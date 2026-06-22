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PG की पढ़ाई के खर्च की चिंता छोड़िए, UGC की यह स्कॉलरशिप करेगी मदद
अगर आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहती हैं और पैसे की तंगी के चलते पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो ये खबर आपके बेहद ही काम की है.
हायर एजुकेशन हासिल करने की इच्छुक छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से कई स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती हैं. इन योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना है. ऐसे में आइए जानते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 05:03 PM (IST)
Tags :Education Scholarship PG Scholarship
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