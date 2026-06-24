CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 

VC योगेश सिंह के कहा कि अब तक लगभग 30 परसेंट छात्र फोर्थ ईयर को चुन चुके हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की संभवना है.उन्होंने बताया कि चौथा साल करने वाले छात्रों को पढ़ाई में कई नए मौके मिलते हैं. इस दौरान छात्र रिसर्च, नए प्रोजेक्ट और अपनी पसंद के विषयों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं.