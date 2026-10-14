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नजदीक है यूपी PGT भर्ती की अंतिम तिथि, 2607 पदों के लिए जल्द करें आवेदन
यूपीईएसएससी ने पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. वहीं आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी, इसके लिए अब आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी. वहीं आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी, इसके लिए अब आवेदन करने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. दरअसल 17 अक्टूबर को इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख है. ऐसे में उम्मीदवारों को अलर्ट दिया गया है कि वह जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए आवेदन करें.
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Published at : 14 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :Education News JObs
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