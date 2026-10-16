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सेवा फर्स्ट इनोवेशन में छात्रों को मिलेंगे 5.4 करोड़, योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और आम लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है.
शिक्षा मंत्रालय ने सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और आम लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस प्रतियोगिता में कुल 5.4 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार SFIC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो की 24 अक्टूबर तक खुली है.
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Published at : 16 Oct 2026 08:55 AM (IST)
Tags :Education News
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