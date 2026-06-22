PG की पढ़ाई के खर्च की चिंता छोड़िए, UGC की यह स्कॉलरशिप करेगी मदद

इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को दो वर्षों तक प्रति वर्ष 36,200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. आवेदन के समय छात्रा की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और परिवारों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है.