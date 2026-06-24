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IIRF रैंकिंग 2026 आई सामने, देखें भारत के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लिस्ट
IIRF रैंकिंग 2026 में BITS पिलानी, SRM और VIT समेत भारत के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को जगह मिली है. रैंकिंग में रिसर्च, प्लेसमेंट और अकादमिक गुणवत्ता को आधार बनाया गया है.
इंजीनियरिंग कॉलेजों की आईआईआरएफ रैंकिंग
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Published at : 24 Jun 2026 12:05 AM (IST)
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