंटरनेशनल एक्सपोजर पर भी खास ध्यान दिया जाता है. यही वजह है कि ये कॉलेज रैंकिंग में टॉप 3 में गिने जाते हैं. 
दूसरे और तीसरे नंबर की बात करें तो इन पर तमिलनाडु के दो बड़े संस्थानों ने जगह बनाई है. दूसरे स्थान पर चेन्नई स्थित SRM Institute of Science and Technology ने जगह बनाई है, जबकि तीसरे स्थान पर वेल्लोर स्थित Vellore Institute of Technology (VIT) ने अपनी जगह बनाई है. दोनों संस्थान अपनी मॉडर्न लैब्स, रिसर्च के मौकों और इंडस्ट्री से जुड़े कोर्सेज की वजह से हर साल हजारों छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.  साथ ही इन दोनों कॉलेजों में पढ़ाई के साथ-साथ कैंपस लाइफ और इंटरनेशनल एक्सपोजर पर भी खास ध्यान दिया जाता है. यही वजह है कि ये कॉलेज रैंकिंग में टॉप 3 में गिने जाते हैं. 
Published at : 24 Jun 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Education News IIRF Ranking Of Engineering Colleges Top 3 Engineering Institutions Top 10 Institutes Of Engineering Famous Institutes Of Engineering

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