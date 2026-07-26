#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाCLAT परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, जानें स्टूडेंट्स पर क्या होगा असर?

CLAT परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, जानें स्टूडेंट्स पर क्या होगा असर?

परीक्षा आयोजित करने वाले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और सवाल पूछने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Jul 2026 09:08 AM (IST)
परीक्षा आयोजित करने वाले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और सवाल पूछने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की है.

CLAT Pattern: देश की सबसे बड़ी लॉ एंट्रेंस परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है. परीक्षा आयोजित करने वाले कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और सवाल पूछने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की है. हालांकि इन बदलावों को लेकर छात्रों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर कंसोर्टियम ने साफ कर दिया है कि फिलहाल छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लेट 2027 पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगा, जबकि बड़े बदलाव पर विचार 2028 से किया जाएगा.

1/7
दरअसल, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने क्लेट परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों और आंसर की में हुई गलतियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए परीक्षा संचालन के तरीके पर सवाल उठाए थे. इसके बाद पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड ने पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर कंसोर्टियम को सौंप दी है. अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और 31 अगस्त 2026 तक छात्रों, शिक्षकों और कानूनी एक्सपर्ट से सुझाव मांगे गए हैं.
दरअसल, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने क्लेट परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों और आंसर की में हुई गलतियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए परीक्षा संचालन के तरीके पर सवाल उठाए थे. इसके बाद पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड ने पांच सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर कंसोर्टियम को सौंप दी है. अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और 31 अगस्त 2026 तक छात्रों, शिक्षकों और कानूनी एक्सपर्ट से सुझाव मांगे गए हैं.
2/7
कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी की 18 जुलाई 2026 को भी बैठक में फैसला लिया गया कि क्लेट यूजी और पीजी 2027 की परीक्षा मौजूद सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही आयोजित होगी. यानी उम्मीदवारों को तैयारी का तरीका बदलने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि पेपर तैयार करने वाली टीम एक्सपर्ट समिति की कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की गुणवत्ता और फॉर्मेट में सीमित सुधार कर सकती है, लेकिन परीक्षा की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी की 18 जुलाई 2026 को भी बैठक में फैसला लिया गया कि क्लेट यूजी और पीजी 2027 की परीक्षा मौजूद सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही आयोजित होगी. यानी उम्मीदवारों को तैयारी का तरीका बदलने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि पेपर तैयार करने वाली टीम एक्सपर्ट समिति की कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की गुणवत्ता और फॉर्मेट में सीमित सुधार कर सकती है, लेकिन परीक्षा की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
3/7
अगले साल होने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को वहीं पुराना पैटर्न मिलेगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसकी अवधि 2 घंटे रहेगी, प्रश्न पत्र में 120 एमसीक्यू होंगे. वहीं सही उत्तर पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. वहीं परीक्षा में सवाल 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिनमें अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगे. वहीं परीक्षा में सवाल 5 क्षेत्र में पूछे जाएंगे जिनमें अंग्रेजी भाषा करंट अफेयर्स लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग और क्वानटेटिव टेक्निक्स से होंगे.
अगले साल होने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को वहीं पुराना पैटर्न मिलेगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसकी अवधि 2 घंटे रहेगी, प्रश्न पत्र में 120 एमसीक्यू होंगे. वहीं सही उत्तर पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. वहीं परीक्षा में सवाल 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिनमें अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगे. वहीं परीक्षा में सवाल 5 क्षेत्र में पूछे जाएंगे जिनमें अंग्रेजी भाषा करंट अफेयर्स लीगल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग और क्वानटेटिव टेक्निक्स से होंगे.
4/7
समिति का कहना है कि मौजूदा क्लेट परीक्षा में कई सवाल ऐसे होते हैं, जिनके उत्तर सीधे पैसेज में दिए होते हैं. इससे छात्रों की विश्लेषण क्षमता की बजाय केवल जानकारी खोजने की क्षमता की जांच होती है. वहीं सामान्य ज्ञान का सेक्शन कई बार बहुत सामान्य तथ्यों और कई बार ज्यादा कठिन तथ्यों पर आधारित होता है, जिससे परीक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है.इसी वजह से समिति ने क्लेट यूजी के लिए परीक्षा का नया ढांचा सुझाया है.
समिति का कहना है कि मौजूदा क्लेट परीक्षा में कई सवाल ऐसे होते हैं, जिनके उत्तर सीधे पैसेज में दिए होते हैं. इससे छात्रों की विश्लेषण क्षमता की बजाय केवल जानकारी खोजने की क्षमता की जांच होती है. वहीं सामान्य ज्ञान का सेक्शन कई बार बहुत सामान्य तथ्यों और कई बार ज्यादा कठिन तथ्यों पर आधारित होता है, जिससे परीक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है.इसी वजह से समिति ने क्लेट यूजी के लिए परीक्षा का नया ढांचा सुझाया है.
5/7
समिति ने सबसे बड़ा बदलाव जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स सेक्शन को पूरी तरह हटाने का सुझाव दिया है. वहीं अंग्रेजी भाषा के मौजूदा सेक्शन को बदलकर लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन सेक्शन बनाने की सिफारिश की गई, ताकि उम्मीदवारों की भाषा समझने और प्रभावी संचार क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके.
समिति ने सबसे बड़ा बदलाव जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स सेक्शन को पूरी तरह हटाने का सुझाव दिया है. वहीं अंग्रेजी भाषा के मौजूदा सेक्शन को बदलकर लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन सेक्शन बनाने की सिफारिश की गई, ताकि उम्मीदवारों की भाषा समझने और प्रभावी संचार क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके.
6/7
इसके अलावा रिपोर्ट में लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को मिलाकर एक नया एप्टीट्यूड सेक्शन बनाने की सिफारिश की गई है. समिति का सुझाव है कि हर सेक्शन में केवल 10 से 15 प्रश्न ही रखे जाएं. इससे छात्रों पर कम समय में ज्यादा सवाल हल करने का दबाव घटेगा और उनकी विश्लेषण क्षमता का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा.
इसके अलावा रिपोर्ट में लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को मिलाकर एक नया एप्टीट्यूड सेक्शन बनाने की सिफारिश की गई है. समिति का सुझाव है कि हर सेक्शन में केवल 10 से 15 प्रश्न ही रखे जाएं. इससे छात्रों पर कम समय में ज्यादा सवाल हल करने का दबाव घटेगा और उनकी विश्लेषण क्षमता का बेहतर मूल्यांकन हो सकेगा.
7/7
रिपोर्ट में पहली बार परीक्षा में एक सब्जेक्टिव निबंध जोड़ने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों की लेखन क्षमता, तर्कशक्ति और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सके.
रिपोर्ट में पहली बार परीक्षा में एक सब्जेक्टिव निबंध जोड़ने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों की लेखन क्षमता, तर्कशक्ति और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सके.
Published at : 26 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
CLAT Exam CLAT Pattern CLAT Syllabus CLAT New Rules

