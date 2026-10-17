'अपराध कैसे...', अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी पर भड़की CJP, पुलिस पर लगाया ये आरोप

CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. इस पर CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा कि SEM कोर्ट को अभिजीत दिपके को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है. उन्होंने बस लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की थी. आखिर यह अपने आप में अपराध कैसे हो सकता है?

रत्ना सिंह ने आगे लिखा कि जिस तरह से उन्हें उनके घर के ठीक बाहर से उठाया गया, उनके कहां होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. यहां तक कि उनके वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया. ये बातें कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

The SEM Court should release Abhijeet Dipke, as his arrest is unlawful. He merely urged people to unfurl the Tiranga - how can that by itself be a crime? The manner in which he was picked up from right outside his residence, no information about his whereabouts, and the fact that even his lawyers have been unable to meet him raise serious concerns about due process and fundamental rights. How can such an apparent abuse of power be justified in a democracy governed by the rule of law? Delhi police cannot do unlawful act under the garb of preventive detention. — Ratna Singh (@whattalawyer) October 17, 2026

किस मामले में हुई गिरफ्तारी?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की है. ये प्रावधान शांति बनाए रखने और संज्ञेय अपराध को रोकने से जुड़ी कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं. उन्हें SEM अदालत में पेश किया जाना है. CJP की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR को लेकर था. संगठन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.