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हिंदी न्यूज़शिक्षाराजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए 13 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई से 3 अगस्त तक भरे जाएंगे. 28 विषयों में दाखिले की योग्यता और पूरी प्रक्रिया यहां जानें.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Sonam |  Updated at : 10 Jul 2026 10:17 AM (IST)
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राजस्थान यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे हजारों छात्र-छात्राओं के लिए बहुत अच्छी खबर है. दरअसल, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए पीजी प्रवेश परीक्षा का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है. 

कब तक भरे जाएंगे फॉर्म? 

यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएंगे. वहीं, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2026 तय की गई है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें. दरअसल, कई बार अंतिम दिनों में वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड आ जाने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे फॉर्म भरने में परेशानी आ सकती है. 

28 अलग-अलग विषयों में मिलेगा दाखिला

PG-2026 के तहत यूनिवर्सिटी कुल 28 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रही है. इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कई अहम विषय शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए खास नियम बनाया है. कई बार छात्र असमंजस में होते हैं कि वे किस विषय से अपनी मास्टर डिग्री पूरी करें. इसे ध्यान में रखते हुए एक अभ्यर्थी अधिकतम 3 अलग-अलग विषयों में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन? 

जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन कर लिया है और जिनके पास अपनी मार्कशीट है, वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे बड़ी राहत उन छात्रों को दी गई है, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट्स भी इस पीजी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे और वे अपना फॉर्म भर सकते हैं.

कब होगी प्रवेश परीक्षा?

फिलहाल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीखों का ही ऐलान किया है. पीजी प्रवेश परीक्षा किस दिन होगी और उसका टाइम-टेबल क्या रहेगा, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है. यूनिवर्सिटी का कहना है कि प्रवेश परीक्षा का पूरा शेड्यूल, अलग-अलग विषयों की परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल रखा गया है. छात्रों को फॉर्म भरने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. आवेदन करने का लिंक, फीस की जानकारी, सिलेबस और अन्य सभी जरूरी दिशा-निर्देश राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. छात्र अपने मोबाइल या नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) और साइबर कैफे पर जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: AI के दौर में संस्कृत की बढ़ी वैल्यू, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर बना सकते हैं करियर

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Rajasthan University UNIRAJ PG Admission 2026
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