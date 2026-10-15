Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकलकत्ता यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव, अब अटेंडेंस के भी मिलेंगे नंबर

कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव, अब अटेंडेंस के भी मिलेंगे नंबर

कोलकाता यूनिवर्सिटी के संशोधित नियमों के तहत छात्र अटेंडेंस के आधार पर 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की आंतरिक मूल्यांकन के अंकों और ग्रेड प्वाइंट की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
कोलकाता यूनिवर्सिटी के संशोधित नियमों के तहत छात्र अटेंडेंस के आधार पर 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की आंतरिक मूल्यांकन के अंकों और ग्रेड प्वाइंट की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है.

कोलकाता यूनिवर्सिटी ने 2026-27 सत्र के लिए ग्रेजुएशन के नियमों में बदलाव किया है. इन बदलाव में अटेंडेंस मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट और ग्रेड प्वाइंट कैलकुलेशन से जुड़े नियम शामिल है. यूनिवर्सिटी की ओर से तीन वर्षीय और चार वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से संबंधित दो आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से इन बदलाव की घोषणा की गई है.

1/6
नोटिफिकेशन में सेमेस्टर परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए संशोधित नियमों की डिटेल दी गई है. वहीं संशोधित नियमों के तहत छात्र हर सेमेस्टर में हर एक पेपर के लिए अटेंडेंस के आधार पर पांच अंक प्राप्त कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की आंतरिक मूल्यांकन के अंकों और ग्रेड प्वाइंट की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
नोटिफिकेशन में सेमेस्टर परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए संशोधित नियमों की डिटेल दी गई है. वहीं संशोधित नियमों के तहत छात्र हर सेमेस्टर में हर एक पेपर के लिए अटेंडेंस के आधार पर पांच अंक प्राप्त कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की आंतरिक मूल्यांकन के अंकों और ग्रेड प्वाइंट की गणना के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
2/6
यूनिवर्सिटी के अनुसार हर एक छात्र सेमेस्टर में हर पेपर में उपस्थिति के लिए पांच अंक पा सकता है. वहीं यूनिवर्सिटी ने परीक्षा संबंधी परिवर्तनों के तहत आंतरिक मूल्यांकन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. इसके अलावा ग्रेड प्वाइंट की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
यूनिवर्सिटी के अनुसार हर एक छात्र सेमेस्टर में हर पेपर में उपस्थिति के लिए पांच अंक पा सकता है. वहीं यूनिवर्सिटी ने परीक्षा संबंधी परिवर्तनों के तहत आंतरिक मूल्यांकन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. इसके अलावा ग्रेड प्वाइंट की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव किया गया है.
3/6
नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को उनकी अटेंडेंस के आधार पर अधिकतम पांच अंक दिए जाएंगे. यूनिवर्सिटी के इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है. यूनिवर्सिटी ने छात्रों से यह भी कहा है कि वह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रोग्राम की सूचना देख लें.
नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को उनकी अटेंडेंस के आधार पर अधिकतम पांच अंक दिए जाएंगे. यूनिवर्सिटी के इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है. यूनिवर्सिटी ने छात्रों से यह भी कहा है कि वह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रोग्राम की सूचना देख लें.
4/6
संशोधित नियमों के तहत छात्र कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने के आधार पर अधिकतम पांच अंक मिलेंगे. इसमें 90% से ज्यादा उपस्थिति होने पर पांच अंक मिलेंगे, वहीं 80 से 89 प्रतिशत उपस्थिति वालों को 4 अंक, 75 से 79% उपस्थित वालों को 3 अंक, 60 से 74% उपस्थित वालों को दो अंक और 60 से कम उपस्थिति वालों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा.
संशोधित नियमों के तहत छात्र कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने के आधार पर अधिकतम पांच अंक मिलेंगे. इसमें 90% से ज्यादा उपस्थिति होने पर पांच अंक मिलेंगे, वहीं 80 से 89 प्रतिशत उपस्थिति वालों को 4 अंक, 75 से 79% उपस्थित वालों को 3 अंक, 60 से 74% उपस्थित वालों को दो अंक और 60 से कम उपस्थिति वालों को कोई अंक नहीं दिया जाएगा.
5/6
वहीं इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत 90 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हायर ग्रेड अंक दिए जाते हैं, जबकि 30 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों को फेल की कैटेगरी में रखा जाता है. इसके अलावा 80 से 89 वालों को उत्कृष्टता की कैटेगरी में रखा जाता है. जिसके बाद अब उपस्थिति के कारण एक्सट्रा नंबर मिलना पढ़ाई में ही नहीं बल्कि छात्रों के सेमेस्टर रिजल्ट के लिए भी जरूरी होगा.
वहीं इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत 90 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हायर ग्रेड अंक दिए जाते हैं, जबकि 30 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों को फेल की कैटेगरी में रखा जाता है. इसके अलावा 80 से 89 वालों को उत्कृष्टता की कैटेगरी में रखा जाता है. जिसके बाद अब उपस्थिति के कारण एक्सट्रा नंबर मिलना पढ़ाई में ही नहीं बल्कि छात्रों के सेमेस्टर रिजल्ट के लिए भी जरूरी होगा.
6/6
वहीं यूनिवर्सिटी ने उपस्थिति के अलावा इंटरनल असेसमेंट और ग्रेड पॉइंट में भी बदलाव किया है. इसमें नॉर्मल 75 अंकों वाले थ्योरी पेपर में 50 अंक सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित होंगे. वहीं बाकी बचे 25 अंकों में 20 अंक इंटरनल असेसमेंट और 5 अंक उपस्थिति के आधार पर मिलेंगे. हालांकि अलग अलग प्रोग्राम में अंकों का बंटवारा अलग तरह से हो सकता है.
वहीं यूनिवर्सिटी ने उपस्थिति के अलावा इंटरनल असेसमेंट और ग्रेड पॉइंट में भी बदलाव किया है. इसमें नॉर्मल 75 अंकों वाले थ्योरी पेपर में 50 अंक सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित होंगे. वहीं बाकी बचे 25 अंकों में 20 अंक इंटरनल असेसमेंट और 5 अंक उपस्थिति के आधार पर मिलेंगे. हालांकि अलग अलग प्रोग्राम में अंकों का बंटवारा अलग तरह से हो सकता है.
Published at : 15 Oct 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Education News

