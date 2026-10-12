Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकौन हैं ममता यादव? UPSC में 2 बार सफल, अब कश्मीर में संभालेगी अहम पद

कौन हैं ममता यादव? UPSC में 2 बार सफल, अब कश्मीर में संभालेगी अहम पद

हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली आईएएस अधिकारी ममता यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो बार सफलता हासिल की.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Oct 2026 06:32 PM (IST)
हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली आईएएस अधिकारी ममता यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो बार सफलता हासिल की.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके IAS अधिकारी बनने का सपना कई युवा देखते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास की जरूरत होती है. हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली आईएएस अधिकारी ममता यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में दो बार सफलता हासिल की, पहले प्रयास में उन्हें 556वीं रैंक मिली. लेकिन इससे उनका आईएएस का बनने का सपना पूरा नहीं हुआ.

1/6
इसके बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 2020 में ऑल इंडिया रैंक पांचवीं हासिल की. अब ममता यादव एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें सूचना निदेशक के जिम्मेदारी सौंपी है. वह एजीएमयूटी कैडर की 2021 बैच की आईएएस अधिकारी है. इस पद पर उनकी नियुक्ति के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी सूचना और जनसंपर्क अधिकारी से जुड़े कामकाज के अहम जिम्मेदारी मिली है .
इसके बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और 2020 में ऑल इंडिया रैंक पांचवीं हासिल की. अब ममता यादव एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें सूचना निदेशक के जिम्मेदारी सौंपी है. वह एजीएमयूटी कैडर की 2021 बैच की आईएएस अधिकारी है. इस पद पर उनकी नियुक्ति के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी सूचना और जनसंपर्क अधिकारी से जुड़े कामकाज के अहम जिम्मेदारी मिली है .
2/6
ममता यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बसई गांव के रहने वाली है. उनका जन्म 26 अप्रैल 1997 को हुआ था. उनके पिता अशोक यादव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां सरोज यादव गृहणी है. ममता के परिवार ने उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया और उनकी मेहनत के दम पर सिविल सेवा में अपनी पहचान बनाई. ममता ने दिल्ली के बलवंत राय मेहता विद्या भवन से शुरुआती पढ़ाई की इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. वहीं कॉलेज के समय से ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.
ममता यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बसई गांव के रहने वाली है. उनका जन्म 26 अप्रैल 1997 को हुआ था. उनके पिता अशोक यादव एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां सरोज यादव गृहणी है. ममता के परिवार ने उनकी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया और उनकी मेहनत के दम पर सिविल सेवा में अपनी पहचान बनाई. ममता ने दिल्ली के बलवंत राय मेहता विद्या भवन से शुरुआती पढ़ाई की इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की है. वहीं कॉलेज के समय से ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.
3/6
ममता यादव ने 2019 में पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की. प्रयास में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 556 वीं मिली. इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में हुआ और उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी. हालांकि उनका टारगेट आईएएस अधिकारी बना था, इसलिए उन्होंने पहली सफलता के बाद भी तैयारी जारी रखी और 2020 में दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी. इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पूरे देश में पांचवी रैंक हासिल की.
ममता यादव ने 2019 में पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की. प्रयास में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 556 वीं मिली. इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में हुआ और उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी. हालांकि उनका टारगेट आईएएस अधिकारी बना था, इसलिए उन्होंने पहली सफलता के बाद भी तैयारी जारी रखी और 2020 में दोबारा यूपीएससी की परीक्षा दी. इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पूरे देश में पांचवी रैंक हासिल की.
4/6
ममता यादव ने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दिया. वहीं पहली तैयारी में ममता रोजाना करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. बाद में उन्होंने इसे बढ़ाकर 8 से 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया. पहली बार परीक्षा पास करने और आईआरपीएस की ट्रेनिंग शुरू करने के बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी है.  
ममता यादव ने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दिया. वहीं पहली तैयारी में ममता रोजाना करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. बाद में उन्होंने इसे बढ़ाकर 8 से 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया. पहली बार परीक्षा पास करने और आईआरपीएस की ट्रेनिंग शुरू करने के बाद भी उन्होंने तैयारी जारी रखी है.  
5/6
वहीं दूसरे प्रयास में आईएएस बनने के बाद ममता यादव को एजीएमयूटी के कैडर आवंटित किया गया. इस कैडर के अधिकारियों की तैनाती अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है. ममता दिल्ली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नजफगढ़ के पद पर काम कर चुकी है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम में उपायुक्त के तौर पर भी सेवाएं दी.
वहीं दूसरे प्रयास में आईएएस बनने के बाद ममता यादव को एजीएमयूटी के कैडर आवंटित किया गया. इस कैडर के अधिकारियों की तैनाती अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में की जाती है. ममता दिल्ली में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नजफगढ़ के पद पर काम कर चुकी है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम में उपायुक्त के तौर पर भी सेवाएं दी.
6/6
अब जम्मू कश्मीर में उन्हें सूचना निदेशक नियुक्त किया है. इस पद पर वह सरकार की आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने मीडिया के साथ समन्वय और जनसंपर्क से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभालेगी. जम्मू कश्मीर सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल में 49 आईएएस और जेकेएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के बीच ममता यादव की पोस्टिंग भी शामिल है.
अब जम्मू कश्मीर में उन्हें सूचना निदेशक नियुक्त किया है. इस पद पर वह सरकार की आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने मीडिया के साथ समन्वय और जनसंपर्क से जुड़े कामकाज की जिम्मेदारी संभालेगी. जम्मू कश्मीर सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल में 49 आईएएस और जेकेएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के बीच ममता यादव की पोस्टिंग भी शामिल है.
Published at : 12 Oct 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Education News IAS Mamta Yadav Mamta Yadav Success Story

शिक्षा फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
इंडियन आर्मी में अफसर बनने का मौका, 18 लाख तक का मिलेगा पैकेज
इंडियन आर्मी में अफसर बनने का मौका, 18 लाख तक का मिलेगा पैकेज
शिक्षा
MPSC विवाद में तुकाराम मुंढे को जिम्मेदारी, 70 हजार पदों पर भर्ती की मांग
MPSC विवाद में तुकाराम मुंढे को जिम्मेदारी, 70 हजार पदों पर भर्ती की मांग
शिक्षा
कौन हैं ध्रुव राठी की पत्नी, कहां से की है पढ़ाई?
कौन हैं ध्रुव राठी की पत्नी, कहां से की है पढ़ाई?
शिक्षा
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
जेपीएनआईसी: अंधेरे से उजाले की ओर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
महाराष्ट्र
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
विपक्षी दलों के मार्च पर अभिजीत दीपके बोले, 'एक बार फिर लोगों का...'
इंडिया
'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस
'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस
साउथ सिनेमा
Jailer 2 ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
'जेलर 2' ने एडवांस बुकिंग में गाड़े झंडे, रिलीज से पहले ही तोड़ दिया 'टॉक्सिक' का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
शिक्षा
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget