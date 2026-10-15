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कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव, अब अटेंडेंस के भी मिलेंगे नंबर
कोलकाता यूनिवर्सिटी के संशोधित नियमों के तहत छात्र अटेंडेंस के आधार पर 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की आंतरिक मूल्यांकन के अंकों और ग्रेड प्वाइंट की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
कोलकाता यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए ग्रेजुएशन के नियमों में बदलाव किया है. इन बदलाव में अटेंडेंस मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट और ग्रेड प्वाइंट कैलकुलेशन से जुड़े नियम शामिल है. यूनिवर्सिटी की ओर से तीन वर्षीय और चार वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से संबंधित दो आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से इन बदलाव की घोषणा की गई है.
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Published at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
Tags :Education News
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