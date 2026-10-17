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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अपराध कैसे...', अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर भड़की CJP, पुलिस पर लगाया ये आरोप

'अपराध कैसे...', अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर भड़की CJP, पुलिस पर लगाया ये आरोप

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर लीगल हेड रत्ना सिंह ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि दीपके को वकीलों से मिलने नहीं दिया गया और उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Oct 2026 11:05 AM (IST)
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CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इस पर CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा कि SEM कोर्ट को अभिजीत दिपके को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है. उन्होंने बस लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की थी. आखिर यह अपने आप में अपराध कैसे हो सकता है?

रत्ना सिंह ने आगे लिखा कि जिस तरह से उन्हें उनके घर के ठीक बाहर से उठाया गया, उनके कहां होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. यहां तक कि उनके वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया. ये बातें कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

किस मामले में हुई गिरफ्तारी?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की है. ये प्रावधान शांति बनाए रखने और संज्ञेय अपराध को रोकने से जुड़ी कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं. उन्हें SEM अदालत में पेश किया जाना है.  CJP की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR को लेकर था. संगठन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 17 Oct 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
CJP Ratna Singh Abhijeet Dipke
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