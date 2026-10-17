Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल

बिहार MLC चुनाव में प्रशांत किशोर बांट रहे 500 के नोट? फोटो वायरल

बिहार MLC चुनाव में जन सुराज की प्रचार सामग्री के साथ 500 रुपये के नोटों की तस्वीर वायरल होने पर बीजेपी ने जांच की मांग की. जन सुराज ने इसे फर्जी प्रचार बताते हुए आरोप खारिज किए.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की प्रचार सामग्री के साथ 500-500 रुपये के नोटों के बंडल की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. पार्टी ने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेकर जांच कराने की मांग की है. वहीं, जन सुराज ने इसे हार की हताशा में फैलाया जा रहा फर्जी प्रचार बताया है.

वायरल तस्वीर में 500 रुपये के नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं. इनके साथ जन सुराज के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समर्थित उम्मीदवार श्याम नंदन कुमार की तस्वीर वाली प्रचार सामग्री भी नजर आ रही है. पर्ची पर प्रशांत किशोर की तस्वीर भी लगी है. 

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे! BJP ने दी चेतावनी

बीजेपी ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने मामले को गंभीर और चिंताजनक बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि नकदी के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. उन्होंने चुनाव आयोग से तस्वीरों की प्रामाणिकता, नकदी के स्रोत और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच कराने की मांग की. दानिश इकबाल ने कहा कि चुनाव में ‘कैश फॉर वोट’ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान जरूरी है.

प्रशांत किशोर पर भी साधा निशाना

दानिश इकबाल ने प्रशांत किशोर के हालिया बयानों की भी आलोचना की.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर दिया गया उनका बयान और शुक्रवार को मतदान होने से संबंधित बयान मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है.दानिश इकबाल ने प्रशांत किशोर को जंगल राज का नया वर्जन बताते हुए आरोप लगाया कि उनके पास आतंक, भ्रष्टाचार और मुस्लिम तुष्टिकरण तीनों मौजूद हैं.

जन सुराज ने आरोपों को बताया फर्जी हथकंडा

जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वायरल तस्वीर के जरिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी और एनडीए की संभावित हार की हताशा को दिखाता है. शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान और स्नातकों के लिए 10 हजार नौकरियों के मुद्दे पर बीजेपी के पास जवाब नहीं है. कुमार सौरभ ने कहा कि जन सुराज सभी 8 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसे शिक्षकों व स्नातकों का समर्थन मिल रहा है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले दावे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सब कुछ...'

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna News BIHAR NEWS MLC Electio 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
TRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड
TRE-4 से पहले STET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, इस दिन से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड
बिहार
भोजपुरः मेले की रौनक के बीच मर्डर से सनसनी, बाइक सवारों ने पीछे से मारी गोली
भोजपुरः मेले की रौनक के बीच मर्डर से सनसनी, बाइक सवारों ने पीछे से मारी गोली
बिहार
अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले दावे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सब कुछ...'
अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले दावे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सब कुछ...'
बिहार
राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे! BJP ने दी चेतावनी
राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे! BJP ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रिजीम चेंज पर BJP का विपक्ष पर हमला, सिब्बल का पलटवार- 'सत्ता परिवर्तन कांग्रेस...'
रिजीम चेंज पर BJP का विपक्ष पर हमला, सिब्बल का पलटवार- 'सत्ता परिवर्तन कांग्रेस...'
राजस्थान
राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत
राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत
ओटीटी
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील, बोले- ‘हमारे कमरे में रात को...’
सोने के टाइम करीना कपूर को है अजीब आदत, सैफ ने बेडरूम सीक्रेट किया रिवील
विश्व
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
रूस से तेल-गैस खरीदने पर भारत पर नहीं लगेगा टैरिफ, ट्रंप का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
48 साल का क्रिकेटर बनेगा टीम इंडिया का नया चीफ सेलेक्टर, अजीत अगरकर की लेगा जगह!
इंडिया
'अपराध कैसे...', अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर भड़की CJP, पुलिस पर लगाया ये आरोप
'अपराध कैसे...', अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर भड़की CJP, पुलिस पर लगाया ये आरोप
Home Tips
Water Tank Cleaning: टंकी साफ करने के बाद भी पानी से आती है बदबू? जानें असली वजह
टंकी साफ करने के बाद भी पानी से आती है बदबू? जानें असली वजह
एग्रीकल्चर
सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी
सोयाबीन किसानों को राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget