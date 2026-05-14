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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाOnline Exam vs Offline Exam: ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सुरक्षित हैं या ऑफलाइन, किसमें ज्यादा रहता है लीक होने का खतरा?

Online Exam vs Offline Exam: ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सुरक्षित हैं या ऑफलाइन, किसमें ज्यादा रहता है लीक होने का खतरा?

Online Exam vs Offline Exam: NEET पेपर लीक मामले के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर बहस तेज हो गई है. चलिए आपको बताते है दोनों में कौन सा तरीका ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 May 2026 09:18 AM (IST)
Online Exam vs Offline Exam: NEET पेपर लीक मामले के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर बहस तेज हो गई है. चलिए आपको बताते है दोनों में कौन सा तरीका ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.

NEET परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था. जिसमें करोड़ों छात्रों की मेहनत और सपनों पर सवाल खड़े हो गए है. वही रीपोर्टस के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही जांच में 45 से ज्यादा लोगों के एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है. इन सब के बीच NTA (National Testing Agency) ने री-एग्जाम की घोषणा भी कर दी है. ऐसे में इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या परीक्षा का तरीका ही बदल देना चाहिए? क्या ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सुरक्षित होगा या ऑफलाइन सिस्टम में ही भरोसा रखा जाए? इसी वजह से NEET के एग्जाम पैटर्न पर फिर से चर्चा तेज हो गई है.

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NEET (National Eligibility cum Entrance Test) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसे NTA (National Testing Agency) कराती है. हाल ही में इस परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए, जिसके बाद कई जगहों पर जांच शुरू हुई. इस मामले ने छात्रों और अभिभावकों दोनों को परेशान कर दिया.
NEET (National Eligibility cum Entrance Test) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसे NTA (National Testing Agency) कराती है. हाल ही में इस परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए, जिसके बाद कई जगहों पर जांच शुरू हुई. इस मामले ने छात्रों और अभिभावकों दोनों को परेशान कर दिया.
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NEET जैसी परीक्षा अभी ऑफलाइन मोड में होती है, जहां एक ही दिन में देशभर के लाखों छात्र परीक्षा देते हैं. पेपर पहले से छपकर अलग-अलग सेंटरों पर भेजा जाता है. इसी प्रोसेस में कहीं न कहीं लीक या गड़बड़ी का खतरा बढ़ जाता है. क्योंकि पेपर फिजिकल फॉर्म में होता है, इसलिए उसे ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और सेंटर तक पहुंचाना हर जगह सुरक्षा चुनौती बन जाता है. यही वजह है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं.
NEET जैसी परीक्षा अभी ऑफलाइन मोड में होती है, जहां एक ही दिन में देशभर के लाखों छात्र परीक्षा देते हैं. पेपर पहले से छपकर अलग-अलग सेंटरों पर भेजा जाता है. इसी प्रोसेस में कहीं न कहीं लीक या गड़बड़ी का खतरा बढ़ जाता है. क्योंकि पेपर फिजिकल फॉर्म में होता है, इसलिए उसे ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना और सेंटर तक पहुंचाना हर जगह सुरक्षा चुनौती बन जाता है. यही वजह है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं.
Published at : 14 May 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
NEET UG 2026 India Education News Online Exam Vs Offline Exam Exam Security System Entrance Exam NTA

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