कौन हैं ममता यादव? UPSC में 2 बार सफल, अब कश्मीर में संभालेगी अहम पद

ममता यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बसई गांव के रहने वाली है. उनका जन्म 26 अप्रैल 1997 को हुआ था. उनके पिता अशोक यादव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां सरोज यादव गृहणी है. ममता के परिवार ने उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया और उनकी मेहनत के दम पर सिविल सेवा में अपनी पहचान बनाई. ममता ने दिल्ली के बलवंत राय मेहता विद्या भवन से शुरुआती पढ़ाई की इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. वहीं कॉलेज के समय से ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.