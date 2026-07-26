CLAT परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, जानें स्टूडेंट्स पर क्या होगा असर?

अगले साल होने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को वहीं पुराना पैटर्न मिलेगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसकी अवधि 2 घंटे रहेगी, प्रश्न पत्र में 120 एमसीक्यू होंगे. वहीं सही उत्तर पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. वहीं परीक्षा में सवाल 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिनमें अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगे. वहीं परीक्षा में सवाल 5 क्षेत्र में पूछे जाएंगे जिनमें अंग्रेजी भाषा करंट अफेयर्स लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग और क्वानटेटिव टेक्निक्स से होंगे.