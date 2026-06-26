फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम

इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम

Delhi Airport: यात्रियों का कहना है कि जब वे केबिन क्रू से शिकायत करते तो उन्हें बार-बार पांच मिनट रुकने को कहा जाता रहा, लेकिन फिर में हालात में कोई बदलाव नहीं हुए.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 26 Jun 2026 08:57 PM (IST)
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  • तकनीकी खराबी के कारण विमान बदला, यात्रियों को शाम भेजा।

देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर शुक्रवार (26 जून, 2026) को इंडिगो एयरलाइन से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां यात्री एयरलाइन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें विमान के अंदर बंदी बनाकर रखा गया और इस दौरान फ्लाइट में मौजूद कई यात्रियों ने दम घुटने की भी शिकायत की है.

दरअसल, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो की फ्लाइट 6E-2614 में यात्री सवार हो चुके थे, लेकिन विमान ने काफी देर तक उड़ान नहीं भरी. इस दौरान फ्लाइट की केबिन में एसी भी नहीं चलाया गया था. जिससे विमान में बैठे कई यात्रियों का दम घुटने लगा.

इंडिगो एयरलाइन पर यात्रियों ने क्या लगाए आरोप?

यात्रियों का आरोप है कि उन्हें एक घंटे से ज्यादा समय तक बिना एसी के विमान के अंदर बैठाए रखा गया. यात्रियों का कहना है कि जब भी वे केबिन क्रू से इसकी शिकायत करते तो उन्हें बार-बार सिर्फ पांच मिनट और रुकने को कहा जाता रहा, लेकिन फिर में हालात में कोई बदलाव नहीं हुए और विमान के बंद केबिन में ठंडक और हवा न होने की वजह से लोगों का दम घुटने लगा. 

यात्रियों के मुताबिक, बंद केबिन में गर्मी इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद बुजुर्ग, बच्चे और बाकी यात्री बेहाल हो गए. जब काफी देर तक विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरा, तो यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया. 

घटना के बाद एयरलाइन ने क्या कहा?

इस घटना के संबंध में बाद में इंडिगो एयरलाइन ने एक बयान जारी किया. इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि विमान में अंदर कुछ तकनीकी खराबी (Technical Glitch) थी और एसी काम नहीं कर रहे थे. इसलिए अब यात्रियों के सुरक्षित उड़ान के लिए फ्लाइट बदल दी गई है और यात्रियों को शाम छह बजे एयरलाइन के दूसरे विमान से रांची ले जाया जाएगा. 

यह भी पढे़ंः अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला हादसा, टैक्सीवे में एअर इंडिया-इंडिगो के विमान आए आमने-सामने, DGCA ने शुरू की जांच

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 26 Jun 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
RANCHI Delhi Airport INDIGO DELHI
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