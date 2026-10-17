रिजीम चेंज पर BJP का विपक्ष पर हमला, सिब्बल का पलटवार- 'सत्ता परिवर्तन कांग्रेस...'

देश में ‘रिजीम चेंज’ यानी सत्ता परिवर्तन को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कांग्रेस और विपक्ष पर बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर हमला तेज कर दिया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

वहीं, मोदी सरकार के खिलाफ मुखर आवाज उठाने वाले राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इन आरोपों पर अपनी बात रखी है. इस विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि ‘रिजीम चेंज’ का मतलब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलना है या विपक्ष पर लगाए जा रहे आरोपों के मुताबिक अराजकता के जरिए सत्ता हासिल करना.

कपिल सिब्बल बोले- सत्ता परिवर्तन कांग्रेस नहीं, जनता चाहती है

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को राजनाथ सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन कांग्रेस नहीं, बल्कि जनता चाहती है. उन्होंने कहा कि अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है. सिब्बल ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है. अगर जनता को लगता है कि सरकार की नीतियां गलत हैं और संसद में उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो लोगों के पास विरोध दर्ज कराने का विकल्प होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगहों में से एक है. अगर लोग बिना हथियार के शांतिपूर्वक खड़े होकर नारे लगाते हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकों को अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि लोग अपनी बात सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों के जरिए उठाएं. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सिब्बल ने कहा कि अदालत में लंबित मामले पर वह चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर फैसला न्यायालय को करना है.

पवन खेड़ा ने सरकार और आरएसएस पर उठाए सवाल

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने भी ‘रिजीम चेंज’ की बहस के बीच सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अतीत और भविष्य की बातें करती है, जबकि देश के लोकतंत्र और संविधान से जुड़े सवालों पर चर्चा जरूरी है.

खेड़ा के मुताबिक, कांग्रेस और देश के लोकतांत्रिक विचारों से जुड़े लोगों का उद्देश्य संघ और संघ जैसे संगठनों का भारतीयकरण करना था, लेकिन उनके आरोप में संघ ने इसके उलट पूरे देश का ‘संघीकरण’ कर दिया. उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालयों, चुनाव आयोग और नौकरशाही समेत कई संस्थानों में आरएसएस का प्रभाव बढ़ा है.

खेड़ा ने कहा कि जब कोई गैर-पंजीकृत संगठन पूरे सिस्टम पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहेगा. उनके बयान के मुताबिक, यहां ‘रिजीम चेंज’ की बात व्यवस्था में बदलाव के संदर्भ में है.

राजनाथ सिंह ने क्या आरोप लगाए थे?

विवाद की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 16 अक्टूबर को लखनऊ में दिए गए बयान के बाद हुई. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वे बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करके देश में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा था कि विपक्ष ‘रिजीम चेंज’ के नाम पर जबरन या अराजकता के जरिए सत्ता बदलने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि विपक्ष अपने उद्देश्य के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर साधा निशाना

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है. उनके मुताबिक, ‘सत्ता परिवर्तन’ जैसे शब्द विपक्ष की मंशा को उजागर करते हैं. नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधार या युवाओं के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करने के लिए है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनता के जनादेश से होकर गुजरता है, न कि अराजकता से. उन्होंने यह भी कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा.

सुधांशु त्रिवेदी बोले- देश में अशांति पैदा करने की कोशिश

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ‘रिजीम चेंज’ वाले बयान को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश में अशांति पैदा करने की कोशिशों की ओर इशारा करता है. त्रिवेदी ने कहा कि त्योहारों के दौरान मध्य दिल्ली में प्रदर्शन आयोजित करने का उद्देश्य देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना हो सकता है.

फडणवीस बोले- संविधान के रहते चुनाव से ही बदलेगी सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि जब तक देश में संविधान है, तब तक सत्ता परिवर्तन केवल चुनाव के जरिए ही हो सकता है और फैसले संसद में लिए जाएंगे. फडणवीस का यह बयान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ‘रिजीम चेंज’ टिप्पणी को लेकर जारी विवाद के बीच आया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में संविधान और देश के लोकतंत्र पर हमले की कोशिशें हुई हैं.

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