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काम से भागना या सुकून की तलाश, जानिए क्यों तुरंत जॉब छोड़ रहे GEN Z?
पहले के समय में नौकरी को लेकर यह सोच थी कि समय पर सैलरी मिलती रहे और करियर स्थिर बना रहे. लेकिन आज के जेन जी युवा नौकरी करते समय दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं.
आपने भी अक्सर यह देखा होगा कि जब परिवार में बच्चों की पहली नौकरी लगती है, तो घर वाले बहुत खुश होते हैं. लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं और बच्चे परिवार से यह कहने लगते हैं कि मैं यह जॉब छोड़ रहा हूं, तो परिवार का माहौल एकदम बदल जाता है. नौकरी छोड़ने की बात से ही कई बार कई परिवारों में बच्चों को ताने मिलने लगते हैं कि बच्चे जिम्मेदारियां से भाग रहे हैं. लेकिन इस बीच एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या जेन जी वाकई काम से भाग रहे हैं या फिर नौकरी छोड़ देने के उनके रवैये के पीछे कोई गहरी वजह है.
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Published at : 16 Oct 2026 10:08 AM (IST)
Tags :Education News JObs News
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