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NCTE के नाम से वायरल हो रहा फेक नोटिस, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?
NCTE के नाम से वायरल हो रहा फेक नोटिस, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?
शिक्षा
यूको बैंक में 530 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक करें आवेदन
यूको बैंक में 530 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक करें आवेदन
शिक्षा
आंध्र प्रदेश में शिक्षक भर्ती का ऐलान, SGT से PGT तक 2,721 पदों पर होगी नियुक्ति
आंध्र प्रदेश में शिक्षक भर्ती का ऐलान, SGT से PGT तक 2,721 पदों पर होगी नियुक्ति
शिक्षा
छात्रों के लिए राहत, देश के हर जिले में खुलेगा टेस्ट सेंटर
छात्रों के लिए राहत, देश के हर जिले में खुलेगा टेस्ट सेंटर
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया
राहुल गांधी ने बढ़ाया अभिजीत दीपके की ओर दोस्ती का हाथ? चाय पर बुलाया
बिहार
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, सुबह-सुबह रिटायर्ड कस्टम अफसर की हत्या
गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, सुबह-सुबह रिटायर्ड कस्टम अफसर की हत्या
इंडिया
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
CJP नेता अभिजीत दीपके-सौरव दास और आशुतोष रांका फंसे, दर्ज हुआ SC-ST एक्ट में केस
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
हार्दिक पांड्या की छुट्टी तय, कौन होगा MI का अगला कप्तान? MI मैनेजमेंट में दो राय!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
शिवा शर्मा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा दुबे ने शेयर किया Video, बोली- 'मैं गायब नहीं हूं'
इंडिया
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
नीला ड्रम केस: मुस्कान और उसके लवर को सजा-ए-मौत देने वाले जज कौन? फेंका पेन
Home Tips
Fluffy Rice: रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल कैसे बनाएं? नोट करें 1 आसान हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget