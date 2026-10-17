Why Tap Water Smells Bad After Tank Cleaning: घर की पानी की टंकी साफ करने के बाद अक्सर लोगों को उम्मीद होती है कि अब पानी बिल्कुल साफ और बिना किसी गंध के मिलेगा. लेकिन कई बार टंकी की सफाई के बावजूद पानी में अजीब सी बदबू बनी रहती है. ऐसी स्थिति में सिर्फ टंकी को साफ करना ही काफी नहीं होता. पानी की बदबू की वजह टंकी के अलावा पाइप, गर्म पानी की टंकी, फिल्टर या घर की प्लंबिंग में जमा गंदगी भी हो सकती है.

पानी में सीलन जैसी बदबू क्यों आती है?

अगर पानी लंबे समय तक पाइप या किसी उपकरण में रुका रहे, तो उसमें सीलन या बासीपन जैसी गंध महसूस हो सकती है. टंकी साफ होने के बाद भी अगर पाइप की लाइन में पुराना पानी जमा है, तो बदबू कुछ समय तक बनी रह सकती है. ऐसी स्थिति में घर के सभी नलों को कुछ देर खोलकर पानी बहने दें. इससे पाइप में जमा पुराना पानी बाहर निकल सकता है. इसके बाद आने वाले ताजे पानी की गंध को जांचें.





कुछ मामलों में सतह से पानी लेने वाली सप्लाई में शैवाल या मौसम में बदलाव के कारण भी पानी में मिट्टी या सीलन जैसी गंध और स्वाद महसूस हो सकता है. ऐसी स्थिति में पानी की सप्लाई करने वाली संस्था ट्रीटमेंट प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है.

गर्म पानी में आती है सड़े अंडे जैसी बदबू?

अगर पानी की बदबू सिर्फ गर्म पानी में आती है और उसमें सड़े अंडे या सल्फर जैसी गंध महसूस होती है, तो इसकी वजह पानी की टंकी नहीं बल्कि वॉटर हीटर हो सकता है. लंबे समय तक ठीक से साफ या फ्लश न किए गए गर्म पानी के टैंक में सल्फर बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसकी वजह से पानी में तेज गंध आने लगती है. चूंकि समस्या गर्म पानी के टैंक में होती है, इसलिए आमतौर पर ठंडे पानी में ऐसी बदबू महसूस नहीं होती. इस स्थिति में वॉटर हीटर को निर्माता के निर्देशों के अनुसार फ्लश और साफ करना जरूरी है. नियमित रूप से टैंक की देखभाल करने से इस तरह की समस्या को कम किया जा सकता है.

कहीं बदबू पानी में नहीं, ड्रेन से तो नहीं आ रही?

कई बार घर में ऐसी स्थिति बनती है कि सिंक के पास खड़े होकर पानी की गंध लेने पर लगता है कि पानी से ही बदबू आ रही है. लेकिन असल समस्या ड्रेन या पाइप में जमा गंदगी हो सकती है. गंदे और नम पाइप के अंदर जैविक पदार्थ जमा होने पर बैक्टीरिया, फंगस और शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव बढ़ सकते हैं. इससे सीलन या सीवेज जैसी गंध पैदा हो सकती है.





इसका पता लगाने का आसान तरीका है कि एक गिलास में पानी भरकर उसे सिंक से दूर ले जाएं और वहां पानी की गंध जांचें. अगर गिलास के पानी से बदबू नहीं आ रही है, तो समस्या पानी की बजाय ड्रेन या प्लंबिंग में हो सकती है. लेकिन अगर गिलास में भरे पानी से भी सीवेज जैसी गंध आ रही है, तो पानी की सप्लाई या घर की प्लंबिंग की जांच कराना जरूरी हो सकता है.

टंकी के साथ फिल्टर की सफाई भी जरूरी

कई घरों में पानी की टंकी साफ कर दी जाती है, लेकिन पानी को साफ करने वाले फिल्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. यही गलती पानी में बदबू की वजह बन सकती है. फिल्टर को तय समय पर बदलना जरूरी होता है. अगर फिल्टर को लंबे समय तक नहीं बदला जाए, तो उसमें बैक्टीरिया और जैविक पदार्थ जमा हो सकते हैं. जिस फिल्टर का काम पानी से गंदगी और बदबू हटाना है, वही समय पर साफ या बदला न जाने पर समस्या का कारण बन सकता है. इसलिए किसी भी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई और फिल्टर बदलने का समय निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखें.

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बदबू दूर करने के लिए कौन सा तरीका काम करता है?

पानी की बदबू की वजह के हिसाब से उसका समाधान भी अलग हो सकता है. कुछ मामलों में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर पानी में मौजूद ऐसे जैविक पदार्थों को हटाने में मदद कर सकते हैं, जो बदबू का कारण बनते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम भी पानी से कई तरह के दूषित पदार्थों को फिल्टर करने में इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर बदबू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से है, तो ग्रीन्सैंड फिल्टर या डीगैसिफायर जैसे विकल्प ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं. ग्रीन्सैंड फिल्टर हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके उसे ठोस सल्फर कणों में बदलने में मदद करता है, जिन्हें बाद में फिल्टर किया जा सकता है. डीगैसिफायर पानी से इस गैस को बाहर निकालने में मदद करता है.

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