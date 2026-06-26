धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स

Welcome To The Jungle Box Office Collection Day 1: अहमद खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' रिलीज होते ही छा गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं. अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडिस और रवीना टंडन समेत अन्य कलाकारों की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. वहीं, फिल्म को वर्ड टू माउथ का भी भरपूर फायदा मिल रहा है. यही वजह है कि फिल्म ने पहले दिन कमाई के मामले में 10 फिल्मों को पछाड़ दिया है.

'वेलकम टू द जंगल' का डे-1 कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यूज में कमाल का बिजनेस किया, जिसके बाद वर्ड टू माउथ का भी इसे फायदा मिल रहा है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पेड प्रीव्यूज में 3.8 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि फिल्म ने पहले दिन शाम 5 बजे तक 10 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म पहले दिन शाम 5 बजे तक 6.39 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 10.14 करोड़ हो चुका है.

- इस पर 21% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की जा रही है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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'वेलकम टू द जंगल' ने 10 फिल्मों को पछाड़ा

इसके साथ ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. इसने 2026 में रिलीज हुई 10 फिल्मों को पछाड़ दिया है, जिसमें 'पेद्दी' और 'है जवानी तो इश्क होना है' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. चलिए बताते हैं इसने पहले दिन कमाई के मामले 2026 की किन फिल्मों की कमाई को पछाड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

1. हॉन्टेड 3डी- 2.5 करोड़

2. भारत भाग्य विधाता- 1 करोड़

3. मैं वापस आऊंगा- 1.15 करोड़

4. गवर्नर- 1.1 करोड़

5. बंदर- 0.5 करोड़

6. है जवानी तो इश्क होना है- 8.65 करोड़

7. पेद्दी- 3 करोड़ (हिंदी कलेक्शन)

8. चांद मेरा दिल- 3.31 करोड़

9. पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़

10. ओ रोमियो- 9 करोड़

(नोट- ये आंकड़े कोईमोई से लिए गए हैं.)

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'वेलकम टू द जंगल' के बारे में

बहरहाल, अगर 'वेलकम टू द जंगल' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन अहमद खान ने किया है और ये 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है, जो मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार समेत जैकी श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडिस, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

आपको बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार का डबल रोल है. वो पिता और बेटे के रोल में हैं. रवीना टंडन और दिशा पाटनी के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को एबीपी की ओर से 5 में से 3.5 रेटिंग भी दी गई है. इसमें बताया गया है कि अक्षय कुमार ने शानदार परफॉर्मेंस दी है. साथ ही बाकी कलाकारों ने भी कहानी में जान डाल दी है. यहां पढ़िए पूरा रिव्यू.