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कौन है अनमोल सिंह? जिन्होंने IAS छोड़ चुना IFS, UN में दिया पाकिस्तान को जवाब
अनमोल शेर सिंह बेदी ने 2016 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल की. लेकिन आईएएस के बजाय आईएफएस में जाने का ऑप्शन चुना.
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई उम्मीदवार यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल करने के बाद भी आईएएस के बजाय भारतीय विदेश सेवा को चुनता है. दरअसल यह फैसला पंजाब के अमृतसर के रहने वाले अनमोल शेर सिंह बेदी ने लिया था. उन्होंने 2016 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल की. लेकिन आईएएस के बजाय आईएफएस में जाने का ऑप्शन चुना. आज वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में सीनियर एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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