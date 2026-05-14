NEET जैसी परीक्षा अभी ऑफलाइन मोड में होती है, जहां एक ही दिन में देशभर के लाखों छात्र परीक्षा देते हैं. पेपर पहले से छपकर अलग-अलग सेंटरों पर भेजा जाता है. इसी प्रोसेस में कहीं न कहीं लीक या गड़बड़ी का खतरा बढ़ जाता है. क्योंकि पेपर फिजिकल फॉर्म में होता है, इसलिए उसे ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और सेंटर तक पहुंचाना हर जगह सुरक्षा चुनौती बन जाता है. यही वजह है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं.