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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन कराने का एक और मौका मिला है. सरकार ने आखिरी तारीख 17 अक्टूबर से बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2026 कर दी है. यहां जानें रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे होगा.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 17 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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MP Bhavantar Yojana Registration: मध्य प्रदेश के जिन किसानों ने अभी तक सोयाबीन भावांतर योजना में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, उनके लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी डेट बढ़ा दी है. पहले किसानों को 17 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब आप 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. यानी जिन किसानों से किसी वजह से रजिस्ट्रेशन छूट गया था, उन्हें एक और मौका मिल गया है. ऐसे में आपको बिना देर किए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी. पहले यह प्रक्रिया 17 अक्टूबर को खत्म होनी थी, लेकिन अब किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सरकार ने जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि, योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की जानकारी और दस्तावेजों की जांच समय पर पूरी की जाए. इससे आगे की प्रक्रिया में देरी और गड़बड़ी से बचने में मदद मिलेगी. किसानों को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए. नाम, जमीन और दूसरे जरूरी दस्तावेजों में कोई गलती है, तो उसे समय रहते ठीक करा लें. इससे आगे चलकर योजना का पैसा मिलने में परेशानी होने की आशंका कम हो सकती है.

क्या है भावांतर योजना?

कई बार मंडी में सोयाबीन बेचने पर किसानों को उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं मिलता. ऐसे में फसल उगाने पर आया खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है. किसानों को इसी परेशानी से राहत देने के लिए भावांतर योजना लाई गई है. इस योजना के तहत तय नियमों और शर्तों के मुताबिक बाजार में मिलने वाले भाव और सरकार की ओर से तय कीमत के बीच के अंतर की भरपाई की जा सकती है. हालांकि, पैसा कितना मिलेगा और किस तरह मिलेगा, यह योजना के नियमों पर निर्भर करता है.
सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

यह भी पढ़ें: मोबाइल पर बुकिंग, क्यूआर कोड से खाद.. रबी के लिए नई तैयारी कर रही सरकार

दूसरी फसलों के लिए भी जांचें नियम

मध्य प्रदेश में अलग-अलग फसलों के लिए समय-समय पर भावांतर योजना लागू की जाती रही है. लेकिन हर फसल के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख, पात्रता और भुगतान के नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए सोयाबीन किसानों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वे 24 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और आवेदन से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांच लें.

यह भी पढ़ें: PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Government Schemes Soybean Bhavantar Yojana
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