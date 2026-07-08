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हिंदी न्यूज़शिक्षाFMGE Result 2026: विदेश से MBBS करने वालों को बड़ा झटका, FMGE में सिर्फ 5,086 उम्मीदवार हुए सफल

FMGE Result 2026: विदेश से MBBS करने वालों को बड़ा झटका, FMGE में सिर्फ 5,086 उम्मीदवार हुए सफल

NBEMS ने FMGE June Result 2026 जारी कर दिया है. 37,448 उम्मीदवारों में से 5,086 ने परीक्षा पास की है. जानें स्कोरकार्ड कब मिलेगा, रिजल्ट कैसे देखें, पास सर्टिफिकेट और पूरी जानकारी.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 08 Jul 2026 11:33 AM (IST)
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  • पंजीकरण हेतु पास सर्टिफिकेट आवश्यक है, स्कोरकार्ड मान्य नहीं.

विदेश से MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है.नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने FMGE जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए हजारों उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं.वहीं स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की तारीख भी घोषित कर दी गई है. आइए जानते हैं आगे की पूरी प्रक्रिया.

NBEMS ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) जून 2026 का परिणाम जारी कर दिया है.यह परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है जिन्होंने विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी की है और भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी योग्यता हासिल करना चाहते हैं. परीक्षा 28 जून 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

कितने उम्मीदवार हुए सफल, कितने नहीं कर पाए परीक्षा पास

इस बार FMGE जून 2026 परीक्षा में कुल 37,448 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से 5,086 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है. वहीं 31,645 उम्मीदवार सफल नहीं हो सके.इसके अलावा 1,148 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए. हर साल इस परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं, क्योंकि भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए यह परीक्षा जरूरी होती है.

स्कोरकार्ड कब मिलेगा और कितने समय तक रहेगा उपलब्ध

NBEMS के अनुसार उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड 16 जुलाई 2026 से डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंक और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी. बोर्ड ने साफ किया है कि स्कोरकार्ड केवल जारी होने की तारीख से छह महीने तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. इसलिए सभी उम्मीदवार समय रहते अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. तय समय के बाद इसे दोबारा जारी नहीं किया जाएगा.

FMGE स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद FMGE June 2026 Scorecard लिंक पर क्लिक करें. अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड या मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें. लॉगिन करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में जरूरत के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.

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क्या स्कोरकार्ड से मेडिकल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा

NBEMS ने स्पष्ट किया है कि वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्कोरकार्ड मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है. मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने के लिए उम्मीदवारों को FMGE पास सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.यह पास सर्टिफिकेट दस्तावेजों और पहचान की जांच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा. पास सर्टिफिकेट वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी बाद में NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

गलत प्रश्नों को लेकर बोर्ड ने क्या बताया

बोर्ड ने जानकारी दी है कि परीक्षा के सभी प्रश्नों और उत्तरों की विशेषज्ञों की टीम ने दोबारा जांच की. जिन प्रश्नों में तकनीकी गलती पाई गई, उनके अंक सभी उम्मीदवारों को दिए गए. वहीं जिन सवालों के दो सही उत्तर थे, उनमें दोनों में से किसी भी सही विकल्प को चुनने वाले उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए गए.इससे यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Education FMGE June Result 2026 FMGE Result 2026
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