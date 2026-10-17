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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSSSC ने निकाली बंपर भर्ती, 1784 पदों के लिए 10 नवंबर से करें आवेदन

UPSSSC ने निकाली बंपर भर्ती, 1784 पदों के लिए 10 नवंबर से करें आवेदन

UPSSSC ने बंपर भर्ती के तहत 1784 पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, PET 2025 के आधार पर 10 नवंबर से 1 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, 100 नंबर की लिखित परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 17 Oct 2026 10:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने संयुक्त अवर अधीनस्थ के कुल 1784 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस भर्ती के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. लंबे समय से सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए यह अपना करियर बनाने का एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर माना जा रहा है.

10 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, यह है जरूरी शेड्यूल

आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आगामी 10 नवंबर 2026 से शुरू हो जाएगी. सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को 1 दिसंबर 2026 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा.

इसके साथ ही आयोग ने यह भी साफ किया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 8 दिसंबर 2026 तक अपने फॉर्म की फीस का समायोजन कर सकेंगे और यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, तो वे उसमें जरूरी ऑनलाइन संशोधन भी कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अपना आवेदन पूरा कर लें.

ग्राम विकास अधिकारी और स्टोर कीपर समेत कई पदों पर मौका

यूपीएसएसएससी के सचिव हरिकेश चौरसिया के मुताबिक, इस संयुक्त अवर अधीनस्थ भर्ती के तहत कई अलग-अलग विभागों के महत्वपूर्ण पदों को शामिल किया गया है. इस भर्ती अभियान के जरिए मुख्य रूप से वाणिज्य कर अमीन, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और स्टोर कीपर समेत कई अन्य श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

इन सभी पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसे उम्मीदवार फॉर्म भरने से पहले ध्यान से पढ़ सकते हैं.

PET 2025 के स्कोर के आधार पर होगी शॉर्टलिस्टिंग

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयोग ने PET को अनिवार्य बनाया है. सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस संयुक्त अवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनके PET 2025 के स्कोरकार्ड के आधार पर ही की जाएगी. जिन अभ्यर्थियों ने PET 2025 की परीक्षा दी है और उनके पास आयोग द्वारा जारी वैध स्कोरकार्ड मौजूद है, केवल वही इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे. शून्य या उससे कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें: UP होम गार्ड भर्ती में हुई धांधली, टेढ़ी नाक और कमजोर आंख बता कर लिए रुपये

लिखित परीक्षा का पैटर्न और केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क

आयोग ने परीक्षा के पैटर्न को लेकर भी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. इस भर्ती के लिए कुल 100 नंबरों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा में उम्मीदवारों की सटीकता जांचने के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी लागू रहेगा, यानी गलत उत्तर देने पर आपके अंक काटे जाएंगे.

इस परीक्षा के लिए आवेदन करना बेहद आसान और सस्ता रखा गया है. सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: JEE Mains के लिए कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन? ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

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Published at : 17 Oct 2026 10:22 AM (IST)
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