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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Tank Cleaning: टंकी साफ करने के बाद भी पानी से आती है बदबू? जानें असली वजह

Water Tank Cleaning: टंकी साफ करने के बाद भी पानी से आती है बदबू? जानें असली वजह

Water Tips: पानी में आने वाली बदबू आमतौर पर नेचुरल खनिजों और जैविक पदार्थों, पानी के ट्रीटमेंट से जुड़े कुछ तत्वों या पाइप और दूसरे उपकरणों में पनपने वाले बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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Why Tap Water Smells Bad After Tank Cleaning: घर की पानी की टंकी साफ करने के बाद अक्सर लोगों को उम्मीद होती है कि अब पानी बिल्कुल साफ और बिना किसी गंध के मिलेगा. लेकिन कई बार टंकी की सफाई के बावजूद पानी में अजीब सी बदबू बनी रहती है. ऐसी स्थिति में सिर्फ टंकी को साफ करना ही काफी नहीं होता. पानी की बदबू की वजह टंकी के अलावा पाइप, गर्म पानी की टंकी, फिल्टर या घर की प्लंबिंग में जमा गंदगी भी हो सकती है.

पानी में सीलन जैसी बदबू क्यों आती है?

अगर पानी लंबे समय तक पाइप या किसी उपकरण में रुका रहे, तो उसमें सीलन या बासीपन जैसी गंध महसूस हो सकती है. टंकी साफ होने के बाद भी अगर पाइप की लाइन में पुराना पानी जमा है, तो बदबू कुछ समय तक बनी रह सकती है. ऐसी स्थिति में घर के सभी नलों को कुछ देर खोलकर पानी बहने दें. इससे पाइप में जमा पुराना पानी बाहर निकल सकता है. इसके बाद आने वाले ताजे पानी की गंध को जांचें.


Water Tank Cleaning: टंकी साफ करने के बाद भी पानी से आती है बदबू? जानें असली वजह

कुछ मामलों में सतह से पानी लेने वाली सप्लाई में शैवाल या मौसम में बदलाव के कारण भी पानी में मिट्टी या सीलन जैसी गंध और स्वाद महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में पानी की सप्लाई करने वाली संस्था ट्रीटमेंट प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है.

गर्म पानी में आती है सड़े अंडे जैसी बदबू?

अगर पानी की बदबू सिर्फ गर्म पानी में आती है और उसमें सड़े अंडे या सल्फर जैसी गंध महसूस होती है, तो इसकी वजह पानी की टंकी नहीं बल्कि वॉटर हीटर हो सकता है. लंबे समय तक ठीक से साफ या फ्लश न किए गए गर्म पानी के टैंक में सल्फर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसकी वजह से पानी में तेज गंध आने लगती है. चूंकि समस्या गर्म पानी के टैंक में होती है, इसलिए आमतौर पर ठंडे पानी में ऐसी बदबू महसूस नहीं होती. इस स्थिति में वॉटर हीटर को निर्माता के निर्देशों के अनुसार फ्लश और साफ करना जरूरी है. नियमित रूप से टैंक की देखभाल करने से इस तरह की समस्या को कम किया जा सकता है.

कहीं बदबू पानी में नहीं, ड्रेन से तो नहीं आ रही?

कई बार घर में ऐसी स्थिति बनती है कि सिंक के पास खड़े होकर पानी की गंध लेने पर लगता है कि पानी से ही बदबू आ रही है. लेकिन असल समस्या ड्रेन या पाइप में जमा गंदगी हो सकती है. गंदे और नम पाइप के अंदर जैविक पदार्थ जमा होने पर बैक्टीरिया, फंगस और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव बढ़ सकते हैं. इससे सीलन या सीवेज जैसी गंध पैदा हो सकती है.


Water Tank Cleaning: टंकी साफ करने के बाद भी पानी से आती है बदबू? जानें असली वजह

इसका पता लगाने का आसान तरीका है कि एक गिलास में पानी भरकर उसे सिंक से दूर ले जाएं और वहां पानी की गंध जांचें. अगर गिलास के पानी से बदबू नहीं आ रही है, तो समस्या पानी की बजाय ड्रेन या प्लंबिंग में हो सकती है. लेकिन अगर गिलास में भरे पानी से भी सीवेज जैसी गंध आ रही है, तो पानी की सप्लाई या घर की प्लंबिंग की जांच कराना जरूरी हो सकता है.

टंकी के साथ फिल्टर की सफाई भी जरूरी

कई घरों में पानी की टंकी साफ कर दी जाती है, लेकिन पानी को साफ करने वाले फिल्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. यही गलती पानी में बदबू की वजह बन सकती है. फिल्टर को तय समय पर बदलना जरूरी होता है. अगर फिल्टर को लंबे समय तक नहीं बदला जाए, तो उसमें बैक्टीरिया और जैविक पदार्थ जमा हो सकते हैं. जिस फिल्टर का काम पानी से गंदगी और बदबू हटाना है, वही समय पर साफ या बदला न जाने पर समस्या का कारण बन सकता है. इसलिए किसी भी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई और फिल्टर बदलने का समय निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखें.

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बदबू दूर करने के लिए कौन सा तरीका काम करता है?

पानी की बदबू की वजह के हिसाब से उसका समाधान भी अलग हो सकता है. कुछ मामलों में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर पानी में मौजूद ऐसे जैविक पदार्थों को हटाने में मदद कर सकते हैं, जो बदबू का कारण बनते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम भी पानी से कई तरह के दूषित पदार्थों को फिल्टर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर बदबू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से है, तो ग्रीन्सैंड फिल्टर या डीगैसिफायर जैसे विकल्प ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं. ग्रीन्सैंड फिल्टर हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके उसे ठोस सल्फर कणों में बदलने में मदद करता है, जिन्हें बाद में फिल्टर किया जा सकता है. डीगैसिफायर पानी से इस गैस को बाहर निकालने में मदद करता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Water Tank Water Tank Cleaning Smelly Water
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