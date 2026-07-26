एक्सप्लोरर
CLAT परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, जानें स्टूडेंट्स पर क्या होगा असर?
परीक्षा आयोजित करने वाले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और सवाल पूछने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की है.
CLAT Pattern: देश की सबसे बड़ी लॉ एंट्रेंस परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है. परीक्षा आयोजित करने वाले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और सवाल पूछने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की है. हालांकि इन बदलावों को लेकर छात्रों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर कंसोर्टियम ने साफ कर दिया है कि फिलहाल छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लेट 2027 पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगा, जबकि बड़े बदलाव पर विचार 2028 से किया जाएगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Jul 2026 09:08 AM (IST)
शिक्षा
8 Photos
IIT की नौकरी छोड़ किया स्टार्टअप, दो छात्राओं ने डेयरी सेक्टर में खड़ी की 565 करोड़ की कंपनी
शिक्षा
9 Photos
12वीं के बाद Merchant Navy में शानदार करियर, लाखों की सैलरी और विदेश घूमने का मौका- जानें कैसे बने अधिकारी
शिक्षा
7 Photos
QS Ranking 2027: पढ़ाई के लिए सियोल दुनिया का बेस्ट शहर, मुंबई भारत में नंबर-1 और दिल्ली सबसे किफायती स्टूडेंट सिटी
शिक्षा
8 Photos
क्या होता है PIP, किन कर्मचारियों पर होता है लागू, क्या इससे खतरे में पड़ सकती है आपकी नौकरी?
शिक्षा
6 Photos
वकालत करने के लिए बेस्ट हैं देश के ये 5 लॉ कॉलेज, एडमिशन ले लिया तो करियर की हो जाएगी बल्ले बल्ले
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
DU में MBA से BCom (Hons) तक ऑनलाइन पढ़ाई का प्लान, घर बैठे मिलेगी डिग्री
शिक्षा
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
शिक्षा
NEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका
शिक्षा
UPSC CMS 2026 एडमिट कार्ड जारी, 2 अगस्त से होगी परीक्षा
Advertisement
Hirdesh Kumar Singh
Opinion