#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाAviation या  Aeronautics, जानिए किस कोर्स में है ज्यादा स्कोप?

Aviation या  Aeronautics, जानिए किस कोर्स में है ज्यादा स्कोप?

अगर किसी छात्र की रुचि फिजिक्स, गणित, इंजीनियरिंग डिजाइन और यह समझने में है कि विमान कैसे उड़ता है और कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एयरोनॉटिक्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Jul 2026 10:57 AM (IST)
अगर किसी छात्र की रुचि फिजिक्स, गणित, इंजीनियरिंग डिजाइन और यह समझने में है कि विमान कैसे उड़ता है और कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एयरोनॉटिक्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

Aviation vs Aeronautics: एयरक्राफ्ट और एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के सामने अक्सर सबसे बड़ा सवाल होता है कि एविएशन चुनें या एयरोनॉटिक्स. दोनों कोर्स के नाम भले ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन पढ़ाई, स्किल्स और करियर के लिहाज से दोनों पूरी तरह अलग है. सही ऑप्शन का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र की रुचि तकनीकी क्षेत्र में है या एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालन से जुड़े कामों में.

1/8
एविएशन का संबंध हवाई यात्रा से जुड़े पूरे सिस्टम के संचालन और प्रबंधन से हैं. इसमें एयरलाइन ऑपरेशन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, कार्गो सर्विस, एवियशन सेफ्टी, फ्लाइट ऑपरेशन, ग्राहक सेवा और नियामक संस्थाओं से जुड़े विषय पढ़ाए जाते हैं. इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करना होता है.
एविएशन का संबंध हवाई यात्रा से जुड़े पूरे सिस्टम के संचालन और प्रबंधन से हैं. इसमें एयरलाइन ऑपरेशन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, कार्गो सर्विस, एवियशन सेफ्टी, फ्लाइट ऑपरेशन, ग्राहक सेवा और नियामक संस्थाओं से जुड़े विषय पढ़ाए जाते हैं. इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करना होता है.
2/8
वहीं एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें विमान के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और रखरखाव की पढ़ाई कराई जाती है. इस कोर्स में एयरोडायनामिक्स प्रोपल्शन, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, फ्लाइट मैकेनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और दूसरी तकनीकी विषय शामिल होते हैं.
वहीं एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें विमान के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और रखरखाव की पढ़ाई कराई जाती है. इस कोर्स में एयरोडायनामिक्स प्रोपल्शन, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, फ्लाइट मैकेनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और दूसरी तकनीकी विषय शामिल होते हैं.
3/8
अगर किसी छात्र की रुचि फिजिक्स, गणित, इंजीनियरिंग डिजाइन और यह समझने में है कि विमान कैसे उड़ता है और कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एयरोनॉटिक्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इस कोर्स में लैब, डिजाइन प्रोजेक्ट, कंप्यूटर सिमुलेशन और तकनीकी रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया जाता है.
अगर किसी छात्र की रुचि फिजिक्स, गणित, इंजीनियरिंग डिजाइन और यह समझने में है कि विमान कैसे उड़ता है और कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एयरोनॉटिक्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इस कोर्स में लैब, डिजाइन प्रोजेक्ट, कंप्यूटर सिमुलेशन और तकनीकी रिसर्च पर ज्यादा जोर दिया जाता है.
4/8
दूसरी और जिन छात्रों की रुचि एयरलाइन संचालन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, फ्लाइट प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और यात्रियों की सेवाओं से जुड़े कार्यों में है, उनके लिए एविएशन ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.
दूसरी और जिन छात्रों की रुचि एयरलाइन संचालन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, फ्लाइट प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और यात्रियों की सेवाओं से जुड़े कार्यों में है, उनके लिए एविएशन ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.
5/8
वहीं अक्सर छात्र यह मान लेते हैं कि पायलट बनने के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है. कमर्शियल पायलट बनने के लिए अलग प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. वहीं विमान डिजाइन करने वाले इंजीनियरों का पायलट बनना जरूरी नहीं होता, इसलिए कोर्स चुनने से पहले दोनों क्षेत्र के बीच का अंतर समझना जरूरी है.
वहीं अक्सर छात्र यह मान लेते हैं कि पायलट बनने के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है. कमर्शियल पायलट बनने के लिए अलग प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. वहीं विमान डिजाइन करने वाले इंजीनियरों का पायलट बनना जरूरी नहीं होता, इसलिए कोर्स चुनने से पहले दोनों क्षेत्र के बीच का अंतर समझना जरूरी है.
6/8
एयरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, रक्षा क्षेत्र, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनियों, ड्रोन डेवलपमेंट, रिसर्च लैब और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े संस्थानों में अवसर मिल सकते हैं. यहां एयरक्राफ्ट डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्रोपल्शन इंजीनियरिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है.
एयरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एयरक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, रक्षा क्षेत्र, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनियों, ड्रोन डेवलपमेंट, रिसर्च लैब और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े संस्थानों में अवसर मिल सकते हैं. यहां एयरक्राफ्ट डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्रोपल्शन इंजीनियरिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है.
7/8
एविएशन के छात्रों के लिए एयरलाइन ऑपरेशन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एविएशन सेफ्टी, एयर कार्गो, लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड ऑपरेशन, फ्लाइट डिस्पैच, एविएशन कंसल्टिंग, ग्राहक सेवा और नियामक संस्थाओं में करियर की संभावनाएं होती है. एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सर्विसेज के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं.
एविएशन के छात्रों के लिए एयरलाइन ऑपरेशन, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एविएशन सेफ्टी, एयर कार्गो, लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड ऑपरेशन, फ्लाइट डिस्पैच, एविएशन कंसल्टिंग, ग्राहक सेवा और नियामक संस्थाओं में करियर की संभावनाएं होती है. एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन सर्विसेज के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं.
8/8
देश का एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नए एयरपोर्ट्स भी विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए कमर्शियल विमान शामिल होने की संभावना है. रक्षा क्षेत्र, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी में निवेश बढ़ने से एविएशन और एयरोनॉटिक्स दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
देश का एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नए एयरपोर्ट्स भी विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए कमर्शियल विमान शामिल होने की संभावना है. रक्षा क्षेत्र, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी में निवेश बढ़ने से एविएशन और एयरोनॉटिक्स दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
Published at : 28 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Aeronautical Engineering Aviation Course Aeronautics Course Aviation Vs Aeronautics

