#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाभारतीय मूल के छात्रों का कमाल, अमेरिका की टॉप साइंस प्रतियोगिता में बनाई जगह  

भारतीय मूल के छात्रों का कमाल, अमेरिका की टॉप साइंस प्रतियोगिता में बनाई जगह  

3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज अमेरिका की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता में से एक है. जिसमें इस साल प्रतियोगिता के टॉप 10 फाइनलिस्ट में पांच भारतीय अमेरिकी मिडिल स्कूल के छात्रों ने जगह बनाई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 31 Jul 2026 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

3M Young Scientist Challenge: अमेरिका के 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज 2026 में भारतीय-अमेरिकी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. इस साल प्रतियोगिता के टॉप 10 फाइनलिस्ट में पांच भारतीय अमेरिकी मिडिल स्कूल के छात्रों ने जगह बनाई. खास बात यह है कि इन छात्रों ने ऐसे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, सड़क सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री विज्ञान और जल संरक्षण जैसी वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने पर आधारित है. 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज अमेरिका की सबसे बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता में से एक है. जिसमें कक्षा 5 से 8 तक के छात्र हिस्सा लेते हैं. प्रतियोगिता के विजेताओं को 25,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 21 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट का खिताब दिया जाएगा. 

इन भारतीय-अमेरिकी के छात्रों ने बनाई जगह 

  1. शार्वी महाजन (कैलिफोर्निया) 
  2. राजी दोशी (कनेक्टिकट) 
  3. आरिका कुंडू (मिनेसोटा) 
  4. आयशा आसिफ (फ्लोरिडा)
  5. नबोश्री सन्ट्रा (फ्लोरिडा)

किसी छात्र ने क्या बनाया? 

  • शार्वी महाजन ने न्यूरो ड्राइव अलर्ट नाम का एक का एआई और ईईजी आधारित सिस्टम तैयार किया है, जो वाहन चलाते समय ड्राइवर की थकान और माइक्रो-स्लीप का पहले ही पता लगाने में मदद कर सकता है. इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है. 
  • राजी दोशी ने शैवाल और कैल्शियम आधारित पदार्थों की मदद से ऐसा सिस्टम विकसित किया है, जो समुद्री में बढ़ती अल्मीयता को कम करने में मदद कर सकता है.
  • आरिका कुंडू ने LIGNEX नाम की तकनीक तैयार की है, जिसमें मूंगफली के छिलकों खाद का उपयोग करके फलों और सब्जियों पर मौजूद कीटनाशकों के अवशेष हटाने का तरीका विकसित किया गया है. 
  • आयशा आसिफ ने मसल से प्रेरित एक पर्यावरण अनुकूल चिपकने वाला पदार्थ तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल समुद्री विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है 
  • नबोश्री सन्ट्रा ने बायोडिग्रेडेबल सॉइल शेड बॉल्स विकसित किए हैं, जो मिट्टी में नमी बनाए रखने और सुख के दौरान पानी की कमी को कम करने में मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-भारत में हर चौथा कमर्शियल पायलट महिला, जानें पायलट बनने की योग्यता, ट्रेनिंग और सैलरी

फाइनल से पहले वैज्ञानिकों की मेंटरशिप

प्रतियोगिता के अगले चरण में सभी फाइनलिस्ट को 3M के वैज्ञानिक के साथ विशेष मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा. इस दौरान छात्र अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने पर काम करेंगे और एक्सपर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे. इसके बाद सभी फाइनलिस्ट 12 और 13 अक्टूबर को अमेरिका के सेंट पॉल स्थित 3M इन्नोवेशन सेंटर में आयोजित फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. यहां उन्हें लाइव साइंस चैलेंज पूरे करने होंगे और अपने प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स के पैनल के सामने प्रस्तुत करने होंगे. वहीं इस वर्ष में फाइनलिस्ट की खासियत यह मानी जा रही है कि उनके प्रोजेक्ट उन समस्याओं पर केंद्रित है, जिनका सामना लोग हर दिन करते हैं.

ये भी पढ़ें-IIT Kanpur Website Hacked: IIT कानपुर में नहीं मिला एडमिशन, छात्र ने वेबसाइट ही कर ली हैक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Indian American Students 3M Young Scientist Challenge 3M Young Scientist Finalists 2026 Science Competition USA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
भारतीय मूल के छात्रों का कमाल, अमेरिका की टॉप साइंस प्रतियोगिता में बनाई जगह  
भारतीय मूल के छात्रों का कमाल, अमेरिका की टॉप साइंस प्रतियोगिता में बनाई जगह  
शिक्षा
विदेश से MBBS के बाद FMGE पास करने में लगते हैं कितने साल? जानें डिटेल
विदेश से MBBS के बाद FMGE पास करने में लगते हैं कितने साल? जानें डिटेल
शिक्षा
हर 100 में 8 लड़कियां बीच में छोड़ रहीं पढ़ाई, डरा देंगे आंकड़े
हर 100 में 8 लड़कियां बीच में छोड़ रहीं पढ़ाई, डरा देंगे आंकड़े
शिक्षा
देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे, आंध्र प्रदेश सबसे आगे
देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे, आंध्र प्रदेश सबसे आगे
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
महाराष्ट्र
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
भिवंडी इमारत हादसे में 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी
विश्व
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
'गाजा में हथियारों से मुक्त होगा हमास', ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौते का किया ऐलान
स्पोर्ट्स
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'हैरान हूं', हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवशी को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
इंडिया
Xप्लेन: 'चाहत' और 'हकीकत' के बीच झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
'चाहत' और 'हकीकत' में झूलती पीढ़ी! भारत में प्रजनन दर गिरने की कहानी क्या?
इंडिया
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
'मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा...', वंदे मातरम विधेयक पास होने पर बोले ओवैसी
दिल्ली NCR
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
'कंगना रनौत को भी स्टूडेंट होना चाहिए', सौरव दास ने ऐसे दिया जवाब
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget