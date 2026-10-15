कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव, अब अटेंडेंस के भी मिलेंगे नंबर

वहीं इस मूल्यांकन प्रणाली के तहत 90 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हायर ग्रेड अंक दिए जाते हैं, जबकि 30 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों को फेल की कैटेगरी में रखा जाता है. इसके अलावा 80 से 89 वालों को उत्कृष्टता की कैटेगरी में रखा जाता है. जिसके बाद अब उपस्थिति के कारण एक्सट्रा नंबर मिलना पढ़ाई में ही नहीं बल्कि छात्रों के सेमेस्टर रिजल्ट के लिए भी जरूरी होगा.