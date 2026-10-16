सेवा फर्स्ट इनोवेशन में छात्रों को मिलेंगे 5.4 करोड़, योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

इस योजना के लिए तीन कैटेगरी रखी गयी है. इसमें पहली कैटेगरी जूनियर है, दूसरी टेक्निकल और तीसरी ओपन है. इन तीनों ही कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन खुले हैं. जूनियर कैटेगरी में कक्षा 6 से 12 तक के स्कूली छात्र भाग ले सकते हैं, जबकि टेक्निकल कैटेगरी में आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए है. वहीं ओपन कैटेगरी ग्रेजुएट छात्रों और हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए खुली है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी भी शामिल है.