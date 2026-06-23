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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNMC का बड़ा फैसला 2027 से बंद होंगे मेडिकल PG डिप्लोमा कोर्स, जानें छात्रों पर क्या होगा असर

NMC का बड़ा फैसला 2027 से बंद होंगे मेडिकल PG डिप्लोमा कोर्स, जानें छात्रों पर क्या होगा असर

नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल पीजी डिप्लोमा कोर्स बंद करने का फैसला लिया है. इस सत्र के बाद नए एडमिशन नहीं होंगे.यहां जानिए छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा..

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 23 Jun 2026 07:26 PM (IST)
नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल पीजी डिप्लोमा कोर्स बंद करने का फैसला लिया है. इस सत्र के बाद नए एडमिशन नहीं होंगे.यहां जानिए छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा..

अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या आगे PG करने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.NMC ने देशभर में चल रहे मेडिकल PG डिप्लोमा कोर्स को बंद करने का फैसला लिया है.

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NMC का कहना है कि मेडिकल शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अब डिप्लोमा की जगह MD और MS जैसे बड़े स्पेशलिस्ट डिग्री कोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
NMC का कहना है कि मेडिकल शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए अब डिप्लोमा की जगह MD और MS जैसे बड़े स्पेशलिस्ट डिग्री कोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.
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आयोग का मानना है कि इस कोर्स को करने से छात्रों इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई का मौका मिलेगा और मेडिकल की पढाई की गुणवत्ता बेहतर होगी.
आयोग का मानना है कि इस कोर्स को करने से छात्रों इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई का मौका मिलेगा और मेडिकल की पढाई की गुणवत्ता बेहतर होगी.
Published at : 23 Jun 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Education NMC Medical PG Diploma

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