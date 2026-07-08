टीम इंडिया की हार के बीच छाए एमएस धोनी, मैच के बाद फैंस ने घेरा; VIDEO वायरल

भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस मैच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व कप्तान एमएस धोनी की रही. मंगलवार को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे धोनी स्टेडियम में मुकाबला देखने पहुंचे थे. इंटरनेशनल क्रिकेट से करीब छह साल पहले संन्यास लेने के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. मैच के दौरान जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर धोनी की तस्वीर दिखाई दी. स्टेडियम में मौजूद फैंस उत्साह से झूम उठे.

मैच के बाद फैंस से घिरे धोनी

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एमएस धोनी मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में फैंस उन्हें देखने के लिए जमा हो गए. हालात ऐसे हो गए कि धोनी को अपनी कार तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी की मदद लेनी पड़ी. भीड़ के बीच उन्हें कार तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं. बीसीसीआई ने भी मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद धोनी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं.

Indian fans surrounding MS Dhoni after the match. [ Ray Sportz Cricket ]#INDvsENG pic.twitter.com/NDhusXbipL — Indian Cricket 🏏 (@navshar54008403) July 7, 2026

धोनी के नाम दर्ज हैं कई बड़ी उपलब्धियां

महेंद्र सिंह धोनी का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा है. वह दुनिया के इकलौते कप्तान हैं. जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां अपने नाम की हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का टी20 विश्व कप. 2011 का वनडे विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती. भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री. पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें- Argentina vs Egypt: वो 13 मिनट जिसमें खेला हो गया, रोमांचक मैच में अर्जेंटीना जीता; गोल्डन बूट की रेस में Messi सबसे आगे

तीसरे टी20 में भारत की करारी हार

मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 201 रन बनाए. जवाब में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 13-13 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जॉश टंग ने चार. जोफ्रा आर्चर ने तीन. आदिल राशिद ने दो और विल जैक्स ने एक विकेट लिया. जोफ्रा आर्चर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

यह भी पढ़ें- FIFA Quarter Final Schedule 2026: 8 टीमें क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए तय, कब, कहां, कितने बजे होंगे मैच? जानिए A टू Z