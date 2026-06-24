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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाStudy Abroad Tips: UK पढ़ने जा रहे हैं? उड़ान भरने से पहले इन 5 जरूरी काम करें पूरे

Study Abroad Tips: UK पढ़ने जा रहे हैं? उड़ान भरने से पहले इन 5 जरूरी काम करें पूरे

Study Abroad Tips : भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी में शिक्षा एक जरूरी स्तंभ बनी हुई है. भारत-यूके विजन 2035 के तहत दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Study Abroad Tips : भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी में शिक्षा एक जरूरी स्तंभ बनी हुई है. भारत-यूके विजन 2035 के तहत दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 21 जून को प्राप्त पुनर्मूल्यांकन आवेदनों में से 87 प्रतिशत से ज्यादा के परिणाम जारी कर दिए हैं. ऐसे में वे छात्र जो संशोधित कक्षा 12वीं के परिणामों का इंतजार कर रहे थे, अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी में शिक्षा एक जरूरी स्तंभ बनी हुई है. भारत-यूके विजन 2035 के तहत दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. ब्रिटिश काउंसिल के अनुसार, यूके जाने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे नए देश में बसने की प्रक्रिया आसान होती है और जरूरी परेशानियों से बचा जा सकता है, ऐसे में आइए जानते हैं कि UK पढ़ने जा रहे हैं तो उड़ान भरने से पहले किन 5 जरूरी कामों को पूरा करें.

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किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाना विदेश में पढ़ाई की यात्रा का केवल पहला कदम होता है. इसके बाद सबसे जरूरी काम स्टूडेंट वीजा से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना है. छात्रों को यूके वीजा एंड इमिग्रेशन (UKVI) के तहत जारी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह समझना चाहिए. इसमें वीजा की शर्तें, यात्रा की समयसीमा, जरूरी दस्तावेज और यूके में प्रवेश से जुड़े अन्य नियम शामिल हैं. वीजा प्रक्रिया की सही जानकारी होने से छात्रों को लास्ट समय की भागदौड़ और तनाव से बचने में मदद मिल सकती है साथ ही आसानी से एडमिशन से लेकर यूके पहुंचने तक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाना विदेश में पढ़ाई की यात्रा का केवल पहला कदम होता है. इसके बाद सबसे जरूरी काम स्टूडेंट वीजा से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना है. छात्रों को यूके वीजा एंड इमिग्रेशन (UKVI) के तहत जारी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह समझना चाहिए. इसमें वीजा की शर्तें, यात्रा की समयसीमा, जरूरी दस्तावेज और यूके में प्रवेश से जुड़े अन्य नियम शामिल हैं. वीजा प्रक्रिया की सही जानकारी होने से छात्रों को लास्ट समय की भागदौड़ और तनाव से बचने में मदद मिल सकती है साथ ही आसानी से एडमिशन से लेकर यूके पहुंचने तक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
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विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक तैयारी बेहद जरूरी मानी जाती है. ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बजट बनाने के साथ-साथ छात्रों को उपलब्ध स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता योजनाओं की भी जानकारी लेनी चाहिए. ऐसा ही एक अवसर GREAT Scholarships कार्यक्रम के रूप में उपलब्ध है. यह कार्यक्रम यूके सरकार के GREAT Britain Campaign, ब्रिटिश काउंसिल और भाग लेने वाली यूके यूनिवर्सिटियों के सहयोग से संचालित किया जाता है.
विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक तैयारी बेहद जरूरी मानी जाती है. ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बजट बनाने के साथ-साथ छात्रों को उपलब्ध स्कॉलरशिप और वित्तीय सहायता योजनाओं की भी जानकारी लेनी चाहिए. ऐसा ही एक अवसर GREAT Scholarships कार्यक्रम के रूप में उपलब्ध है. यह कार्यक्रम यूके सरकार के GREAT Britain Campaign, ब्रिटिश काउंसिल और भाग लेने वाली यूके यूनिवर्सिटियों के सहयोग से संचालित किया जाता है.
Published at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Education Study Abroad UK Student Visa Indian Students Abroad Study Abroad Tips UK Admission 2026

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