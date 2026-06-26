फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तकनीकी खराबी के कारण विमान बदला, यात्रियों को शाम भेजा।

देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर शुक्रवार (26 जून, 2026) को इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां यात्री एयरलाइन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें विमान के अंदर बंदी बनाकर रखा गया और इस दौरान फ्लाइट में मौजूद कई यात्रियों ने दम घुटने की भी शिकायत की है.

दरअसल, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6E-2614 में यात्री सवार हो चुके थे, लेकिन विमान ने काफी देर तक उड़ान नहीं भरी. इस दौरान फ्लाइट की केबिन में एसी भी नहीं चलाया गया था. जिससे विमान में बैठे कई यात्रियों का दम घुटने लगा.

इंडिगो एयरलाइन पर यात्रियों ने क्या लगाए आरोप?

यात्रियों का आरोप है कि उन्हें एक घंटे से ज्यादा समय तक बिना एसी के विमान के अंदर बैठाए रखा गया. यात्रियों का कहना है कि जब भी वे केबिन क्रू से इसकी शिकायत करते तो उन्हें बार-बार सिर्फ पांच मिनट और रुकने को कहा जाता रहा, लेकिन फिर में हालात में कोई बदलाव नहीं हुए और विमान के बंद केबिन में ठंडक और हवा न होने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा.

दिल्ली से रांची जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E-2614 में यात्रियों का आरोप



करीब एक घंटे तक बिना एसी के विमान में बैठाए रखा गया बंद केबिन में बुजुर्ग और बच्चे गर्मी से बेहाल।



यात्रियों का कहना है कि उन्हें बार-बार सिर्फ पांच मिनट और रुकने को कहा जाता रहा लेकिन हालात नहीं बदले। बंद… pic.twitter.com/5pXLQPzwtq — Varun (@varunbhasinji) June 26, 2026

यात्रियों के मुताबिक, बंद केबिन में गर्मी इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद बुजुर्ग, बच्चे और बाकी यात्री बेहाल हो गए. जब काफी देर तक विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरा, तो यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया.

घटना के बाद एयरलाइन ने क्या कहा?

इस घटना के संबंध में बाद में इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान जारी किया. इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि विमान में अंदर कुछ तकनीकी खराबी (Technical Glitch) थी और एसी काम नहीं कर रहे थे. इसलिए अब यात्रियों के सुरक्षित उड़ान के लिए फ्लाइट बदल दी गई है और यात्रियों को शाम छह बजे एयरलाइन के दूसरे विमान से रांची ले जाया जाएगा.

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