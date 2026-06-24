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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 

CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 

DU में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. VC योगेश सिंह ने कहा कि फोर-ईयर प्रोग्राम को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और CUET स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होगा.फटाफट पढ़ें पूरी जानकारी.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 24 Jun 2026 07:32 PM (IST)
DU में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. VC योगेश सिंह ने कहा कि फोर-ईयर प्रोग्राम को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और CUET स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होगा.फटाफट पढ़ें पूरी जानकारी.

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है. यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने फोर-ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम और एडमिशन प्रक्रिया को लेकर कई जरूरी  जानकारी दी.

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VC योगेश सिंह के कहा कि अब तक लगभग 30 परसेंट छात्र फोर्थ ईयर को चुन चुके हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभवना है.उन्होंने बताया कि चौथा साल करने वाले छात्रों को पढ़ाई में कई नए मौके मिलते हैं. इस दौरान छात्र रिसर्च, नए प्रोजेक्ट और अपनी पसंद के विषयों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं.
VC योगेश सिंह के कहा कि अब तक लगभग 30 परसेंट छात्र फोर्थ ईयर को चुन चुके हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभवना है.उन्होंने बताया कि चौथा साल करने वाले छात्रों को पढ़ाई में कई नए मौके मिलते हैं. इस दौरान छात्र रिसर्च, नए प्रोजेक्ट और अपनी पसंद के विषयों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं.
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उन्होंने बताया कि चौथा साल करने वाले छात्रों को पढ़ाई में कई नए मौके मिलते हैं. इस दौरान छात्र रिसर्च, नए प्रोजेक्ट और अपनी पसंद के विषयों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं.
उन्होंने बताया कि चौथा साल करने वाले छात्रों को पढ़ाई में कई नए मौके मिलते हैं. इस दौरान छात्र रिसर्च, नए प्रोजेक्ट और अपनी पसंद के विषयों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं.
Published at : 24 Jun 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Education Delhi University Admission 2026

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