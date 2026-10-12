कौन हैं ममता यादव? UPSC में 2 बार सफल, अब कश्मीर में संभालेगी अहम पद
हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली आईएएस अधिकारी ममता यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो बार सफलता हासिल की.
Written By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Oct 2026 06:32 PM (IST)
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके IAS अधिकारी बनने का सपना कई युवा देखते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की जरूरत होती है. हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली आईएएस अधिकारी ममता यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो बार सफलता हासिल की, पहले प्रयास में उन्हें 556वीं रैंक मिली. लेकिन इससे उनका आईएएस का बनने का सपना पूरा नहीं हुआ.
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इसके बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 2020 में ऑल इंडिया रैंक पांचवीं हासिल की. अब ममता यादव एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें सूचना निदेशक के जिम्मेदारी सौंपी है. वह एजीएमयूटी कैडर की 2021 बैच की आईएएस अधिकारी है. इस पद पर उनकी नियुक्ति के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी सूचना और जनसंपर्क अधिकारी से जुड़े कामकाज के अहम जिम्मेदारी मिली है .
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ममता यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बसई गांव के रहने वाली है. उनका जन्म 26 अप्रैल 1997 को हुआ था. उनके पिता अशोक यादव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां सरोज यादव गृहणी है. ममता के परिवार ने उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया और उनकी मेहनत के दम पर सिविल सेवा में अपनी पहचान बनाई. ममता ने दिल्ली के बलवंत राय मेहता विद्या भवन से शुरुआती पढ़ाई की इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. वहीं कॉलेज के समय से ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.
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ममता यादव ने 2019 में पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की. प्रयास में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 556 वीं मिली. इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में हुआ और उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी. हालांकि उनका टारगेट आईएएस अधिकारी बना था, इसलिए उन्होंने पहली सफलता के बाद भी तैयारी जारी रखी और 2020 में दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी. इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पूरे देश में पांचवी रैंक हासिल की.
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ममता यादव ने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दिया. वहीं पहली तैयारी में ममता रोजाना करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. बाद में उन्होंने इसे बढ़ाकर 8 से 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया. पहली बार परीक्षा पास करने और आईआरपीएस की ट्रेनिंग शुरू करने के बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी है.
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वहीं दूसरे प्रयास में आईएएस बनने के बाद ममता यादव को एजीएमयूटी के कैडर आवंटित किया गया. इस कैडर के अधिकारियों की तैनाती अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है. ममता दिल्ली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नजफगढ़ के पद पर काम कर चुकी है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम में उपायुक्त के तौर पर भी सेवाएं दी.
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अब जम्मू कश्मीर में उन्हें सूचना निदेशक नियुक्त किया है. इस पद पर वह सरकार की आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने मीडिया के साथ समन्वय और जनसंपर्क से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभालेगी. जम्मू कश्मीर सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल में 49 आईएएस और जेकेएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के बीच ममता यादव की पोस्टिंग भी शामिल है.