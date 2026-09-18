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NEET-JEE-UPSC या UGC NET, कौन-सा एग्जाम सबसे कठिन? ऐसे समझें पूरी तस्वीर
कई बार सवाल उठता है कि नीट, जेईई, यूपीएससी या यूजीसी नेट में से आखिर सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है. दरअसल इसका जवाब सिर्फ परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से तय नहीं किया जा सकता.
हर साल लाखों छात्र देश के सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं. किसी का टारगेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो कोई आईआईटी पहुंचाना चाहता है. वहीं कुछ उम्मीदवार सिविल सेवा में जाने या एकेडमिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए परीक्षा देते हैं. ऐसे में कई बार सवाल उठता है कि नीट, जेईई, यूपीएससी या यूजीसी नेट में से आखिर सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है. दरअसल इसका जवाब सिर्फ परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से तय नहीं किया जा सकता. इन सभी परीक्षाओं की योग्यता, परीक्षा प्रक्रिया और क्वालीफाई करने का मतलब अलग-अलग है. हालांकि आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि हर चरण पर उम्मीदवारों की संख्या किस तरह कम होती जाती हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 09:25 AM (IST)
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