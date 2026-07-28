Aviation या  Aeronautics, जानिए किस कोर्स में है ज्यादा स्कोप?

देश का एविएशन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नए एयरपोर्ट्स भी विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में नए कमर्शियल विमान शामिल होने की संभावना है. रक्षा क्षेत्र, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी में निवेश बढ़ने से एविएशन और एयरोनॉटिक्स दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.