काम से भागना या सुकून की तलाश, जानिए क्यों तुरंत जॉब छोड़ रहे GEN Z?

नौकरी के दौरान काम का दबाव होना आम बात है, लेकिन जब यही दबाव लगातार बना रहे तो उसका असर पर्सनल लाइफ पर भी पड़ सकता है. वहीं लंबे समय तक काम करना, छुट्टी के दिन भी ऑफिस के मैसेज और कॉल आते रहना या छोटी-छोटी बातों पर स्ट्रेस का माहौल बनना किसी के लिए भी मुश्किल होता है. वहीं कई युवा चाहते हैं कि नौकरी के साथ उन्हें परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय मिले. उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब केवल ऑफिस के घंटे पूरे करना नहीं, बल्कि काम के बाद अपनी पर्सनल जिंदगी को समय देना है.