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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद

तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव की पत्नी रंजू देवी ने धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मोतीलाल के परिवार को आरोपी बनाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 26 Jun 2026 10:54 PM (IST)
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बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने निजी सहायक (पीए) मोतीलाल राय के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में लिखित शिकायत देकर नकद राशि और अन्य कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया था. इस मामले में शुक्रवार (26 जून, 2026) को एक नया विवाद सामने आया.

तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव की पत्नी रंजू देवी थाने पहुंची. रंजू ने कहा कि तेज प्रताप यादव के यहां जो मोतीलाल थे उन्होंने जो चोरी की है उसमें मेरे पति का नाम गवाह के रूप में है. इसके कारण मोतीलाल की पत्नी, साली और ससुर ने आकर रात में धमकी दी है कि गवाही नहीं देनी है. इसी मामले में हम थाने आए हैं. 

'…तो पूरे परिवार को उठवा लेंगे'

रंजू देवी ने कहा कि धमकी मिली है तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे न, इसलिए थाने आए हैं. उन्होंने कहा, "मोतीलाल की पत्नी ने धमकी दी है कि भैया (तेज प्रताप यादव) के मामले में अगर अनिल (तेज प्रताप का ड्राइवर) जी गवाही देंगे तो पूरे परिवार को उठवा लेंगे."

(यह खबर अपडेट हो रही है)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Jun 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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