किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाना विदेश में पढ़ाई की यात्रा का केवल पहला कदम होता है. इसके बाद सबसे जरूरी काम स्टूडेंट वीजा से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना है. छात्रों को यूके वीजा एंड इमिग्रेशन (UKVI) के तहत जारी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह समझना चाहिए. इसमें वीजा की शर्तें, यात्रा की समयसीमा, जरूरी दस्तावेज और यूके में प्रवेश से जुड़े अन्य नियम शामिल हैं. वीजा प्रक्रिया की सही जानकारी होने से छात्रों को लास्ट समय की भागदौड़ और तनाव से बचने में मदद मिल सकती है साथ ही आसानी से एडमिशन से लेकर यूके पहुंचने तक की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.