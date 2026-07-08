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हिंदी न्यूज़शिक्षाJNVST 2027: नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के दाखिले शुरू, 31 जुलाई तक करें आवेदन; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

JNVST 2027: नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के दाखिले शुरू, 31 जुलाई तक करें आवेदन; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

नवोदय विद्यालय समिति ने JNVST 2027 के तहत कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. कक्षा 5 में पढ़ रहे पात्र छात्र 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 08 Jul 2026 10:26 AM (IST)
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  • 75% ग्रामीण आरक्षण, OMR पर होगी प्रवेश परीक्षा.

अगर आपका बच्चा इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहा है और आप उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने JNVST 2027 के तहत कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. इच्छुक अभिभावक और छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है. इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं, प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. पूरी प्रवेश प्रक्रिया अगस्त 2027 तक पूरी होने की संभावना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस प्रवेश परीक्षा में वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जो 2026-27 सत्र में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं. इसके साथ ही छात्र ने कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई भी मान्यता प्राप्त स्कूल से की होनी चाहिए.

उम्मीदवार उसी जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहां के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है. अगर कोई छात्र पड़ोसी जिले के स्कूल में पढ़ रहा है, तो वह तभी आवेदन कर सकेगा, जब उसका स्कूल उसके घर से 10 किलोमीटर की तय सीमा के भीतर हो. गलत जिले के लिए किया गया आवेदन बाद में रद्द कर दिया जाएगा, चाहे छात्र का चयन ही क्यों न हो जाए.

आवेदन करने वाले छात्र का जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए. जो छात्र पहले से कक्षा 5 पास कर चुके हैं या दोबारा कक्षा 5 पढ़ रहे हैं, वे इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा, JNVST परीक्षा केवल एक बार ही दी जा सकती है.

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सीटों का आरक्षण कैसे होगा?

नवोदय विद्यालयों में कम से कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी. बाकी सीटों पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण मिलेगा. वहीं, कम से कम एक-तिहाई सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगी. दिव्यांग छात्रों को भी नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा.

कैसी होगी परीक्षा?

प्रवेश परीक्षा OMR शीट पर ऑफलाइन होगी. इसमें 80 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 100 अंकों के होंगे. प्रश्न मानसिक क्षमता (Mental Ability), पर्यावरण अध्ययन (EVS), अंकगणित और भाषा से पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर पर 1.25 अंक मिलेंगे और सबसे राहत की बात यह है कि गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी. चयन के लिए छात्रों को मानसिक क्षमता और ईवीएस में तय न्यूनतम अंक तथा अन्य विषयों में भी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Education JNVST 2027 JNVST Registration 2027 Navodaya Vidyalaya Class 6
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