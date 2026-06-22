PG की पढ़ाई के खर्च की चिंता छोड़िए, UGC की यह स्कॉलरशिप करेगी मदद

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अगर आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहती हैं और पैसे की तंगी के चलते पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो ये खबर आपके बेहद ही काम की है.

Written By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Jun 2026 05:03 PM (IST)
अगर आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहती हैं और पैसे की तंगी के चलते पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो ये खबर आपके बेहद ही काम की है.

हायर एजुकेशन हासिल करने की इच्छुक छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से कई स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती हैं. इन योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को हायर एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना है. ऐसे में आइए जानते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं.

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यूजीसी की तरफ से पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय है. यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं.
यूजीसी की तरफ से पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना छात्राओं के बीच काफी लोकप्रिय है. यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं.
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इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को दो वर्षों तक प्रति वर्ष 36,200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. आवेदन के समय छात्रा की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और परिवारों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है.
इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को दो वर्षों तक प्रति वर्ष 36,200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. आवेदन के समय छात्रा की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. इस योजना का उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और परिवारों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है.
Published at : 22 Jun 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Education Scholarship PG Scholarship

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