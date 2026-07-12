INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCA Exam Registration 2026 : CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल

CA Exam Registration 2026 : CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल

CA Exam Registration 2026: सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

CA Exam Registration 2026 : सीए बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर और नवंबर 2026 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख, लेट फीस, करेक्शन विंडो और परीक्षा शेड्यूल जैसी सभी जरूरी जानकारी भी जारी कर दी गई हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो समय रहते आवेदन करना जरूरी है. 

CA सितंबर-नवंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर और नवंबर 2026 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है जो छात्र CA Foundation, CA Intermediate या CA Final परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं. 

आवेदन की आखिरी तारीख और लेट फीस

बिना लेट फीस के आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2026 तय की गई है. अगर कोई उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो वह 22 जुलाई 2026 तक 600 रुपये की लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कर सकता है. 

कब होगी CA Foundation, Intermediate और Final परीक्षा

जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार CA Foundation की परीक्षा 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026 को आयोजित होगी.  CA Intermediate Group-1 की परीक्षा 1, 3 और 6 सितंबर, जबकि Group-2 की परीक्षा 8, 10 और 12 सितंबर 2026 को होगी.  वहीं CA Final Group-1 की परीक्षा 2, 4 और 6 नवंबर 2026 तथा Group-2 की परीक्षा 9, 11 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. 

यह भी पढ़ें - MPPSC ADPO Recruitment 2026: एडीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले ICAI के ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org पर जाकर लॉगिन करें.

2. अगर आप नए उम्मीदवार हैं, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

3. इसके बाद सितंबर या नवंबर 2026 परीक्षा का ऑप्शन चुनें और अपना संबंधित कोर्स चुनें. 

4. अब आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें, ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

5. आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें. 

आवेदन में गलती हो गई है तो मिलेगी सुधार की सुविधा

अगर आवेदन फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ICAI उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने का मौका भी देगा. इसके लिए 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी. इस दौरान तय नियमों के अनुसार जरूरी जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें - Top IIMs in India: ये हैं देश के टॉप IIM संस्थान, दाखिला ले लिया तो समझो सेट है लाइफ, यहां देखें लिस्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
ICAI ICAI CA Exam 2026 CA Registration 2026 CA Exam Registration 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CA Exam Registration 2026 : CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल
CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल
शिक्षा
Top IIMs in India: ये हैं देश के टॉप IIM संस्थान, दाखिला ले लिया तो समझो सेट है लाइफ, यहां देखें लिस्ट
ये हैं देश के टॉप IIM संस्थान, दाखिला ले लिया तो समझो सेट है लाइफ, यहां देखें लिस्ट
शिक्षा
इंडियन नेवी में 275 एसएससी ऑफिसर पदों पर भर्ती, 27 जुलाई तक करें आवेदन, जानें डिटेल्स
इंडियन नेवी में 275 एसएससी ऑफिसर पदों पर भर्ती, 27 जुलाई तक करें आवेदन, जानें डिटेल्स
शिक्षा
MPPSC ADPO Recruitment 2026: एडीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म
एडीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आप और आपके गुंडों में अगर दम है तो...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को किया चैलेंज
'आप और आपके गुंडों में अगर दम है तो...', ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को किया चैलेंज
विश्व
IRGC ने साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर किया अटैक, गुस्से में अमेरिका ने की ईरान पर स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
ईरान ने जहाज पर किया अटैक तो भड़का अमेरिका, शुरू कर दी स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
ट्रेंडिंग
61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल
61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
जुलाई में लगाएं यह सब्जी, महज 90 दिनों में किसानों की जेबें कर देगी फुल
जुलाई में लगाएं यह सब्जी, महज 90 दिनों में किसानों की जेबें कर देगी फुल
ABP NEWS
कानून को दरकिनार करते हुए, उन्होंने खुद को जज नियुक्त किया और तालिबान जैसी सज़ा सुनाई।
कानून को दरकिनार करते हुए, उन्होंने खुद को जज नियुक्त किया और तालिबान जैसी सज़ा सुनाई।
ABP NEWS
अस्पताल में 'माँ आहार' कैंटीन खुली, चावल-करी का खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
अस्पताल में 'माँ आहार' कैंटीन खुली, चावल-करी का खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
ABP NEWS
19 युवाओं का हमला—एक दिल दहला देने वाला वायरल वीडियो।
19 युवाओं का हमला—एक दिल दहला देने वाला वायरल वीडियो।
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Embed widget