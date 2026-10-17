Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील, बोले- ‘हमारे कमरे में रात को...’

सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील, बोले- ‘हमारे कमरे में रात को...’

The Great Indian Kapil Show: कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सैफ अली खान ने करीना कपूर से जुड़ा बेडरूम सीक्रेट रिवील किया. उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले करीना कपूर को एक अजीब आदत है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कपल हैं. इस जोड़ी की शादी को 14 साल पूरे हो गए हैं. वहीं सैफ और करीना पहली बार साथ में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आएंगे. मेकर्स ने इस एपिसोड का प्रोमो भी जारी कर दिया है. प्रोमो में सैफ अली खान करीना कपूर की बेडरूम की एक अजीब आदत का खुलासा कर हर किसी को हैरान कर देते हैं.    

सैफ ने करीना की बेडरूम की अजीब आदत का किया खुलासा
एपिसोड से पहले 16 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स द्वारा जारी किए गए एक प्रोमो में, होस्ट कपिल शर्मा ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान से पूछा कि शादी के 14 साल बाद भी वे कैसे हमेशा "जवान और फ्रेश" दिखते हैं. इस पर सैफ अली खान ने मजाक में अपनी इस जवां लुक का क्रेडिट घी को दिया और करीना ने बताया कि उनके घर में हर कोई घी खाता है, वहीं सैफ ने अपनी पत्नी के सोने से पहले किए जाने वाले एक अनोखे ब्यूटी रूटीन का खुलासा किया. उन्होंने कहा, "वह इसे सिर्फ खाती ही नहीं हैं, बल्कि रात में अपने पैरों पर घिसती भी हैं." इस पर बेबो ने आगे कहा, "इससे बहुत फायदा होता है."

करीना के रात के रूटीन के मज़ेदार साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हुए, सैफ ने मज़ाक में कहा, "सोचिए, कितना रोमांटिक माहौल है, और हमारे बेडरूम से रात में किसी ढाबे जैसी महक आ रही है. " ये सुकर हर कोई हंसने लगता है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

बता दें कि यह एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड शनिवार, 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.इस एपिसोड में सैफ और करीना ग्रीस में हुए अपने रोमांटिक प्रपोज़ल को याद करते हुए और अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों के कुछ किस्से साझा करते हुए भी नज़र आएंगे.

करीना कपूर वर्क फ्रंट
बता दें कि करीना कपूर को आखिरी बार मेघना गुलजार की 'दायरा' में देखा गया था, जबकि सैफ प्रियदर्शन की 'हैवान' में अक्षय कुमार के साथ फिर से काम करते नजर आए थे. दोनों की ही फिल्में बॉ़क्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाईं.

 

Published at : 17 Oct 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
The Great Indian Kapil Show SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
यामी गौतम की 'नई नवेली' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- यहां सारी डिटेल्स
'नई नवेली' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- यहां सारी डिटेल्स
ओटीटी
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये हॉरर फिल्म अब OTT पर फैलाएगी दशहत, जानें- कब और कहां देखें?
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये फिल्म अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां देखें?
ओटीटी
सस्पेंस से लेकर ड्रामा तक, 2026 की 12 शानदार वेब सीरीज, OTT पर देखना ना भूलें
सस्पेंस से लेकर ड्रामा तक, 2026 की 12 शानदार वेब सीरीज, ओटीटी पर देखना ना भूलें
ओटीटी
TGIKS 5: आप कहां तक पढ़ी हो? सैफ अली खान ने वाइफ करीना कपूर खान को किया रोस्ट
आप कहां तक पढ़ी हो? सैफ अली खान ने करीना कपूर को किया रोस्ट
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई? पुलिस का अगला कदम क्या, जानें सब कुछ
अभिजीत दीपके के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई? पुलिस का अगला कदम क्या, जानें
राजस्थान
राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत
राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत
इंडिया
'स्वस्थ जीवन की कामना', PM मोदी ने CM भगवंत मान को किया बर्थडे विश
'स्वस्थ जीवन की कामना', PM मोदी ने CM भगवंत मान को किया बर्थडे विश
क्रिकेट
चार टी20 में लुटाए 879 रन, फिर भी गेंदबाजों को फुल सपोर्ट, भारतीय कोच का बड़ा बयान
चार टी20 में लुटाए 879 रन, फिर भी गेंदबाजों को फुल सपोर्ट, भारतीय कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये हॉरर फिल्म अब OTT पर फैलाएगी दशहत, जानें- कब और कहां देखें?
4 हजार करोड़ से ज्यादा कमाने वाली ये फिल्म अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां देखें?
विश्व
ट्रंप ने सिर्फ 5 दिन में नई प्रेस सेक्रेटरी को पद से हटाया? सामने आई वजह
ट्रंप ने सिर्फ 5 दिन में नई प्रेस सेक्रेटरी को पद से हटाया? सामने आई वजह
ट्रेंडिंग
मर चुके बच्चे को दफनाने आई डॉगी मां, यूजर्स बोले- मां तो मां होती है...
मर चुके बच्चे को दफनाने आई डॉगी मां, यूजर्स बोले- मां तो मां होती है...
एग्रीकल्चर
अब खेतों में आग रोकने का काम अफसरों को, पराली पर और ज्यादा सख्ती
अब खेतों में आग रोकने का काम अफसरों को, पराली पर और ज्यादा सख्ती
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget