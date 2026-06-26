केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री

18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले में हुई 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक हादसा माना गया था. मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस और परिवार को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह करीब 350 फीट गहरी खाई में गिर गया. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, इस कथित हादसे की परतें खुलती गईं और मामला एक सुनियोजित हत्या की साजिश में बदल गया. आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की की चार महीने बाद शादी होने वाली थी, उसने अपने ही मंगेतर को मौत के घाट उतारने की कथित साजिश रच दी?

पुलिस की जांच अब इस सवाल के जवाब तलाश रही है कि केतन को खाई में आखिरी धक्का किसने दिया. सिया और उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी दोनों पुलिस रिमांड में हैं और पूछताछ के दौरान दोनों एक-दूसरे को मुख्य आरोपी बता रहे हैं. सिया का कहना है कि आखिरी धक्का चेतन ने दिया, जबकि चेतन दावा कर रहा है कि पूरा प्लान सिया का था और उसी ने केतन को खाई में धक्का दिया. यानी जिस प्यार के लिए एक निर्दोष की जान चली गई, उसी प्यार में अब दोनों एक-दूसरे को बचाने के बजाय दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.

सिया के बयान पर पुलिस को हैरानी

पुलिस के सामने पूछताछ में सिया ने जो वजह बताई, उसने सभी को हैरान कर दिया. सूत्रों के मुताबिक सिया ने कहा कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. उसने यह भी बताया कि केतन थोड़ा हकलाता था और उसके सिर पर बाल कम थे, इसलिए वह उससे खुश नहीं थी. दूसरी तरफ वह चेतन से प्यार करती थी. हालांकि केतन के परिवार का कहना है कि केतन की इन बातों की जानकारी पहले से दोनों परिवारों को थी. परिवार सवाल उठा रहा है कि अगर किसी की शारीरिक कमी पसंद नहीं थी तो क्या उसका हल हत्या हो सकता है?

सबसे हैरानी की बात यह है कि बाहर से देखने पर सिया और केतन का रिश्ता बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था. सगाई की तस्वीरें हों, जन्मदिन की तैयारियां हों या दोनों के बीच हुई व्हाट्सऐप चैट, कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि सिया इस रिश्ते से असंतुष्ट थी. पुलिस के हाथ लगी चैट में दोनों सामान्य जोड़े की तरह बातचीत कर रहे थे. यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब यह भी मान रही हैं कि कहीं यह सब सिया की योजना का हिस्सा तो नहीं था ताकि हत्या के बाद किसी को उस पर शक न हो.

किसने की थी लोहागढ़ किला जाने की जिद?

इस मामले में एक और बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर लोहागढ़ किला जाने की जिद किसने की थी. केतन के परिवार का दावा है कि सिया लगातार तीसरी बार केतन को लोहागढ़ ले गई. उनका कहना है कि इससे पहले भी दो बार वह केतन को उसी जगह ले जा चुकी थी और एक बार उसे धक्का देने की कोशिश भी की गई थी. दूसरी तरफ सिया के परिवार का दावा है कि वीडियो कॉल और चैट में ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि इस ट्रिप की इच्छा केतन ने जताई थी. यही वजह है कि दोनों परिवार अब अपने-अपने दावे के समर्थन में अलग-अलग बातें सामने रख रहे हैं.

जांच के दौरान पुलिस को हत्या की कथित साजिश की शुरुआत 17 जून से मिलती है. हत्या से ठीक एक दिन पहले शाम करीब साढ़े चार बजे सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले. वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों साथ दिखाई दिए. पुलिस का दावा है कि इसी कैफे में बैठकर दोनों ने हत्या की अंतिम योजना बनाई. जांच में यह भी सामने आया कि दोनों ने इंटरनेट पर लोहागढ़ किले की जानकारी खोजी, हत्या को हादसा कैसे दिखाया जा सकता है, इस बारे में सर्च किया और अगले दिन इस्तेमाल होने वाले संकेत भी तय किए.

18 जून की सुबह योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ. सिया अपने घर से कैब लेकर निकली. रास्ते में उसकी मुलाकात केतन से हुई. उधर चेतन बाइक से पुराने पुणे-मुंबई हाईवे के रास्ते लोहागढ़ की ओर रवाना हुआ. पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर सिया और केतन टिकट काउंटर पहुंचे. तीन से चार मिनट बाद हूडी और मास्क पहने चेतन भी वहां दिखाई दिया. टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यही तस्वीरें रिकॉर्ड हुईं, जिन्होंने बाद में पूरे केस की दिशा बदल दी.

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जांच में क्या आया सामने? हुडी ने कैसे खोला पूरा राज

जांच में सामने आया कि टिकट काउंटर के अलावा किले के अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद थे या उनके तार बंदरों ने नुकसान पहुंचा दिए थे. यही वजह रही कि घटनास्थल का कोई प्रत्यक्ष वीडियो नहीं मिला. लेकिन टिकट काउंटर की फुटेज में 33 डिग्री तापमान के बावजूद हूडी पहनकर घूम रहे चेतन ने पुलिस का ध्यान खींचा. जांच अधिकारियों के मुताबिक लगभग 45 मिनट बाद वही चेतन नीचे उतरता दिखाई दिया. पुलिस का मानना है कि किले पर पहुंचने, वारदात को अंजाम देने और वापस लौटने तक पूरी घटना करीब 45 मिनट में हुई.

एबीपी न्यूज़ की स्पॉट इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब संवाददाता सूरज ओझा लोहागढ़ किले पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों और गार्ड ने बताया कि घटना वाले दिन उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई दी थी, जिसके बाद वे मौके की ओर दौड़े. लेकिन तब तक केतन गहरी खाई में गिर चुका था. लगभग 350 फीट नीचे स्थित उस स्थान तक पहुंचना बेहद मुश्किल था. रेस्क्यू टीम को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगा. पुलिस का मानना है कि सिया को भी यह अंदाजा था कि इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद अगर केतन की सांसें बच भी गई होंगी तो समय पर मदद मिलना लगभग असंभव होगा.

घटना के बाद लोहागढ़ की कोई तस्वीर नहीं थी सिया के मोबाइल में

जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के बाद सिया के मोबाइल में लोहागढ़ की कोई तस्वीर नहीं थी. जबकि आमतौर पर ट्रैकिंग पर जाने वाले लोग कई तस्वीरें लेते हैं. परिवार का कहना है कि सिया के चेहरे पर भी दुख के कोई स्पष्ट भाव नहीं थे. इन छोटी-छोटी बातों ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया.

अब पुलिस पूरे घटनाक्रम का क्राइम सीन रिक्रिएशन करने की तैयारी में है. फॉरेंसिक विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर से नीचे गिरते समय केतन किन-किन जगहों से टकराया होगा. पुलिस सिया के भाई सहित परिवार के अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि घटना के बाद उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझा जा सके.

क्या किसी ओर वजह से मौत के घाट उतारा केतन को?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है—क्या यह हत्या सिर्फ प्रेम संबंध के कारण हुई या इसके पीछे कोई और वजह भी थी? क्या शादी से इनकार करने की हिम्मत नहीं होने की वजह से एक निर्दोष की जान ले ली गई? इन सवालों का अंतिम जवाब अदालत में पेश होने वाले वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से ही मिलेगा. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और दोनों आरोपी पुलिस रिमांड में हैं. अंतिम सच अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा.

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