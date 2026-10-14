नजदीक है यूपी PGT भर्ती की अंतिम तिथि, 2607 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

उत्तर प्रदेश पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 के लिए आवेदन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1500 रुपये हैं. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह फीस 750 रुपये हैं. इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए 500 रुपये आवेदन फीस रखी गई है. वहीं इस भर्ती में पीजीटी टीचर्स को पे मैट्रिक्स लेवल-8 के तहत सैलरी मिलेगी. इसमें उम्मीदवारों की सैलरी 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक होगी.