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DU में MBA से BCom (Hons) तक ऑनलाइन पढ़ाई का प्लान, घर बैठे मिलेगी डिग्री  
DU में MBA से BCom (Hons) तक ऑनलाइन पढ़ाई का प्लान, घर बैठे मिलेगी डिग्री  
शिक्षा
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
देश में बढ़ीं MBBS सीटें, लेकिन 778 लोगों पर एक ही डॉक्टर
शिक्षा
NEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका
NEET PG 2026: खुल गई करेक्शन विंडो, 28 जुलाई तक सुधार का मौका
शिक्षा
UPSC CMS 2026 एडमिट कार्ड जारी, 2 अगस्त से होगी परीक्षा
UPSC CMS 2026 एडमिट कार्ड जारी, 2 अगस्त से होगी परीक्षा
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
Gen-Z आंदोलन: यह युवाओं का गुस्सा नहीं, हमारे 'सिस्टम' की परीक्षा है!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Exclusive: क्या प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी चुभते हैं? बिहार सीएम पर पीके का बड़ा खुलासा
Exclusive: क्या प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी चुभते हैं? बिहार सीएम पर पीके का बड़ा खुलासा
इंडिया
36 दिन के आंदोलन का अंत, अब कानूनी जंग की शुरुआत! छात्रों पर लाठी चलाने वालों पर CJP का बड़ा ऐलान
36 दिन के आंदोलन का अंत, अब कानूनी जंग! छात्रों पर लाठी चलाने वालों पर CJP का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
IND vs ZIM 3rd T20 Playing 11: बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बदल जाएगी भारत की प्लेइंग 11, ZIM के खिलाफ तीसरे T20 में ये बदलाव संभव
बॉलीवुड
Jugal Hansraj Birthday: लुक्स में शाहरुख-सलमान को देते थे टक्कर, एक साथ साइन की थीं 40 फिल्में, जानें अब कहां हैं जुगल हंसराज?
शाहरुख-सलमान को देते थे टक्कर, एक साथ साइन की थीं 40 फिल्में, अब कहां हैं जुगल हंसराज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
आज आगरा, मैनपुरी और इटावा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, 1286 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
ट्रेंडिंग
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
दुल्हन के घर एंबुलेंस में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, देखें वीडियो
लाइफस्टाइल
Birth Order And Intelligence: एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?
एक ही घर में पले-बढ़े भाई-बहनों का दिमाग क्यों होता है अलग?
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget