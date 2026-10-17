सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी

MP Bhavantar Yojana Registration: मध्य प्रदेश के जिन किसानों ने अभी तक सोयाबीन भावांतर योजना में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, उनके लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी डेट बढ़ा दी है. पहले किसानों को 17 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब आप 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. यानी जिन किसानों से किसी वजह से रजिस्ट्रेशन छूट गया था, उन्हें एक और मौका मिल गया है. ऐसे में आपको बिना देर किए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए.

मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई थी. पहले यह प्रक्रिया 17 अक्टूबर को खत्म होनी थी, लेकिन अब किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सरकार ने जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि, योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की जानकारी और दस्तावेजों की जांच समय पर पूरी की जाए. इससे आगे की प्रक्रिया में देरी और गड़बड़ी से बचने में मदद मिलेगी. किसानों को भी रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी जानकारी ध्यान से भरनी चाहिए. नाम, जमीन और दूसरे जरूरी दस्तावेजों में कोई गलती है, तो उसे समय रहते ठीक करा लें. इससे आगे चलकर योजना का पैसा मिलने में परेशानी होने की आशंका कम हो सकती है.

क्या है भावांतर योजना?

कई बार मंडी में सोयाबीन बेचने पर किसानों को उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं मिलता. ऐसे में फसल उगाने पर आया खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है. किसानों को इसी परेशानी से राहत देने के लिए भावांतर योजना लाई गई है. इस योजना के तहत तय नियमों और शर्तों के मुताबिक बाजार में मिलने वाले भाव और सरकार की ओर से तय कीमत के बीच के अंतर की भरपाई की जा सकती है. हालांकि, पैसा कितना मिलेगा और किस तरह मिलेगा, यह योजना के नियमों पर निर्भर करता है.



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दूसरी फसलों के लिए भी जांचें नियम

मध्य प्रदेश में अलग-अलग फसलों के लिए समय-समय पर भावांतर योजना लागू की जाती रही है. लेकिन हर फसल के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख, पात्रता और भुगतान के नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए सोयाबीन किसानों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वे 24 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और आवेदन से जुड़ी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांच लें.

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