NEET-JEE-UPSC या UGC NET, कौन-सा एग्जाम सबसे कठिन? ऐसे समझें पूरी तस्वीर

ऐसे में अगर शुरुआती चयन चरण में उम्मीदवारों के अनुपात को आधार माना जाए, तो यूपीएससी सीएसई का फाइनल बहुत संकरा दिखाई देता है. 2025 में आवेदन करने वालों में करीब 1.63 फीसदी उम्मीदवार ही मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे. ऐसे में किसी एक परीक्षा को केवल उम्मीदवारों की संख्या पर सबसे कठिन कहना सही नहीं है, क्योंकि असली चुनौती यह समझने में है कि कितने उम्मीदवार परीक्षा में उतरते हैं. हर चरण में कितने आगे बढ़ते हैं और लास्ट में कितनों को मौका मिलता है.