कौन है अनमोल सिंह? जिन्होंने IAS छोड़ चुना IFS, UN में दिया पाकिस्तान को जवाब

आईएफएससी अधिकारियों की जिम्मेदारी दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने और विदेशी नीति से जुड़े मामलों पर काम करने की होती हैं. बेदी के करियर का आगे का सफर भी इसी दिशा में आगे बड़ा. इंजीनियरिंग की पढ़ाई से शुरू हुआ उनका सफर यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन और फिर अंतरराष्ट्रीय नीति तक पहुंचा. आज वह निरस्तीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर भारत का पक्ष रखने वाले अधिकारियों में शामिल है.