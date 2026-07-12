ये हैं देश के टॉप IIM संस्थान, दाखिला ले लिया तो समझो सेट है लाइफ, यहां देखें लिस्ट

Top IIMs in India: भारत में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले हर छात्र की पहली पसंद IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. देश भर में फिलहाल कुल 21 IIM मौजूद हैं, यही वजह है कि छात्रों को समझ नहीं आते है कि वे कौन से संस्थान में अपनी पढ़ाई करें. इसलिए इन संस्थानों की रैंकिंग तय करने के लिए सरकार हर साल NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करती है, जो पढ़ाई की गुणवत्ता, रिसर्च, प्लेसमेंट के नतीजे और संस्थान की साख जैसी बातों को ध्यान में रखकर रैंक तय करती है. ऐसे में आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी.

देश के टॉप 10 IIM संस्थान

NIRF की ताजा रैंकिंग के मुताबिक देश के टॉप IIM संस्थानों की लिस्ट इस प्रकार है:

IIM अहमदाबाद

IIM बैंगलोर

IIM कोझिकोड

IIM कलकत्ता

IIM मुंबई

IIM लखनऊ

IIM इंदौर

IIM रोहतक

IIM रायपुर

IIM रांची

इनमें से IIM अहमदाबाद को देश का नंबर एक मैनेजमेंट संस्थान माना गया है और यह लगातार कई सालों से टॉप रैंक पर बना हुआ है. इसके बाद IIM बैंगलोर और IIM कोझिकोड का नाम आता है, जो अपनी पढ़ाई और प्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं. IIM कलकत्ता को खासतौर पर फाइनेंस और एनालिटिक्स की पढ़ाई के लिए काफी पसंद किया जाता है.

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एडमिशन क्यों बदल देता है पूरी जिंदगी?

इन टॉप IIM संस्थानों में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को सबसे पहले CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट पास करना होता है. इसके बाद राइटिंग एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू जैसे चरणों से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर सीट मिल पाती है. यहां से पास होने वाले छात्रों को कंसल्टिंग, फाइनेंस और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में अच्छे पदों पर मौका मिलता है, और शुरुआती सालों में ही अच्छी खासी सैलरी मिलनी भी शुरू हो जाती है.

इसके अलावा IIM से पढ़ाई करने वालों को एक मजबूत एलुमनाई नेटवर्क का भी फायदा मिलता है, जो आगे चलकर करियर में काफी मदद करता है. यही कारण है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी को टॉप IIM में एडमिशन मिल जाए, तो समझो उसकी आगे की जिंदगी काफी हद तक सेट हो जाती है.

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