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE की दूसरी बोर्ड परीक्षा से बढ़ा पास पर्सेंटेज, छात्रों को राहत
CBSE की दूसरी बोर्ड परीक्षा से बढ़ा पास पर्सेंटेज, छात्रों को राहत
शिक्षा
AIBE में लगातार तीसरी बार घटा पास प्रतिशत, इसके पीछे क्या है वजह?
AIBE में लगातार तीसरी बार घटा पास प्रतिशत, इसके पीछे क्या है वजह?
शिक्षा
Success Story: मां-बेटे का कमाल, ठेकुआ बेचकर खड़ा किया 15 करोड़ का बिजनेस
मां-बेटे का कमाल, ठेकुआ बेचकर खड़ा किया 15 करोड़ का बिजनेस
शिक्षा
UP Police Constable Result 2026: इस हफ्ते जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट
इस हफ्ते जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
CJP की जीत, PM की रील: Gen-Z ने कैसे बदली देश की राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को आज SC में चुनौती देगी विजय सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में सपा-कांग्रेस के गले की फांस बना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
UP में सपा-कांग्रेस के गले की फांस बना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
इंडिया
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?
क्रिकेट
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
पहले TEST में PAK टीम की शानदार वापसी, मुश्किल में वेस्टइंडीज
बॉलीवुड
Box office: 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
इंडिया
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
एग्रीकल्चर
Solar Pump Subsidy: सोलर पंप लगवाने का खर्च कितना, सब्सिडी कितनी?
सोलर पंप लगवाने का खर्च कितना, सब्सिडी कितनी?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget