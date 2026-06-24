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Study Abroad Tips: UK पढ़ने जा रहे हैं? उड़ान भरने से पहले इन 5 जरूरी काम करें पूरे
Study Abroad Tips : भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी में शिक्षा एक जरूरी स्तंभ बनी हुई है. भारत-यूके विजन 2035 के तहत दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 21 जून को प्राप्त पुनर्मूल्यांकन आवेदनों में से 87 प्रतिशत से ज्यादा के परिणाम जारी कर दिए हैं. ऐसे में वे छात्र जो संशोधित कक्षा 12वीं के परिणामों का इंतजार कर रहे थे, अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी में शिक्षा एक जरूरी स्तंभ बनी हुई है. भारत-यूके विजन 2035 के तहत दोनों देशों के बीच शैक्षणिक और लोगों से लोगों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. ब्रिटिश काउंसिल के अनुसार, यूके जाने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे नए देश में बसने की प्रक्रिया आसान होती है और जरूरी परेशानियों से बचा जा सकता है, ऐसे में आइए जानते हैं कि UK पढ़ने जा रहे हैं तो उड़ान भरने से पहले किन 5 जरूरी कामों को पूरा करें.
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Published at : 24 Jun 2026 08:52 AM (IST)
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