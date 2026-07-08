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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

Anshula Kapoor Rohan Thakkar Reception: बीती रात अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा. इस दौरान जाह्नवी से लेकर रेखा तक ने ट्रेडिशनल लुक में पूरी महफिल लूट ली.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी  और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर ने मंगलवार शाम को एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट की. इस फंक्शन में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स न्यूली वेड कपल की खुशियों में शामिल हुए. अब इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होर रह है.

रिसेप्शन में रेड आउटफिट में खूबसूरत लगीं अंशुला कपूर
बता दें कि अपने रिसेप्शन के लिए अंशुला कपूर ने रेड कलर का फ्यूजन आउटफिट कैरी किया था जबकि उनके दूल्हे रोहन ठक्कर ब्लैक और गोल्डन कलर के आउटफिट में जंच रहे थे. न्यूली वेड कपल ने पैप्स के लिए जमकर पोज भी दिए.


अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में पहुंचे थे जैकी श्रॉफ
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के रिसेप्शन में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ एक पौधा लेकर पहुंचे थे और उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी. एक्टर ने इस दौरान ब्लैक कलर का बंद-गला सूट पहना हुआ था.


अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

जाह्नवी कपूर लगीं बला की हसीन
अपनी सौतेली बहन के रिसेप्शन में जाह्नवी कपूर ने पूरी लाइमलाइट बटोर ली. पेद्दी एक्ट्रेस ने लैवेंडर-गोल्ड कलर शिमरी साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने शानदार डायमंड ज्वेलरी कैरी की थी. इस लुक में जाह्नवी बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थीं.

 

 
 
 
 
 
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रितेश और जेनेलिया भी अंशुला-रोहन के रिसेप्शन में हुए शामिल
एक्टर कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने अंशुला और रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में शानदार एंट्री की. रितेश ने इस दौरान नेवी कलर का बंदगला सूट पहना था, जबकि जेनेलिया ने शिमरी एम्ब्रॉइडरी वाली ड्रेस पहनी थी.

 

 
 
 
 
 
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भूमि पेडनेकर भी पहुंची थीं
एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अंशुला और रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में ब्लैक और सिल्वर कलर के शानदार लहंगे में पहुंची थी. उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी, सॉफ्ट वेव्स और ग्लोइंग मेकअप के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.

 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट

अनिल कपूर ब्लैक सूट में लगे डैपर
अपनी भतीजी अंशुला के वेडिंग रिसेप्शन में अनिल कपूर ब्लैक सूट में काफी जंच रहे थे. अनिल ने इस दौरान पैप्स के लिए जमकर तस्वीरें क्लिक कराईं. 


अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

शनाया कपूर भी लगीं बला की खूबसूरत
अपनी कजिन अंशुला के रिसेप्शन में शनाया कपूर ने भी अपने लुक से ध्यान खींचा. शनाया कंटेम्पररी-स्टाइल लहंगे-चोली में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.


अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की वेडिंग रिसेप्शन में वरुण धवन ऑल ब्लैक लुक में पहुंचे थे. वरुण काफी हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने पैप्स को खूब पोज भी दिए. 

 
 
 
 
 
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रेखा ने लूटी महफिल
बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा भी अंशुला और रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुईं. इस दौरान रेखा गोल्डन और व्हाइट कॉम्बिनेशन वाली कांजीवरम साडी में बला की खूबसूत लग रही हैं. मांग टीका, कानों में झुमके और गले में हार पहने दिग्गज अभिनेत्री महारानी जैसे लुक में पहुंची थीं. उन्होंने पूरी महफिल ही लूट ली. 


अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल

ये सितारे भी पहुंचे
इनके अलावा अंशुला और रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में हिमेश रेशमिया अपनी पत्नी संग पहुंचे थे. वहीं नुपुर सेनन अपने पति संग नजर आईं. वहीं अनु कपूर, जवान डायरेक्टर एटली और शबाना आजमी और जावेद अख्तर सहित कई सितारों ने बोनी कपूर की बेटी का वेडिंग रिसेप्शन अटैंड किया.

 ये भी पढ़ें:-धर्मेंद्र ने अपनी मौत से पहले परिवार को क्या दी थी आखिरी सलाह? हेमा मालिनी ने किया खुलासा, सनी- बॉबी को लेकर कह दी ऐसी बात

Published at : 08 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Rekha Boney Kapoor Janhvi Kapoor Anshula Kapoor Arjun Kapoor Rohan Thakkar Anshula Kapoor Rohan Thakkar Reception
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