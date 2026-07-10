राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे हजारों छात्र-छात्राओं के लिए बहुत अच्छी खबर है. दरअसल, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए पीजी प्रवेश परीक्षा का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है.

कब तक भरे जाएंगे फॉर्म?

यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएंगे. वहीं, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2026 तय की गई है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें. दरअसल, कई बार अंतिम दिनों में वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड आ जाने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे फॉर्म भरने में परेशानी आ सकती है.

28 अलग-अलग विषयों में मिलेगा दाखिला

PG-2026 के तहत यूनिवर्सिटी कुल 28 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रही है. इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कई अहम विषय शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए खास नियम बनाया है. कई बार छात्र असमंजस में होते हैं कि वे किस विषय से अपनी मास्टर डिग्री पूरी करें. इसे ध्यान में रखते हुए एक अभ्यर्थी अधिकतम 3 अलग-अलग विषयों में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और जिनके पास अपनी मार्कशीट है, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे बड़ी राहत उन छात्रों को दी गई है, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट्स भी इस पीजी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे और वे अपना फॉर्म भर सकते हैं.

कब होगी प्रवेश परीक्षा?

फिलहाल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीखों का ही ऐलान किया है. पीजी प्रवेश परीक्षा किस दिन होगी और उसका टाइम-टेबल क्या रहेगा, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रवेश परीक्षा का पूरा शेड्यूल, अलग-अलग विषयों की परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल रखा गया है. छात्रों को फॉर्म भरने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. आवेदन करने का लिंक, फीस की जानकारी, सिलेबस और अन्य सभी जरूरी दिशा-निर्देश राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. छात्र अपने मोबाइल या नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) और साइबर कैफे पर जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

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