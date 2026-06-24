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CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा?
DU में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. VC योगेश सिंह ने कहा कि फोर-ईयर प्रोग्राम को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और CUET स्कोर के आधार पर ही एडमिशन होगा.फटाफट पढ़ें पूरी जानकारी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है. यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने फोर-ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम और एडमिशन प्रक्रिया को लेकर कई जरूरी जानकारी दी.
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Published at : 24 Jun 2026 07:31 PM (IST)
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