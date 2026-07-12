CA की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, ICAI ने सितंबर-नवंबर एग्जाम के लिए खोला पोर्टल

CA Exam Registration 2026 : सीए बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर और नवंबर 2026 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख, लेट फीस, करेक्शन विंडो और परीक्षा शेड्यूल जैसी सभी जरूरी जानकारी भी जारी कर दी गई हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

CA सितंबर-नवंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर और नवंबर 2026 में होने वाली सीए परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है जो छात्र CA Foundation, CA Intermediate या CA Final परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक ई-सर्विसेज पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं.

आवेदन की आखिरी तारीख और लेट फीस

बिना लेट फीस के आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2026 तय की गई है. अगर कोई उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन नहीं कर पाता है, तो वह 22 जुलाई 2026 तक 600 रुपये की लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कर सकता है.

कब होगी CA Foundation, Intermediate और Final परीक्षा

जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार CA Foundation की परीक्षा 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026 को आयोजित होगी. CA Intermediate Group-1 की परीक्षा 1, 3 और 6 सितंबर, जबकि Group-2 की परीक्षा 8, 10 और 12 सितंबर 2026 को होगी. वहीं CA Final Group-1 की परीक्षा 2, 4 और 6 नवंबर 2026 तथा Group-2 की परीक्षा 9, 11 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले ICAI के ई-सर्विसेज पोर्टल eservices.icai.org पर जाकर लॉगिन करें.

2. अगर आप नए उम्मीदवार हैं, तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

3. इसके बाद सितंबर या नवंबर 2026 परीक्षा का ऑप्शन चुनें और अपना संबंधित कोर्स चुनें.

4. अब आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें, ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

5. आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट सुरक्षित रख लें.

आवेदन में गलती हो गई है तो मिलेगी सुधार की सुविधा

अगर आवेदन फॉर्म भरते समय किसी तरह की गलती हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ICAI उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने का मौका भी देगा. इसके लिए 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी. इस दौरान तय नियमों के अनुसार जरूरी जानकारी में बदलाव किया जा सकेगा.

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