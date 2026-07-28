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Aviation या Aeronautics, जानिए किस कोर्स में है ज्यादा स्कोप?
अगर किसी छात्र की रुचि फिजिक्स, गणित, इंजीनियरिंग डिजाइन और यह समझने में है कि विमान कैसे उड़ता है और कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए एयरोनॉटिक्स बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
Aviation vs Aeronautics: एयरक्राफ्ट और एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के सामने अक्सर सबसे बड़ा सवाल होता है कि एविएशन चुनें या एयरोनॉटिक्स. दोनों कोर्स के नाम भले ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन पढ़ाई, स्किल्स और करियर के लिहाज से दोनों पूरी तरह अलग है. सही ऑप्शन का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र की रुचि तकनीकी क्षेत्र में है या एयरलाइंस और एयरपोर्ट संचालन से जुड़े कामों में.
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Published at : 28 Jul 2026 10:57 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion