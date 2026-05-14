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Online Exam vs Offline Exam: ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सुरक्षित हैं या ऑफलाइन, किसमें ज्यादा रहता है लीक होने का खतरा?
Online Exam vs Offline Exam: NEET पेपर लीक मामले के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर बहस तेज हो गई है. चलिए आपको बताते है दोनों में कौन सा तरीका ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
NEET परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था. जिसमें करोड़ों छात्रों की मेहनत और सपनों पर सवाल खड़े हो गए है. वही रीपोर्टस के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही जांच में 45 से ज्यादा लोगों के एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है. इन सब के बीच NTA (National Testing Agency) ने री-एग्जाम की घोषणा भी कर दी है. ऐसे में इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या परीक्षा का तरीका ही बदल देना चाहिए? क्या ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सुरक्षित होगा या ऑफलाइन सिस्टम में ही भरोसा रखा जाए? इसी वजह से NEET के एग्जाम पैटर्न पर फिर से चर्चा तेज हो गई है.
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Published at : 14 May 2026 09:18 AM (IST)
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