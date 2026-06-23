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NMC का बड़ा फैसला 2027 से बंद होंगे मेडिकल PG डिप्लोमा कोर्स, जानें छात्रों पर क्या होगा असर
नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल पीजी डिप्लोमा कोर्स बंद करने का फैसला लिया है. इस सत्र के बाद नए एडमिशन नहीं होंगे.यहां जानिए छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा..
अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या आगे PG करने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.NMC ने देशभर में चल रहे मेडिकल PG डिप्लोमा कोर्स को बंद करने का फैसला लिया है.
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Published at : 23 Jun 2026 07:26 PM (IST)
Tags :Education NMC Medical PG Diploma
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