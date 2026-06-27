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हिंदी न्यूज़शिक्षा AI Engineer Ayush Sing Viral Story: उम्र मात्र 19 साल, एआई का इस्तेमाल कर हर महीने 1 करोड़ रुपये कमा रहा यह भारतीय लड़का

 AI Engineer Ayush Sing Viral Story: उम्र मात्र 19 साल, एआई का इस्तेमाल कर हर महीने 1 करोड़ रुपये कमा रहा यह भारतीय लड़का

एआई से हर महीने एक करोड़ रुपये कमाने वाले आयुष की यह कहानी सबसे पहले टॉपमेट के संस्थापक और सीटीओ दिनेश सिंह ने लिंक्डइन पर शेयर की थी. इसके बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया वायरल हो गया.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 27 Jun 2026 01:05 AM (IST)
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AI Engineer Ayush Sing Viral Story: आज के दौर में एआई केवल नौकरी का जरिया नहीं रह गया, बल्कि कई लोग इसी के दम पर करोड़ों का कारोबार भी खड़ा कर रहे हैं. हाल ही में 19 साल के भारतीय लड़का आयुष सिंह की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. दावा किया जा रहा है कि आयुष हर महीने करीब एक करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है. खास बात यह है कि आयुष ने ना तो किसी आईआईटी या एमआईटी से पढ़ाई की है और न ही किसी बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री हासिल की है. आयुष की पूरी जर्नी खुद से सीखी गई एआई स्किल और लगातार मेहनत पर आधारित बताई जा रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है यह 19 साल का भारतीय लड़का जो हर महीने एआई का इस्तेमाल कर एक करोड़ रुपये कमा रहा है. 

13 साल की उम्र में शुरू हुआ सफर 

एआई से हर महीने एक करोड़ रुपये कमाने वाले आयुष की यह कहानी सबसे पहले टॉपमेट के संस्थापक और सीटीओ दिनेश सिंह ने लिंक्डइन पर शेयर की थी. इसके बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. दिनेश सिंह के अनुसार आयुष सिंह की कहानी कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी. उस समय उसकी उम्र महज 13 साल थी और परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था.

सीमित संसाधनों के बीच आयुष के पास केवल एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, कुछ ऑनलाइन कोर्स और सीखने की जबरदस्त इच्छा थी. इन्हीं संसाधनों के सहारे उसने खुद से मशीन लर्निंग और एआई सीखना शुरू किया. किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की मदद के बिना उसने लगातार प्रैक्टिस की और धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली. 

आयुष को कम उम्र में मिले बड़े मौके 

पोस्ट में दावा किया गया कि एआई सीखने के कुछ ही समय बाद आयुष को विदेशी स्टार्टअप के साथ काम करने का मौका मिलने लगा. इसके बाद आयुष ने कई एआई आधारित प्रोजेक्ट पर काम किया. दिनेश सिंह के अनुसार जब आयुष 14 साल का था तब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उसके एक कोर्स की सार्वजनिक रूप से सराहना की थी. हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है. इसके बाद उसने अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पर काम किया. बाद में उसने एमएलओपीएस इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के तौर पर भी काम किया और एआई से जुड़े कई प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया.

एआई के क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आयुष ने अपना स्टार्टअप एंटर्न शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की मदद करना है. इसके अलावा उसने सेकंड ब्रेन लैब नाम की एआई कंपनी की भी सह-स्थापना की. कम उम्र में आयुष तकनीकी क्षेत्र में कई अलग-अलग भूमिकाओं में बड़ा काम कर रहा है और धीरे-धीरे खुद को एआई प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के रूप में स्थापित कर रहा है. 

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हर महीने करीब एक करोड़ रुपये कमाने का दावा 

लिंकडइन पोस्ट के अनुसार इसी मॉडल की मदद से आयुष सिंह अब हर महीने करीब एक करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है. बताया गया है कि हजारों छात्र और इंजीनियर उसके एआई प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं और कई लोगों को नौकरी हासिल करने में भी मदद मिली है. दिनेश सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कई लोगों के पास ऐसी जानकारी और एक्सपीरियंस होता है, जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार रहते हैं. लेकिन अधिकतर लोग इसे सही तरीके से पेश नहीं कर पाते, उनके अनुसार आयुष की सफलता का बड़ा कारण यही रहा कि उसने अपनी स्किन को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 27 Jun 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
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