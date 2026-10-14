Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षानजदीक है यूपी PGT भर्ती की अंतिम तिथि, 2607 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

नजदीक है यूपी PGT भर्ती की अंतिम तिथि, 2607 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

यूपीईएसएससी ने पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. वहीं आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी, इसके लिए अब आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Oct 2026 07:37 PM (IST)
यूपीईएसएससी ने पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. वहीं आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी, इसके लिए अब आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है

अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. वहीं आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी, इसके लिए अब आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. दरअसल 17 अक्टूबर को इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है. ऐसे में उम्मीदवारों को अलर्ट दिया गया है कि वह जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए आवेदन करें.

1/5
यूपीएससी की इस भर्ती के विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत कुल 2607 खाली पदों को भर जाना है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी. वहीं अब आवेदन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर भी नजदीक है. इसके बाद 21 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने फार्म में सुधार कर सकेंगे. वहीं इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित है.
यूपीएससी की इस भर्ती के विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत कुल 2607 खाली पदों को भर जाना है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी. वहीं अब आवेदन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर भी नजदीक है. इसके बाद 21 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने फार्म में सुधार कर सकेंगे. वहीं इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित है.
2/5
इस भर्ती के लिए कुल 2607 पदों को भर जाना है. इसमें 2329 रिक्तियां लड़कों के विद्यालयों में और 778 रिक्तियां लड़कियों के विद्यालयों में है. इस भर्ती में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र सहित कई विषयों के लिए भर्ती हो रही है.
इस भर्ती के लिए कुल 2607 पदों को भर जाना है. इसमें 2329 रिक्तियां लड़कों के विद्यालयों में और 778 रिक्तियां लड़कियों के विद्यालयों में है. इस भर्ती में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र सहित कई विषयों के लिए भर्ती हो रही है.
3/5
इसमें हिंदी में सबसे ज्यादा 374 पद खाली है, जिनमें लड़कों के विद्यालय में 336 और लड़कियों के विद्यालय में 38 पद हैं. अंग्रेजी में 285 पद, संस्कृत में 264 और भूगोल में 248 पद खाली है. वहीं अर्थशास्त्र में 202 रसायन विज्ञान में 185 पद खाली है. इसके अलावा इसमें हिंदी, इतिहास, चित्रकला मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जैसे दूसरे विषयों के पद भी शामिल हैं
इसमें हिंदी में सबसे ज्यादा 374 पद खाली है, जिनमें लड़कों के विद्यालय में 336 और लड़कियों के विद्यालय में 38 पद हैं. अंग्रेजी में 285 पद, संस्कृत में 264 और भूगोल में 248 पद खाली है. वहीं अर्थशास्त्र में 202 रसायन विज्ञान में 185 पद खाली है. इसके अलावा इसमें हिंदी, इतिहास, चित्रकला मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जैसे दूसरे विषयों के पद भी शामिल हैं
4/5
उत्तर प्रदेश पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 के लिए आवेदन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1500 रुपये हैं. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह फीस 750 रुपये हैं. इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए 500 रुपये आवेदन फीस रखी गई है. वहीं इस भर्ती में पीजीटी टीचर्स को पे मैट्रिक्स लेवल-8 के तहत सैलरी मिलेगी. इसमें उम्मीदवारों की सैलरी 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक होगी.
उत्तर प्रदेश पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 के लिए आवेदन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1500 रुपये हैं. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह फीस 750 रुपये हैं. इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए 500 रुपये आवेदन फीस रखी गई है. वहीं इस भर्ती में पीजीटी टीचर्स को पे मैट्रिक्स लेवल-8 के तहत सैलरी मिलेगी. इसमें उम्मीदवारों की सैलरी 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक होगी.
5/5
इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल और एजुकेशन जानकारी भरनी होगी. इसके अलावा उन्हें आवेदन के लिए मांगे गए, जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट सही फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.
इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल और एजुकेशन जानकारी भरनी होगी. इसके अलावा उन्हें आवेदन के लिए मांगे गए, जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट सही फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.
Published at : 14 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Education News JObs

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
 यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन कल हो रहे बंद, जल्द से जल्द ऐसे भरें फॉर्म
 यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन कल हो रहे बंद, जल्द से जल्द ऐसे भरें फॉर्म
शिक्षा
MBA फ्रेशर्स के लिए LIC में नौकरी, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी 50 हजार तक सैलरी
MBA फ्रेशर्स के लिए LIC में नौकरी, ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी 50 हजार तक सैलरी
शिक्षा
UP पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, इतने लोगों का हुआ चयन
UP पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, इतने लोगों का हुआ चयन
शिक्षा
RRB पैरामेडिकल भर्ती का आज आखिरी मौका, 590 पदों पर ऐसे भरें फॉर्म
RRB पैरामेडिकल भर्ती का आज आखिरी मौका, 590 पदों पर ऐसे भरें फॉर्म
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Bollywood News: आयुष्मान-सारा की ‘उड़ता तीर’ का दूसरा ट्रेलर रिलीज, धुरंधर से होने लगी तुलना! (14.10.26)
सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'
शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'
बिहार
पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया न्योता, 'साथ आ जाएं, 2027 में बदलेगी सरकार'
पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया न्योता, 'साथ आ जाएं, 2027 में बदलेगी सरकार'
क्रिकेट
IND vs WI 4th T20: हैदराबाद में भारत ने जीता टॉस, प्लेइंग इलेवन में हुए 2 बड़े बदलाव
हैदराबाद में भारत ने जीता टॉस, प्लेइंग इलेवन में हुए 2 बड़े बदलाव
इंडिया
CJP Protest Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही बोले- 'मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...'
Live: दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, फ्लाइट से उतरते ही बोले- 'मैं PM मोदी से कहना चाहता हूं कि...'
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब
प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के क्यों बंद किए एंट्री और एग्जिट गेट? SC में DMRC ने दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'फांसी नहीं, उम्रकैद हो सकती थी', मुस्कान-साहिल की वकील का बयान
'फांसी नहीं, उम्रकैद हो सकती थी', मुस्कान-साहिल की वकील का बयान
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी पर ओवैसी बोले- 'इन लड़कों को...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget