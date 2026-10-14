तानों से मेडिकल कॉलेज तक का सफर, कौन हैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर?

रूथ ने 2018 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद नौकरी की तलाश में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट्स के अनुसार हैदराबाद के 15 प्राइवेट अस्पताल ने उनकी जेंडर आईडेंटिटी के कारण उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया था. हालांकि 2022 की आखिर में रूथ और डॉक्टर प्राची राठौर को हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया. इसके साथ ही वे तेलंगाना में सरकारी सेवा में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टरों में शामिल हुई.