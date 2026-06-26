तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने अपने निजी सहायक (पीए) मोतीलाल राय के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में लिखित शिकायत देकर नकद राशि और अन्य कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया था. इस मामले में शुक्रवार (26 जून, 2026) को एक नया विवाद सामने आया.

तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल यादव की पत्नी रंजू देवी थाने पहुंची. रंजू ने कहा कि तेज प्रताप यादव के यहां जो मोतीलाल थे उन्होंने जो चोरी की है उसमें मेरे पति का नाम गवाह के रूप में है. इसके कारण मोतीलाल की पत्नी, साली और ससुर ने आकर रात में धमकी दी है कि गवाही नहीं देनी है. इसी मामले में हम थाने आए हैं.

'…तो पूरे परिवार को उठवा लेंगे'

रंजू देवी ने कहा कि धमकी मिली है तो हम अपनी सुरक्षा करेंगे न, इसलिए थाने आए हैं. उन्होंने कहा, "मोतीलाल की पत्नी ने धमकी दी है कि भैया (तेज प्रताप यादव) के मामले में अगर अनिल (तेज प्रताप का ड्राइवर) जी गवाही देंगे तो पूरे परिवार को उठवा लेंगे."

Patna, Bihar: JJD chief Tej Pratap Yadav's driver wife, Ranju Devi says, "We have come here to submit an application. My husband drives the vehicle of Tej Pratap Sir and has been working there for the last 10–12 years. There was also a person named Moti Ji who used to stay there… pic.twitter.com/DemyVWg9YD — IANS (@ians_india) June 26, 2026

(यह खबर अपडेट हो रही है)